외신 "펄어비스 '붉은사막', 경이적 업데이트 속도"

AI 핵심 요약beta
- 펄어비스는 19일 붉은사막 1.07 패치를 했다
- 이번 패치로 맨손 기술과 늑대·곰 탑승물을 넣었다
- 붉은사막은 잦은 업데이트로 호평을 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 펄어비스의 오픈월드 액션 어드벤처 게임 '붉은사막'이 19일 1.07 패치 업데이트를 진행했다.
지난 3월 20일 출시 이후 글로벌 이용자 의견을 반영해 수시로 업데이트해온 가운데 이번 패치에서는 캐릭터 맨손 기술 추가와 늑대, 곰 탑승물이 신규 등록됐다.
그동안 보스 재대결, 거점 재봉쇄, 난이도 설정, 조작 커스터마이징, 반려동물 추가, UI 개선, 원경 렌더링 품질 향상 등 게임 전반에 걸친 개선 작업도 이뤄졌다.
미국 경제지 포브스는 "붉은사막이 출시 한 달 후에도 높은 접속자 수를 유지하고 있고 역대 글로벌 대작들과 비교해도 좋은 성과를 내고 있다"며 "오픈월드 싱글 플레이 게임으로는 이례적인 지표"라고 분석했다.
북미 최대 게임 매체 IGN은 "거의 매주 이어지는 업데이트 속도가 경이로울 정도"라고 평가했고 코타쿠(Kotaku)는 "펄어비스가 싱글 플레이 기반 게임을 라이브 서비스 MMORPG처럼 적극적으로 지원하고 있다"고 지적했다.
붉은사막은 현재 스팀 글로벌 이용자 평가에서 '매우 긍정적'을 유지하고 있다.
origin@newspim.com