HD현대중공업 노조, 정부에 KDDX 탄원…"공정한 사업 집행 필요"

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업 노조가 19일 KDDX 사업 공정 집행과 노동자 생존권 보호 요구 탄원서를 고용노동부 장관에게 제출했다.
- 탄원서에는 4월 6일부터 약 3주간 현장을 돌며 모은 함정·중형선사업부 노동자 2800여명의 서명이 담겼다.
- 노조는 보안 사고 관련 추가 감점 검토가 공정성 논란과 고용불안, 울산 동구 지역경제 위축으로 이어질 수 있다며 국가 방산 사업이 단순 경쟁 논리로 판단돼선 안 된다고 주장했다.
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보안 감점 재검토에 고용불안·지역경제 위축 우려
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업자 선정을 둘러싼 논란이 노동 현장으로 번지고 있다.
HD현대중공업 노동조합인 금속노조 현대중공업지부는 KDDX 사업의 공정한 집행과 노동자 생존권 보호를 요구하는 탄원서를 고용노동부 장관에게 전달했다고 19일 밝혔다.
탄원서에는 지난 4월 6일부터 약 3주간 노조 대의원과 집행부가 현장을 돌며 모은 함정·중형선사업부 노동자 2800여명의 서명이 담겼다.
노조는 최근 KDDX 사업자 선정 과정에서 과거 보안 사고에 따른 감점 문제가 다시 쟁점화되면서 노동자 고용불안과 울산 동구 지역경제 위축으로 이어질 수 있다고 우려했다.
특히 해당 보안 사고가 이미 사법 판단과 행정 처분을 받았음에도 방위사업청이 최종 유죄 선고 시점을 기준으로 추가 보안 감점 적용을 검토하는 것은 사업자 선정의 공정성 논란을 키울 수 있다고 주장했다.
노조는 "이번 탄원은 단순한 수주 요구가 아니다"라며 "보안 문제의 엄중함을 부정하거나 과거 잘못을 덮어 달라는 것이 아니라 국가 주도 방산 사업이 기업 간 경쟁 논리만으로 판단돼서는 안 된다는 뜻"이라고 밝혔다.
chanw@newspim.com