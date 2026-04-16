"AI가 수습 대신 앉았다"…로펌의 밤, 어쏘만 남았다

AI가 수습을 대신한다…"어쏘 5명이 하던 일, 이제 2명이 맡아"

1700여 합격자 중 '4분의 1만 상위 진입'… 중소 로펌 '신입 쏠림'

대형 로펌은 오히려 채용 늘어…AI 시대 '톱5' 로펌 끄떡없다

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 새벽 2시, 서울 서초동의 한 빌딩.

중소 로펌 입사 3년 차인 어쏘 변호사(associate·주니어 변호사) 박지은 씨(가명)는 빈 회의실 한쪽에 노트북을 펼쳐 놓는다. 화면에는 창 세 개가 나란히 떠 있다. 판례·법령을 찾아주는 법률 인공지능(AI) 어시스턴트 '엘박스', '슈퍼로이어', 그리고 범용 생성형 AI '클로드'다.

기사 내용의 시각화를 위해 ChatGPT에게 "기사 전문에 어울리는, 다중 AI를 사용 중인 여자 어쏘 뒷모습을 그려줘"라고 요청한 결과, 다음과 같은 이미지가 생성되었다. [이미지=김영은 기자, ChatGPT활용]

"카톡 캡처랑 등기부등본 PDF 읽고, 관련 법리랑 판례를 뽑아줘."

박씨가 AI 창에 의뢰인에게 받은 자료와 사건 개요를 올리고 각종 명령어를 입력하자, 몇 초 뒤 법조문과 판례 리스트가 쏟아진다.

박씨는 먼저 엘박스에 사건 개요를 입력해 쟁점과 판례를 추려낸 뒤, 슈퍼로이어로 한 번 더 결과를 확인한다. 그는 "두 개를 같이 써서 크로스체크하는 편"이라며 "다만 정확도가 완벽하진 않아서 국가법령정보시스템으로 다시 확인하는 과정은 꼭 거친다"고 설명했다.

이렇게 정리한 내용을 토대로 키워드로 구성된 초안을 작성한 뒤, 마지막으로 클로드 창에 옮겨 문장을 다듬는다.

"클로드 툴이 없었다면 최소 5~6번은 다시 읽어봤을 거예요. 하루 정도는 통으로 날아가죠. AI 덕분에 완성된 서면이 나오는 시기가 매우 빨라졌어요."

◆ AI 돌리며 1인 50건 내외… 수습 대신 '소수 어쏘'가 버틴다

또 다른 중소로펌 어쏘 B씨는 "지금은 AI가 초벌을 맡고, 나는 '사람만 할 수 있는' 판단과 수정에 집중한다"고 말했다. 그는 "반복적이거나 단순한 서면은 AI를 쓰면 훨씬 빨리 쳐낼 수 있어 인당 수십 건 정도 담당하는 일은 요즘 흔한 것 같다"며 "AI 덕에 '1인 50건'이 상한이 아니라 기준이 돼 가는 분위기"라고 덧붙였다.

형사 사건의 경우에도 AI가 리서치 업무를 상당 부분 보조한다. 어쏘들은 "조사 입회나 공판 출석처럼 AI가 대체할 수 없는 일에 더 집중하게 된다"고 설명한다.

법조계에선 '수습 변호사 대신 AI'라는 말이 더 이상 과장이 아니라는 평가가 나온다. 한 변호사는 "어쏘 5명이 맡던 사건을 이제는 2명이 처리하는 구조가 가능해졌다"며 "수습은 출장을 못 가 서면 작성 위주인데, 이 업무를 AI가 상당 부분 대체하다 보니 신입은 안 뽑고 어쏘들만 죽어나는 구조가 되고 있다"고 말했다.

서울 서초동 인근 법률사무소·법무법인 집결지 풍경. 사진은 인터뷰와 무관. [사진=뉴스핌DB]

◆ AI 파도에 중소 로펌 채용 축소…'톱5' 로펌은 그대로

AI가 불러온 '채용 절벽'은 신입 변호사 지망생들이 가장 먼저 체감한다. 언론 보도를 종합하면, 지난해 변호사시험 합격자 1700여 명 가운데 이른바 검찰·재판연구원·주요 로펌 등에 들어간 인원은 전체의 4분의 1 안팎에 그친다. 나머지 1000명 이상은 중소 로펌이나 사내 변호사 시장으로 몰려 치열한 생존 경쟁을 벌이고 있다.

중소로펌 재직 5년 미만인 한 어쏘도 "처음 취업할 때 자소서 한 30군데 넣었던 것 같다"며 "최근에는 우리 회사 채용 공고를 올리면 서류가 100개 넘게 들어온다"고 했다. "재작년엔 30개, 작년엔 50개 정도였는데, 올해는 공고 올리자마자 세 자릿수였다"며 경쟁률이 급격히 높아진 채용시장 상황을 설명했다.

변호사 10명 안팎 규모의 중소 로펌을 이끄는 서초동의 한 대표 변호사는 "예전 같으면 '여기서 한 명 더 뽑자'고 했을 상황에서도 이제는 기존 인원으로 버티자는 분위기가 대부분"이라며 "AI를 쓰면 저연차 1명 이상 분량의 일을 해낼 수 있어, 사건이나 매출이 4~5억원 이상 늘지 않는 이상, 추가 채용 계획은 당분간 없다"고 말했다. "주변 사무실들도 당분간 채용을 접은 곳이 많아 신입 변호사들은 갈 곳이 없고, 남아 있는 어쏘들마저 위태위태한 수준"이라고도 했다.

다만, 연 매출 1000억원 이상인 상위권 대형 로펌의 사정은 다소 다르다. 실제로 올해 국내 주요 10개 로펌의 신입 변호사 채용은 전년보다 소폭 늘어난 것으로 파악됐다. 한 대형 로펌 관계자는 "AI 도입 이후에도 신입 변호사 채용 정책을 바꾼 적 없고, 올해도 작년과 비슷한 규모로 뽑고 있다"며 "특히 채용 축소 분위기는 연 매출 4000억원대의 '톱5' 로펌에는 크게 영향을 미치지 않는 것 같다"고 말했다.

yek105@newspim.com