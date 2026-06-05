백종원, 1년 만에 유튜브 복귀…'요리비책'으로 초심 찾는다

요리 콘텐츠 집중·회사 채널 분리…'백종원·TBK·더본NOW' 3원 체제 구축

지역 상생·K푸드 확산 강화…597만 구독자 채널 운영 재개

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 백종원 더본코리아 대표가 약 1년 만에 유튜브 활동을 재개한다. 기존 채널은 요리 콘텐츠 중심으로 개편하고, 기업 및 브랜드 관련 콘텐츠는 별도 채널로 분리해 운영하는 등 콘텐츠 체계를 전면 재정비한다.

더본코리아는 백종원 대표가 유튜브 채널 '백종원 PAIK JONG WON'을 통해 콘텐츠 활동을 다시 시작한다고 5일 밝혔다. 복귀 첫 콘텐츠는 대표 요리 프로그램인 '요리비책'으로, 여름철 메뉴인 '간장냉국수' 레시피를 선보인다. 회사는 앞으로 해당 채널을 요리 콘텐츠 중심으로 운영하며 국내외 시청자들에게 한식을 쉽고 재미있게 소개하는 데 집중할 계획이다.

유튜브 채널 '백종원 PAIK JONG WON'_요리비책 '간장냉국수' 편. [사진=더본코리아 제공]

특히 'K-Vibe' 콘텐츠를 통해 해외 시청자들도 따라 할 수 있는 한식 조리법과 레시피를 선보이며 한식 세계화에도 힘을 싣는다. 기존 인기 콘텐츠였던 '내꺼내먹'도 시즌2로 돌아온다. 새 시즌은 매장 점검보다 점주 상생에 초점을 맞춰 지역 특산물을 활용한 한정 메뉴 개발과 실제 매장 출시 과정을 담을 예정이다.

더본코리아는 이와 함께 유튜브 채널 운영 체계도 개편한다. 해외 사업과 브랜드 상품을 소개하는 'TBK' 채널, 기업 및 브랜드 소식을 전달하는 '더본NOW' 채널을 새롭게 정비해 운영한다. 이를 통해 기존 백종원 채널에 혼재돼 있던 기업 홍보성 콘텐츠를 분리하고 채널별 정체성을 명확히 한다는 방침이다.

백 대표는 지난해 활동 중단을 선언한 이후 약 1년 만에 복귀하게 됐다. 더본코리아는 그동안 제기됐던 각종 민원과 고발 사안에 대한 오해가 상당 부분 해소된 만큼 채널 운영을 정상화하기로 했다고 설명했다. 회사 관계자는 "백종원 채널은 초심으로 돌아가 요리 콘텐츠에 집중하고 한식 대중화와 지역 상생에 기여할 것"이라며 "기업 및 브랜드 관련 콘텐츠는 성격에 맞게 별도 채널을 통해 소개할 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com