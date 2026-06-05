다미아니 프렌드 오브 더 하우스 문가영, 더블유 코리아 디지털 커버 공개

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이탈리아 주얼리 브랜드 다미아니(Damiani)는 브랜드 프렌드 오브 더 하우스(Friend of the House)로 선정된 배우 문가영과 함께한 더블유 코리아(W Korea) 디지털 커버 화보를 공개했다고 밝혔다.

[사진=다미아니] 다미아니 프렌드 오브 더 하우스 문가영, 더블유 코리아 디지털 커버

이번 화보는 자연광이 들어오는 공간을 배경으로 촬영됐으며, 문가영은 다채로운 스타일링과 함께 다미아니 주얼리를 선보였다.

화보에서 문가영은 벨 에포크(Belle Époque), 벨 에포크 릴(Belle Époque Reel), 미모사(Mimosa), 마르게리타(Margherita) 등 다미아니 대표 컬렉션을 착용했다.

다미아니 측은 문가영이 브랜드의 이미지와 조화를 이루는 모습을 화보를 통해 담아냈다고 설명했다.

이번 화보는 더블유 코리아 공식 채널과 2026년 7월호(Vol. 7)를 통해 확인할 수 있다.

[사진=다미아니] 다미아니 프렌드 오브 더 하우스 문가영, 더블유 코리아 디지털 커버

whitss@newspim.com