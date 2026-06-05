HD현대, 원자력 추진 자동차운반선 개발 속도낸다

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HD현대중공업·HD한국조선해양, 영국선급 기본인증 획득

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 탄소중립 선박 경쟁이 기존 연료 전환을 넘어 원자력 추진 기술로 확장되고 있다. HD현대가 소형모듈원자로(SMR) 기반 선박 개발 선종을 넓히며 차세대 친환경 선박 시장 선점에 나선다.

HD현대삼호가 건조한 7500UNIT급 자동차운반선(PCTC)의 모습. [사진=HD현대]

HD현대는 그리스 아테네에서 열린 '포시도니아 2026'에서 영국선급으로부터 용융염원자로(MSR) 적용 대형 자동차운반선(PCTC) 개념설계에 대한 기본인증을 받았다고 5일 밝혔다.

이번 프로젝트는 HD현대중공업과 HD한국조선해양이 현대글로비스, 지마린서비스, 한국원자력연구원과 공동으로 추진했다. HD현대는 선박 개념설계와 기술 검토를 맡았고, 현대글로비스는 운항 경험을 바탕으로 적용 방안을 제시했다.

MSR은 핵연료와 냉각재가 섞인 용융염을 활용하는 SMR 기술이다. 장거리 운항에 필요한 고출력 유지가 가능하고 탄소 배출이 없어 차세대 해상 원자력 추진 기술로 주목받고 있다.

HD현대는 컨테이너선에 이어 자동차운반선까지 SMR 적용 선종을 확대하며 기술 개발에 속도를 낼 계획이다.

이와 함께 HD현대중공업은 그리스 스카라망가스 조선소와 방산 협력 MOU를 체결했고, 아비커스는 HJ중공업과 자율운항 솔루션 표준사양 채택을 위한 협약을 맺었다.

chanw@newspim.com