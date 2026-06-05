복지부, 쪽방촌 폭염 대책 현장 점검…"체계적 방안 추진"

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서울역 쪽방상담소 방문

무더위쉼터 현황 등 살펴



[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 보건복지부가 본격적인 여름철 폭염을 앞두고 취약계층 보호를 위한 현장 행보에 나섰다.

김문식 복지부 복지정책관은 5일 오전 10시 서울 용산구에 위치한 '서울역쪽방상담소'를 방문해 폭염 대비 쪽방촌 상황을 점검하고 관계자들을 격려했다.

[사진 = 뉴스핌 DB] 쪽방촌

복지부는 지난 5월 15일 '2026년 하절기 노숙인·쪽방 주민 보호 대책 가이드라인'을 수립하고 지난 3일 '2026년 여름철 취약계층 보호 대책'을 발표했다. 지방정부는 지역별 상황을 고려해 하절기 노숙인·쪽방주민 보호 대책을 수립하고 오는 9월까지 대책을 추진한다. 폭염이 본격화되는 7~8월을 집중 추진 기간으로 운영한다.

김 정책관은 이날 쪽방 주민 맞춤형 여름철 지원 대책을 점검했다. 올해부터 폭염 중대 경보가 신설됨에 따라 폭염 위기 경보 단계별 쪽방 주민 건강관리 대응 체계를 점검하고 무더위쉼터 운영 현황을 살폈다.

이어 종사자들과 이야기를 나누면서 종사자분들의 헌신과 노력에 감사를 전하고 건의 사항과 어려운 점 등도 청취했다. 거리에 설치된 쿨링포그(물을 안개 형태로 분사하는 장치)와 쪽방 건물 내 설치된 공용에어컨 가동 현황도 확인했다.

김 정책관은 "기후 위기로 극한 폭염이 예상되는 만큼 쪽방 주민분들이 마음 편하게 더위를 피하고 열대야를 견딜 수 있도록 체계적으로 지원하는 방안을 지방정부와 협력하여 추진하겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com