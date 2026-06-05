코나아이, 자사주 10만주 장내 매수 추진

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오는 8일부터 3개월간 장내 매수 진행

보통주 10만주 취득…주가 안정·주주가치 제고 목

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코나아이가 약 50억원 규모의 자사주 취득에 나선다.

코나아이는 5일 이사회를 열고 보통주 10만주를 취득하기로 결정했다고 밝혔다. 취득 예정 금액은 약 50억1000만원이며, 주가 안정과 주주가치 제고를 위한 조치라고 회사 측은 설명했다. 자사주 취득은 오는 8일부터 9월 7일까지 약 3개월간 장내 매수 방식으로 진행될 예정이다.

코나아이는 올해 들어 주주환원 정책을 확대하고 있다. 앞서 회사는 향후 3개년 배당 정책을 발표하고 연결 기준 당기순이익의 25% 이상을 배당하는 방침을 제시한 바 있다. 이번 자사주 취득 결정으로 배당과 자사주 매입을 병행하는 주주환원 정책을 추진하게 됐다.

코나아이 로고. [사진=코나아이]

코나아이는 지난해 연결 기준 매출 3092억원, 영업이익 889억원을 기록했다. 이는 전년 대비 각각 31%, 166% 증가한 수치다. 올해 1분기에는 영업이익 248억원, 당기순이익 234억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 95%, 160% 증가했다.

조정일 코나아이 대표는 "이번 자사주 취득은 주주가치 제고를 위한 정책의 일환"이라며 "배당과 자사주 매입을 병행해 주주환원 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

힌퍈 코나아이는 스마트카드 수출과 지역사랑상품권 플랫폼 사업을 주력 사업으로 영위하고 있다. 현재 전국 60여개 지방자치단체에 지역사랑상품권 플랫폼을 공급하고 있으며, 최근에는 분산신원인증(DID), 토큰증권(STO), 스테이블코인 등 블록체인 기반 신사업 확대도 추진하고 있다.

nylee54@newspim.com