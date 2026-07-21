61시간 만에 인천 쿠팡물류센터 큰불 잡혀…소방당국, 잔불 정리

AI 핵심 요약beta
- 인천 쿠팡 물류센터 화재가 20일 오후 초진됐다.
- 소방당국은 18일 새벽 화재 발생 후 61시간 만이라 밝혔다.
- 소방당국은 잔불을 정리하고 원인을 조사할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
인명 피해 없지만 소방대원 2명 경상
완진 후 원인·피해 규모 조사 예정
[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 화재 발생 약 61시간 만에 인천 쿠팡 물류센터의 큰불이 잡혔다.
21일 소방당국에 따르면 인천소방본부는 이날 오전에도 인천 서해구 석남동에 있는 쿠팡 물류센터에서 화재 진화 작업을 이어가고 있다.
앞서 소방당국은 하루 전인 지난 20일 오후 8시쯤 쿠팡 물류센터 화재의 초진(초기 진화)을 선언했다. 지난 18일 오전 6시 54분쯤 물류센터 6층에서 원인을 알 수 없는 화재가 발생한 지 약 61시간 만이다.
소방당국은 건물 내 잔불을 정리해 완진까지 조속히 마무리할 예정이다. 이에 따라 소방대응 2단계와 인근 8개 시·도 인력 및 장비를 동원하는 조치인 소방동원령을 유지하고 있다. 이날까지 진화 작업에는 소방 장비 239대, 진화 인력 845명이 동원됐다.
정부는 큰불이 잡히자 전날 밤 주민대피명령을 해제했다. 이번 화재로 136가구(219명)가 인근 초·중등학교에 마련된 임시주거시설로 대피했다.
화재로 인한 주민과 물류센터 직원 인명 피해는 없다. 물류센터 직원 121명은 자력으로 대피했다. 다만 소방대원 2명이 연기 흡입과 탈진 등 경상을 입었다.
소방당국과 경찰은 잔불 정리를 마치는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정이다.
ace@newspim.com