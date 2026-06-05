큐라클, MT-103 글로벌 기술이전 업프론트 400만 달러 수령

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현금 325만 달러·메멘토 지분 75만 달러…맵틱스와 5대5 배분

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 난치성 혈관질환 특화기업 큐라클은 맵틱스와 공동 개발한 망막질환 이중항체 'MT-103'의 글로벌 기술이전 계약에 따른 업프론트(선급금) 수령을 완료했다고 5일 공시를 통해 밝혔다.

이번 업프론트는 총 800만 달러(약 116억원, 환율 1450.8원 기준) 규모로, 이 가운데 큐라클 몫은 400만 달러(약 58억원)다. 큐라클은 현금 325만 달러(약 47억원)와 계약 상대방인 메멘토 메디슨즈(Memento Medicines)의 지분 75만 달러(약 11억원)를 함께 수령했다.

총 계약규모는 업프론트와 개발·허가 및 상업화 단계별 마일스톤을 포함해 최대 10억 7775만 달러(약 1조 5636억원, 환율 1450.8원 기준)다. 계약 조건에 따르면 큐라클과 맵틱스는 업프론트 800만 달러를 비롯해 개발 및 허가 마일스톤 최대 8225만 달러(약 1193억원), 상업화 마일스톤 최대 9억 8750만 달러(약 1조 4327억원)를 공동으로 수령하게 된다. 관련 수익은 양사 간 계약에 따라 5대 5로 배분된다.

큐라클 로고. [사진=큐라클]

MT-103은 VEGF 억제와 Ang-2 차단, Tie2 활성화를 동시에 구현하는 삼중 기능(Triple Action) 기반의 망막질환 이중항체로, 습성 황반변성과 당뇨병성 황반부종(DME) 등을 주요 적응증으로 개발 중이다. 메멘토는 MT-103 개발을 위해 설립된 미국 소재의 뉴코(NewCo) 바이오텍 기업이다.

한편 메멘토는 투자사 구성 및 자금 조달 규모 등에 대한 공식 발표를 준비 중이며, 관련 내용은 향후 메멘토 측을 통해 공개될 예정이다.

dconnect@newspim.com