경찰, 잠실7동 투표소 시위대 강제해산…35시간 만에 투표함 이송

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 5일 잠실7동 제2투표소 앞 시위대를 강제해산하고 투표함 2개를 개표소로 이송했다.
- 경찰은 선관위 협조에 따른 질서유지라며 폭행 시 형법·공직선거법 위반으로 처벌 가능하다고 경고했다.
- 시위 참가자 2명이 호흡곤란으로 이송됐고, 약 2000명분 투표가 담긴 투표함은 개표 후 당선이 확정될 예정이다.
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[서울=뉴스핌] 고다연 유재선 기자 = 경찰이 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에서 투표함 반출을 막으며 대치 중인 시위대를 강제해산하고 투표함 2개를 개표소로 이송했다. 시위대 항의로 투표함을 반출하지 못한 지 약 35시간 만이다.
경찰은 5일 오전 8시쯤 경찰 기동대 1000명 투입해 시위대에 자진해산을 요청했지만 일부 시위 참가자가 투표소 후문을 막자 강제해산에 나섰다.
경찰은 "투표함 호송에 따른 질서유지와 관련해 서울시 선관위 협조문을 받았다"며 "경찰 조치에 폭행을 하면 형법에 의거해 처벌받을 수 있다"고 설명했다.
이어 경찰은 "선거사무 종사자를 폭행하면 공직선거법에 의해 처벌받을 수 있다"며 "아파트 공간에서 확성기 사용과 통행방해로 피해를 주고 있다"고 덧붙였다.
시위대는 경찰 진입을 가로막았다. 이 과정에서 일부 시민은 서로 팔짱을 끼며 스크럼을 짜고 바닥에 눕기도 했다. 경찰은 시위대를 한 명씩 끌어내며 투표소 후문을 통해 내부로 들어갔다. 경찰은 오전 9시쯤 반출하지 못한 투표함 2개를 확보하고 개표소로 이송했다.
투표소 주위를 둘러싸고 통행을 막고 있던 경찰은 투표함이 이동하자 해산했다. 현장에 온 황교안 자유와혁신 당대표는 이후에도 끝까지 싸우라는 취지의 발언을 이어갔고 시민들은 경찰에게 항의했다. 시위 참가자 2명이 호흡곤란을 호소해 구급차를 타고 이송됐지만 중상자는 없는 것으로 파악됐다.
중앙선거관리위원회는 잠실7동 제2투표소 투표함 2개에 약 2000명 투표분이 담긴 것으로 추산하고 있다. 이송된 투표함은 개표소로 옮겨져 개표 작업에 들어갈 예정이다. 개표를 마쳐야 당선이 확정된다.
gdy10@newspim.com