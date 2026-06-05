다미아니 프렌드 오브 더 하우스 문가영, 더블유 코리아 디지털 커버 공개

AI 핵심 요약beta
- 이탈리아 주얼리 브랜드 다미아니가 문가영과 함께한 더블유 코리아 디지털 커버 화보를 공개했다고 5일 밝혔다
- 자연광 공간에서 촬영된 화보에서 문가영은 다양한 스타일링으로 다미아니 주얼리를 선보였다
- 문가영은 벨 에포크 등 대표 컬렉션을 착용했으며 화보는 더블유 코리아 공식 채널과 7월호에서 확인할 수 있다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이탈리아 주얼리 브랜드 다미아니(Damiani)는 브랜드 프렌드 오브 더 하우스(Friend of the House)로 선정된 배우 문가영과 함께한 더블유 코리아(W Korea) 디지털 커버 화보를 공개했다고 밝혔다.
이번 화보는 자연광이 들어오는 공간을 배경으로 촬영됐으며, 문가영은 다채로운 스타일링과 함께 다미아니 주얼리를 선보였다.
화보에서 문가영은 벨 에포크(Belle Époque), 벨 에포크 릴(Belle Époque Reel), 미모사(Mimosa), 마르게리타(Margherita) 등 다미아니 대표 컬렉션을 착용했다.
다미아니 측은 문가영이 브랜드의 이미지와 조화를 이루는 모습을 화보를 통해 담아냈다고 설명했다.
이번 화보는 더블유 코리아 공식 채널과 2026년 7월호(Vol. 7)를 통해 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com