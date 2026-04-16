로킷헬스케어 "자회사 로킷아메리카, 나스닥 상장 추진"

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미 SEC에 상장 신고서 제출, 독립 경영체제 확립

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 초개인화 장기 재생 플랫폼 전문기업 로킷헬스케어의 100% 자회사인 로킷아메리카가 미국 증권거래위원회(SEC)에 상장 신고서(Form S-1)를 제출하고 나스닥 글로벌 마켓 상장을 5월 내 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 상장은 로킷아메리카가 나스닥 시장 내 최초의 융합 AI 장기재생 플랫폼 기업으로 자리매김하는 중요한 이정표다. 이를 통해 로킷아메리카는 피부·연골·신장 재생과 AI 진단 및 역노화 기술을 통합한 독보적인 기업 가치를 전 세계 자본시장의 중심에서 입증하게 된다.

특히 이번 나스닥 진출을 기점으로 로킷아메리카는 북남미 전역을 아우르는 로킷 비즈니스의 현지 지원을 대폭 강화한다. 세계 최대 의료 시장인 미국 현지에 핵심 거점을 두고, 하버드 의대를 비롯한 미국 최고 권위의 의료·연구 기관들과의 R&D 협력을 한층 심화한다. 나아가 현지 인허가를 가속화해 장기재생 및 역노화 솔루션의 글로벌 표준화를 선도한다는 방침이다.

로킷헬스케어 로고. [사진=로킷헬스케어]

또한 로킷헬스케어는 100% 자회사인 로킷아메리카의 완전한 독립 경영 체제를 확고히 다진다. 엄격한 재무 및 지배구조 요건이 요구되는 나스닥 글로벌 마켓 상장을 통해 로킷아메리카는 독자적인 브랜드 가치 증대와 자금 조달 능력을 확보한다.

독립적인 자본 확충을 통해 자회사의 신속한 의사결정과 압도적인 성장을 견인할 뿐만 아니라, 모회사인 로킷헬스케어의 기업 가치 제고로 이어지는 강력한 선순환 플라이휠 구조를 완성할 전망이다.

로킷헬스케어 관계자는 "이번 상장 추진은 로킷아메리카가 세계 최대 자본시장인 미국에서 독보적 기술력과 독립적인 경영 기반을 입증하는 과정"이라며 "조달된 자본을 바탕으로 아메리카 대륙 내 장기재생 플랫폼 사업화를 폭발적으로 확장하고, 인류의 생명 연장 난제를 해결하는 글로벌 헬스케어 리더로서 주주가치를 극대화할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com