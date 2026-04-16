충북 6곳 단체장 여야 대진표 확정…"역대급 리턴매치·신구 대결"

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괴산·보은·증평·음성· 영동· 진천 경쟁 본격화

나머지 시·군 5월초 확정 전망...선거전 후끈

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 충북에서 6개 시·군 단체장의 대진표가 확정되며 본선 경쟁이 본격화되고 있다.

더불어민주당은 16일 도내 단체장 후보 공천 절차를 모두 마쳤고 국민의힘도 주요 지역에서 후보를 확정하고 예비경선 및 본경선을 진행하면서 여야간 대진표가 속속 드러나고 있다.

투표. [사진=뉴스핌 DB]

국민의힘은 늦어도 5월 초쯤 충북지사와 청주시장 등 나머지 지역까지 후보 공천을 완료할 전망이다.

이번 선거에서는 현직 단체장과 전직 단체장 간 '리턴매치', 또 정치 신인과 중진급 인사 간 대결 구도가 두드러지며 지역별로 관심이 쏠리고 있다.

괴산에서는 더불어민주당 이차영 전 군수와 국민의힘 송인헌 현 군수가 다시 격돌한다.

지난 선거에서 송 군수가 승리하며 이 전 군수를 꺾었던 만큼, 재대결의 승자가 향후 지역 정치권의 판도를 바꿀 것으로 전망된다.

보은군은 최재형 현 군수(국민의힘)가 재선을 노리고 출마한다.

더불어민주당은 하유진 전 충북도의원을 공천하며 "세대 교체"를 내세웠다.

민주당 충북도당. [사진=뉴스핌DB]

보은은 보수세가 뚜렷한 지역이지만 최근 지역 인구 감소와 산업 육성 등 현안에 대한 유권자 평가가 변수로 작용할 가능성이 크다.

음성군에서는 임택수 전 청주부시장(국민의힘)이 행정 경험을 앞세워 출마했고, 조병옥 현 군수(민주당)는 군정 연속성을 강조하며 맞선다.

음성은 수도권 인접지역으로 기업 유치, 교통망 확충 등 지역 성장 과제가 주요 선거 쟁점으로 떠오르고 있다.

진천은 3선을 지낸 송기섭 전 군수의 불출마로 새 구도가 형성됐다.

국민의힘 이양섭 충북도의장과 민주당 김명식 중앙당 정책위 부위원장이 대결한다.

전통적으로 민주당의 지지 기반이 강한 진천에서 국민의힘이 얼마나 선전할 수 있을지가 주목된다.

국민의힘 로고. [사진=국민의힘]

영동군은 정영철 현 군수(국민의힘)가 재선 도전에 나서고 이에 맞서 민주당은 이수동 전 영동군의원을 내세웠다.

농촌 지역 특성을 살린 정책 경쟁이 예상된다.

증평군은 더불어민주당 이재영 현 군수와 국민의힘 이민표 전 괴산군 농업건설국장의 대진으로 확정됐다.

이 군수가 행정 안정론을 강조하는 가운데, 이 전 국장은 "변화와 혁신"을 주요 메시지로 내세우며 맞서고 있다.

정치권 관계자는 "충북은 도내 균형발전과 산업 인프라 확충 등 굵직한 지역 현안이 걸려 있어 단체장 선거가 단순한 지역 리더십 경쟁을 넘어 도정과 지역의 미래 방향을 결정짓는 선거가 될 것"이라며 "5월 초 국민의힘 후보 윤곽이 완전히 드러나면 본격적인 표심 공략전이 시작될 것"이라고 전망했다.

baek3413@newspim.com