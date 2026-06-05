경찰, 잠실7동 투표소 시위대 강제해산…35시간 만에 투표함 이송

기동대 1000명 투입…시위대 스크럼 짜고 경찰 진입 막아

[서울=뉴스핌] 고다연 유재선 기자 = 경찰이 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출을 막으며 대치 중인 시위대를 강제해산하고 투표함 2개를 개표소로 이송했다. 시위대 항의로 투표함을 반출하지 못한 지 약 35시간 만이다.

경찰은 5일 오전 8시쯤 경찰 기동대 1000명 투입해 시위대에 자진해산을 요청했지만 일부 시위 참가자가 투표소 후문을 막자 강제해산에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 5일 오전 '투표용지 부족 사태'로 3일째 투표함 반출을 막는 시위가 진행되고 있는 서울 송파구 잠실7동 제2투표소를 경찰이 둘러싸고 있다. 2026.06.05 gdy10@newspim.com

경찰은 "투표함 호송에 따른 질서유지와 관련해 서울시 선관위 협조문을 받았다"며 "경찰 조치에 폭행을 하면 형법에 의거해 처벌받을 수 있다"고 설명했다.

이어 경찰은 "선거사무 종사자를 폭행하면 공직선거법에 의해 처벌받을 수 있다"며 "아파트 공간에서 확성기 사용과 통행방해로 피해를 주고 있다"고 덧붙였다.

시위대는 경찰 진입을 가로막았다. 이 과정에서 일부 시민은 서로 팔짱을 끼며 스크럼을 짜고 바닥에 눕기도 했다. 경찰은 시위대를 한 명씩 끌어내며 투표소 후문을 통해 내부로 들어갔다. 경찰은 오전 9시쯤 반출하지 못한 투표함 2개를 확보하고 개표소로 이송했다.

투표소 주위를 둘러싸고 통행을 막고 있던 경찰은 투표함이 이동하자 해산했다. 현장에 온 황교안 자유와혁신 당대표는 이후에도 끝까지 싸우라는 취지의 발언을 이어갔고 시민들은 경찰에게 항의했다. 시위 참가자 2명이 호흡곤란을 호소해 구급차를 타고 이송됐지만 중상자는 없는 것으로 파악됐다.

중앙선거관리위원회는 잠실7동 제2투표소 투표함 2개에 약 2000명 투표분이 담긴 것으로 추산하고 있다. 이송된 투표함은 개표소로 옮겨져 개표 작업에 들어갈 예정이다. 개표를 마쳐야 당선이 확정된다.

gdy10@newspim.com