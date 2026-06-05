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서진시스템 "베트남 930억 VAT, 세액 미확정…이의신청 진행 중"

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  • 서진시스템은 5일 베트남 세금 리스크를 해명했다.
  • 930억원 규모 VAT 이슈로 이의신청 중이라고 밝혔다.
  • 생산·수주 정상화와 공시 미이행 판단도 설명했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수출 영세율 적용 VAT 환급 대상…생산·출하·수주 이행 정상 진행

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 서진시스템은 최근 일부 언론보도를 통해 알려진 '베트남 정부로부터 1000억원 세금 리스크' 관련 내용에 대해 5일 자사 홈페이지를 통해 공식 입장을 밝혔다.

서진시스템은 "현재 해당 사안은 베트남 정부의 세무조사 과정에서 발생한 930억원 가량의 부가가치세(VAT) 관련 이슈"라며 "보도에서는 약 1000억원 규모의 세금을 최종적으로 추징받은 것처럼 표현되었으나, 현재는 이의신청이 진행 중인 단계로 세액이 확정되지 않은 상태"라고 밝혔다. 이어 "부가가치세는 수출 영세율 적용에 따른 환급 대상에 해당된다"고 덧붙였다.

사업구조와 관련해서는 "글로벌 고객사로부터 무상사급 형태로 제공받은 배터리를 베트남 생산법인으로 반입한 뒤 ESS 제품을 완제품으로 수출하는 사업구조를 갖고 있다"며 "베트남 세무당국은 일부 기간의 입출고 자료에 대해 추가 소명을 요청한 상황이며, 관련 자료를 성실히 제출하고 이의신청 절차를 진행 중"이라고 설명했다.

서진시스템 로고. [사진=서진시스템]

생산·출하와 관련해서는 "세무조사 초기 단계에서 통관 관련 행정 절차로 인해 일시적인(1~2주) 차질이 있었으나, 현재는 정상화돼 통관 및 수출입 업무가 원활하게 진행되고 있다"며 "베트남 생산기지는 정상 가동 중이며, 주요 글로벌 고객사에 대한 생산·출하 및 수주 이행도 차질없이 이루어지고 있다"고 밝혔다. 또 "베트남 전 법인이 자체 MES로 수불을 관리하고 있어 시스템상 입출고 이력이 확인 가능하다"고 했다.

대표이사 출국금지에 대해서는 "현재 진행 중인 세무조사 절차와 관련한 현지 당국의 행정적 조치의 일환으로, 조만간 해제될 것으로 협의되고 있다"며 "대표이사는 현지에서 관련 절차에 적극 협조하고 있으며, 회사 경영활동도 정상적으로 이루어지고 있다"고 밝혔다.

수주 현황과 관련해서는 "2026년 6월 5일 현재 수주잔고는 전년 동기 대비 2배 이상 증가한 규모를 확보, 성장세를 이어가고 있다"고 밝혔다. ESS, 데이터센터 전력 인프라, 통신장비 등 핵심 사업도 기존 계획대로 추진 중이며, AI 데이터센터용 표준 전력 솔루션 밸류체인 내에 자사가 제조하는 Smart Stack 제품이 포함돼 있다고 덧붙였다.

재무 영향에 대해서는 "현재 사안은 조사 단계로 최종 결과가 확정되지 않았으며 절차상 환급 대상인 부가가치세에 해당된다"며 "현재 이의신청 단계이므로 재무적 영향을 확정적으로 예상하기 어려운 단계"라고 밝혔다.

공시 미이행과 관련해서는 "해당 사안은 자회사 세무조사 단계이며 재무적 영향이 확정되지 않은 상태로, 관련 법령과 기준에 따라 검토한 결과 현 단계에서는 공시 대상 사안에 해당하지 않는 것으로 판단했다"고 해명했다. 이어 "향후 조사 결과 등으로 공시가 필요한 사항이 발생할 경우 관련 규정에 따라 신속하게 안내할 예정"이라고 밝혔다.

 

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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