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한화금융 LIFEPLUS, 모바일 앱 전면 개편...큐레이션 콘텐츠 강화

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  • 한화금융 계열사 LIFEPLUS가 16일 앱을 위클리 큐레이션 매거진으로 개편했다.
  • 전문가 큐레이션과 사용자 참여를 결합해 WEEKLY·PLAY·MY 탭으로 구성했다.
  • 개편 맞아 장항준 등 필진 기반 퀴즈 이벤트와 OTT 구독권 경품을 진행한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화 금융 계열사(한화생명·한화손해보험·한화투자증권·한화생명금융서비스·한화자산운용)는 공동 브랜드 LIFEPLUS(라이프플러스)가 'LIFEPLUS TRIBES' 앱(APP)을 고감도 위클리 큐레이션 매거진으로 전면 개편하고 대고객 이벤트를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 개편은 획일적인 알고리즘 추천에서 벗어나, 전문가의 큐레이션과 사용자 참여를 결합해 사용자의 콘텐츠 안목을 키워가는 경험을 제공하기 위해 기획됐다.

리뉴얼된 앱은 ▲WEEKLY(위클리) ▲PLAY(플레이) ▲MY(마이) 등 3개 탭으로 구성됐다. 콘텐츠 탐색부터 참여, 기록까지의 흐름을 직관적으로 연결한 것이 특징이다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화금융 공동브랜드 LIFEPLUS가 앱 개편을 맞아 16일(목)부터 특정 콘텐츠 분야에 대한 애정과 지식을 테스트하는 퀴즈형 이벤트인 '콘텐츠 과몰입 고사'를 진행한다. [사진=한화금융 LIFEPLUS] 2026.04.16 yunyun@newspim.com

'위클리'는 신작 소개와 트렌드 키워드를 중심으로 다양한 콘텐츠를 탐색할 수 있는 공간으로, 평론가·기자·작가 등 각 분야 전문가로 구성된 'Team LIFEPLUS'가 매주 큐레이션과 심층 리뷰 콘텐츠를 통해 차별화된 관점을 제공한다.

'플레이'는 콘텐츠 평가, 투표, 예측, 질문 등 이용자가 직접 참여할 수 있는 기능을 담았으며, '마이'에서는 선호하는 콘텐츠와 플레이 참여 내역 등 개인 활동 기록을 한눈에 확인할 수 있다.

앱 개편을 맞아 이날부터 특정 콘텐츠 분야에 대한 애정과 지식을 테스트하는 퀴즈형 이벤트인 '콘텐츠 과몰입 고사'도 개최한다.

이벤트는 Team LIFEPLUS 스페셜 필진인 영화감독 장항준, 프로파일러 권일용, 방송인 송은이, 뮤지컬 작가 박천휴, 배우 봉태규·최강희 등 6인의 리뷰 콘텐츠를 바탕으로 구성된 문제를 이용자가 풀어보는 방식으로 진행된다. 문항은 3단계 난이도로 구성돼 입문자부터 마니아까지 폭넓게 참여할 수 있다.

참가자에게는 추첨을 통해 OTT 1개월·1년 구독권, LG 스탠바이미, 메가박스 더 부티크 프라이빗 시네마, 에어팟 맥스, 아이패드 등 콘텐츠 시청을 위한 다양한 경품이 제공될 예정이다.

한화금융 LIFEPLUS 관계자는 "이번 앱 개편은 크리에이터 이코노미 시대에 맞춰 콘텐츠를 중심으로 고객과의 접점을 확장하고 관계를 재정립하기 위한 변화"라며 "LIFEPLUS 앱이 콘텐츠 소비의 기준으로 자리잡기를 기대한다"고 말했다.

한편 LIFEPLUS는 고객의 삶을 보다 행복하게 만드는 라이프 솔루션을 제공한다. 특히 고객이 콘텐츠를 통해 관심사를 향유하고 삶의 영감을 얻는다는 점에 주목해, 복잡한 콘텐츠 환경 속에서 진정성 있는 큐레이션을 제안하는 데 집중하고 있다. 

yunyun@newspim.com

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상승세 탄 이정후, 3안타 폭발 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 드디어 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이가 봄바람을 타기 시작했다. 14경기 만에 한 경기 3안타 활약을 펼쳤다. 3경기 연속 안타에 최근 6경기 중 4경기 멀티히트의 고감도 타격이 이어지고 있다. 이정후는 17일(한국시간) 미국 오하이오주 신시내티 그레이트 아메리칸 볼파크에서 열린 2026 MLB 신시내티 레즈전에서 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4타수 3안타 1타점 1득점을 기록했다. 시즌 타율은 0.246, OPS는 0.686으로 올라섰고 팀은 3-0 승리로 4연패를 끊었다. 팀 6안타 가운데 절반이 이정후의 배트에서 나왔다. 2회 1사에서 첫 타석에 들어선 이정후는 상대 선발 우완 체이스 번스와 7구 승부까지 끌고 갔지만 낮게 떨어지는 슬라이더에 파울팁 삼진으로 물러났다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이정후. [사진=로이터] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 0-0으로 맞선 5회 1사 주자 없는 상황, 다시 번스를 상대한 이정후는 풀카운트에서 6구째 슬라이더를 잡아당겨 시속 99마일(약 159.3km)짜리 강한 타구의 우전 안타를 만들었다. 이후 브레넌의 3루수 병살타가 나와 득점으로 연결되진 못했다. 샌프란시스코 선발 랜던 룹은 6이닝 동안 단 한 점도 내주지 않자 샌프란시스코 타선이 7회초 응답했다. 바뀐 투수 브록 버크를 상대로 선두 타자 아라에스가 유격수 실책으로 출루했고 2사 후 채프먼이 좌중간을 가르는 적시 2루타로 0의 균형을 깼다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 랜던 룹. [사진=샌프란시스코 자이언츠] 2026.04.17 psoq1337@newspim.com 이어진 2사 2루 타석에 선 이정후가 승부에 쐐기를 박았다. 피치 클록 위반으로 스트라이크 하나를 안고 출발했지만 몸쪽 포심을 밀어 좌중간에 떨어뜨리는 1타점 적시타를 때렸다. 이어 대타 엘리엇 라모스의 볼넷, 슈미트의 중전 적시타까지 이어지며 스코어는 3-0이 됐다. 9회초 이정후는 1사 주자 없는 상황에서 좌완 샘 몰의 2구 스위퍼를 받아쳐 중전 안타를 쳐 시즌 두 번째 3안타 경기를 완성했다. 이정후는 11일부터 17일까지 6경기에서 23타수 10안타, 타율 0.435·OPS 1.154를 기록 중이다. 경기 막판에는 짧은 벤치클리어링이 벌어졌다. 8회초 아다메스 타석에서 코너 필립스의 몸에 맞는 공이 나오자 투수가 곧장 퇴장당하며 분위기가 험악해졌다. 샌프란시스코 마무리 밀러가 9회말 마지막 아웃을 잡은 뒤에는 삼진으로 돌려세운 스튜어트를 향해 소리를 지르며 다가갔고, 이에 스튜어트가 격하게 반응하면서 양 팀 선수들이 쏟아져 나왔다. psoq1337@newspim.com 2026-04-17 06:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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