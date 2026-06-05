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KB증권, 캔톤 재단·웨이브릿지와 분산원장 인프라 MOU

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  • KB증권이 4일 캔톤재단·웨이브릿지와
  • 국내 자본시장 분산원장 전환 MOU를 체결했다
  • 3사는 캔톤 네트워크로 분산원장 인프라 구축과

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

캔톤 네트워크 활용 국내 자본시장 거래 인프라 공동 구축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 캔톤 네트워크(Canton Network)의 생태계와 거버넌스를 지원하는 캔톤 재단(Canton Foundation), 법인 및 기관 대상 글로벌 디지털자산 인프라 기업 웨이브릿지와 국내 자본시장의 분산원장 기반 전환을 위한 업무협약(MOU)을 지난 4일 여의도 KB증권 본사에서 체결했다고 5일 밝혔다.

3사는 이번 협약을 통해 캔톤 네트워크를 활용해 국내 자본시장 거래에 분산원장 기반 인프라를 적용하는 방안을 공동 검토할 계획이다. 중장기적으로는 분산원장 기반 금융상품의 국내 도입과 해외 유통 인프라 구축까지 협력 범위를 넓히고, 국내 금융자산을 기초로 하는 금융상품을 발행해 글로벌 시장에 유통하는 것을 목표로 하고 있다.

캔톤 네트워크는 전통 금융규제를 준수하면서 실물자산을 디지털화하고 거래할 수 있도록 설계된 개방형 분산원장 인프라다. 상호운용성, 선택적 정보 공개, 기관급 거버넌스를 결합해 프라이빗 블록체인까지 제공한다. 골드만삭스, BNP 파리바, HSBC, 도이치 뵈르제 그룹, 나스닥, 미국 예탁결제원 DTCC 등이 운영에 참여하고 있다.

왼쪽부터 웨이브릿지 오종욱 대표, KB증권 강진두 대표이사, 캔톤 재단 비브 디와카르(Viv Diwakar) 이사장. [사진=KB증권]

협력 구조는 각사의 전문 인프라와 라이선스를 바탕으로 역할을 분담한다. ▲KB증권은 국내외 기관 고객 네트워크와 상품 운용 전문성을 바탕으로 캔톤 네트워크를 활용한 자본시장 거래 표준 설계와 국내 금융기관 도입 확산을 맡는다. ▲웨이브릿지는 금융정보분석원에 신고를 완료한 가상자산사업자로서 디지털자산의 결제 및 정산 인프라를 담당한다. ▲캔톤 재단은 캔톤 네트워크 생태계의 개발과 거버넌스 조정·교육을 지원한다. 3사는 협약 체결 후 분산원장 기반 결제 및 정산 모델 지원을 위한 구체적인 추진 일정과 세부사항을 확정할 계획이다.

KB증권 강진두 대표이사는 "분산원장 기반 자본시장으로의 전환은 글로벌에서 이미 운영 단계에 들어간 미래 금융의 필수적 단계로, 국내 자본시장 역시 이러한 흐름에 대응할 필요가 있다"며 "국내 증권사의 STO와 가상자산 인프라 표준 모델 도입에 최선의 노력을 다할 것이며, 글로벌 인프라와 한국 자본시장을 연결하는 신뢰할 수 있는 환경을 구축하는 데 주도적인 역할을 수행하겠다"고 말했다.

웨이브릿지 오종욱 대표는 "디지털자산의 거래 및 결제 인프라는 국내 규제와 글로벌 거래상대방의 기준을 동시에 충족하는 기관급 인프라를 필요로 한다"며 "KB증권을 시작으로 국내 자본시장 참여자들이 글로벌 자본시장에 동등한 위치에서 캔톤 네트워크에 접속할 수 있도록 운영 기반을 직접 제공하겠다"고 말했다.

캔톤 재단 비브 디와카르(Viv Diwakar) 이사장은 "한국 자본시장은 분산원장 인프라로의 전환에 나설 수 있는 제도적 성숙도와 규제 기반을 갖추고 있다"며 "KB증권과 웨이브릿지와의 이번 파트너십은 그러한 미래를 만들어가는 중요한 첫걸음이며, 캔톤 재단은 한국의 리더십을 지원해 나갈 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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