NH농협생명, 양주 농가 찾아 영농철 일손돕기 나서

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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 영농철을 맞아 농촌 일손돕기 활동을 실시했다고 16일 밝혔다.

이번 활동은 지난 15일 경기도 양주시 소재 농가에서 진행됐으며, 마케팅지원부문 김기동 부사장을 비롯한 임직원 30여 명이 참여했다. 이들은 부추 모종 심기와 농가 환경정비 작업을 하며 일손 부족 해소에 힘을 보탰다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 영농철을 맞아 농촌 일손돕기 활동을 실시했다고 16일 밝혔다. [사진=NH농협생명] 2026.04.16 yunyun@newspim.com

이번 활동은 본격적인 농번기를 맞아 일손이 필요한 농가를 지원하기 위해 마련됐으며, 현장 중심의 실질적인 지원을 통해 농업인의 부담을 덜고자 추진됐다.

김기동 NH농협생명 부사장은 "현장에서 농업인들과 함께하며 작은 도움이라도 보탤 수 있어 의미 있는 시간이였다"며 "앞으로도 농촌 현장을 직접 찾아가 다양한 지원 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

한편 농협중앙회와 NH농협금융지주, NH농협은행, NH농협생명, NH농협손해보험은 농촌 일손 부족 해소와 농업인 지원을 위해 다양한 사회공헌 활동을 추진할 계획이다.

yunyun@newspim.com