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[종합] 대한변협 "변호사 줄이자"…로스쿨협의회 "객관적 시장 분석 필요"

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"등록 변호사 3만8234명, 시장 이미 포화"…법무부에 배출 규모 축소 촉구
로스쿨협의회, 변협 "변호사수 과잉" 조사에 "특정방향 유도 설문" 반박

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 대한변호사협회와 전국 변호사들이 변호사시험 합격자 수 감축을 요구하며 정부 과천청사 앞에 집결했다.

대한변호사협회(협회장 김정욱)는 6일 정부 과천청사 앞에서 기자회견을 열고 "법무부가 제15회 변호사시험 합격자 발표에서 기존의 배출 규모를 철회하고 실질적인 감축안을 결단해야 한다"고 촉구했다.

변협은 이날 성명을 통해 "현재 대한민국 법조 시장은 단순한 불황을 넘어 구조적 붕괴 단계에 진입했다"며 "2026년 4월 기준 등록 변호사는 3만8234명으로 법학전문대학원 제도 도입 17년 만에 4배 가까이 증가했다"고 밝혔다.

대한변호사협회와 전국 변호사들이 변호사시험 합격자 수 감축을 요구하며 정부 과천청사 앞에 집결했다. 사진은 정부 과천청사 앞에서 6일 대한변호사협회와 전국 변호사들이 변호사시험 합격자 수 감축을 요구하며 '변호사 수급 과잉 규탄 집회'를 열고 있는 모습. [사진=대한변호사협회]

◆ "변호사 과잉 공급…연간 배출 600명 수준 필요"

변협은 최근 한국정책학회가 발표한 '법률시장 구조 변화와 적정 변호사 공급 규모 산정 연구' 결과를 인용하며 "현재 법조 시장은 인구와 경제 지표를 기준으로 볼 때 적정 수준보다 5000명 이상 변호사가 과잉 공급된 포화 상태"라고 주장했다. 해당 연구는 인구 감소와 인공지능(AI) 기술 확산 등을 고려할 때 적정 신규 배출 규모를 연간 약 600명 수준으로 낮춰야 한다고 제언했다.

변협은 과잉 공급이 법조 생태계 전반을 위협하고 있다고 지적했다. 변협에 따르면 변호사 1인당 월평균 수임 건수는 2008년 6.97건에서 현재 1건 미만으로 감소했다.

소득 수준도 크게 낮아졌다는 주장이다. 변협은 "현재 변호사 중위소득이 연 3000만 원 수준으로 전문직 가운데 최하위를 기록하고 있으며 이는 일반 임금 근로자 평균 소득인 4500만 원에도 미치지 못한다"고 밝혔다.

변협은 또 인구 감소와 AI 확산이 법률 서비스 수요를 축소시키는 요인으로 작용하고 있다고 설명했다. 생산 연령 인구 감소와 함께 생성형 AI 확산으로 2030년까지 전문직 업무의 70~80%가 자동화될 것이라는 전망도 언급했다.

주요국과 비교해도 국내 법조 시장 과밀도가 높다고 강조했다. 변협은 "법체계가 유사한 일본은 인구와 경제 규모가 각각 한국의 2.5배, 3.5배에 달하지만 신규 변호사 배출은 오히려 더 적은 수준으로 관리되고 있다"며 "인구 100만 명당 신규 변호사 배출량은 한국이 일본의 4~6배에 달한다"고 주장했다.

또 "법조 인접 직역을 포함한 자격자 1인당 담당 인구는 일본이 413명 수준인 반면 한국은 77~92명에 불과해 세계 최고 수준의 과밀 상태"라고 덧붙였다.

변협은 변호사시험 합격자 결정 방식도 문제 삼았다. 변협은 "합격자 수가 시험 이후 발표 당일 관리 위원회 심의를 통해 결정되는 현행 방식은 객관성과 투명성이 부족하다"며 "국가 전문 자격시험임에도 선발 인원을 사전에 확정하지 않는 것은 후진적인 시스템"이라고 비판했다.

그러면서 법무부에 ▲올해 변호사시험 합격자 수를 1500명 이하로 결정 ▲단계적 감축을 통해 연간 1000명 이하로 낮추는 중장기 수급 로드맵 마련 ▲합격자 수 사전 공고 등 투명한 결정 절차 도입 등을 요구했다.

◆ 로스쿨협의회 "설문 구조 편향…객관적 시장 분석 필요"

반면 법학전문대학원협의회(로스쿨협의회)는 대한변호사협회와 서울지방변호사회의 최근 연구·설문 결과를 반박하며 변호사 배출 규모를 둘러싼 논의는 보다 객관적이고 종합적인 시장 분석에 기반해야 한다고 주장했다.

대한변호사협회가 3일 발표한 '변호사 수 적정성 설문조사'에 대해 로스쿨협의회는 "변호사 배출 규모가 과도하다는 전제를 깔고 질문이 구성돼 있어 특정 방향으로 응답를 유도할 수 있다"며 "일부 변호사들의 의견을 보여주는 참고자료 이상의 의미를 부여하기 어렵다"고 지적했다.

또 서울지방변호사회가 2일 발표한 '법률시장 구조 변화와 적정 변호사 공급 규모 산정 연구'에 대해서도 비판이 이어졌다. 해당 연구는 연간 변호사 배출 인원을 현행의 3분의 1 수준으로 줄여야 한다고 제안했지만, 로스쿨협의회는 "국가별 법체계와 시장 구조, 전문직 규제의 차이를 고려하지 않았다"고 반박했다.

협의회는 오히려 국제 비교를 다르게 해석할 경우 정반대 결론도 가능하다고 강조했다. 한국의 인구 대비 변호사 수는 미국의 약 6분의 1, 독일의 절반 수준에도 미치지 못하기 때문에 변호사 수를 확대해야 한다는 논리도 성립할 수 있다는 것이다.

아울러 국내 법률 서비스 시장이 성장세에 있다는 점도 근거로 제시됐다. 명지대학교 김두얼 교수 연구팀 분석에 따르면, 지난 20여 년간 법률 시장 규모는 지속적으로 확대됐으며, 특히 사내 변호사와 공공 기관, 기업 자문 등 비송무 분야가 성장을 견인했다. 향후에도 수요 증가가 예상되는 가운데, 2030년 이후 고령 변호사 은퇴로 인한 대규모 인력 공백 가능성도 제기됐다.

pmk1459@newspim.com

 

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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