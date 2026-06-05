전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.05 (금)
KYD 디데이
증권·금융 채권·외환

속보

더보기

4월 경상수지 283억 달러 흑자…사상 첫 3개월 연속 200억 달러

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국은행이 5일 4월 경상수지가 282억9000만달러 흑자였다고 밝혔다
  • 반도체 등 IT 수출 호조로 상품수지가 4월 기준 최대 흑자를 냈고 1~4월 누적 흑자는 1026억7000만달러를 넘었다
  • 서비스·본원소득수지는 적자였지만 금융계정에서 순자산이 늘었고 한은은 5월에도 대규모 흑자가 이어질 것으로 내다봤다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

반도체 호조에 36개월 연속 흑자, 1~4월 누적 흑자 1026억달러
한은 "5월도 3월 수준 흑자 가능", WGBI 효과에 외국인 증권투자 증가

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 4월 경상수지가 역대 두 번째 규모인 282억 9000만 달러 흑자를 기록했다. 사상 처음으로 3개월 연속 200억 달러를 웃돌았으며, 1~4월 누적 흑자는 이미 1000억 달러를 넘어섰다.

한국은행이 5일 발표한 '2026년 4월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난달 경상수지는 282억 9000만 달러 흑자로 집계됐다. 이는 역대 최대치였던 지난 3월에 이어 월간 기준 역대 2위 규모다. 이로써 경상수지는 36개월 연속 흑자 행진을 이어갔다.

특히 우리나라 경상수지는 사상 처음으로 3개월 연속 200억 달러를 상회했다. 올해 1~4월 누적 경상수지 흑자는 1026억 7000만 달러로 집계됐다. 유성욱 한국은행 경제통계1국 금융통계부장은 "4개월 만에 2024년 연간 흑자 규모를 넘어섰고 지난해 연간 실적에도 근접한 수준"이라고 설명했다.

[자료=한국은행]

 ◆ 반도체 호조에 4월 기준 최대 흑자…서비스수지 적자는 일시적

항목별로는 상품수지가 338억 8000만 달러 흑자를 기록하며 전체 실적을 견인했다. 상품수지 흑자 규모 역시 역대 2위 수준이다. 유 부장은 "분기 말 수출 집중 효과가 사라지면서 전월보다 흑자 규모가 다소 줄었지만 반도체 호조세가 지속되며 4월 기준으로는 역대 최대, 전체 월 기준으로는 역대 2위 수준의 상품수지를 기록했다"고 설명했다.

수출은 전년 동월 대비 54.5% 증가한 905억 9000만 달러로 역대 2위 금액을 기록했다. 반도체 수출이 171.4% 증가한 가운데 SSD를 포함한 컴퓨터주변기기 수출도 411.3% 급증하며 IT 품목이 전체 수출 증가세를 주도했다. 비IT 품목 역시 석유제품 가격 상승과 의약품 수출 확대 등의 영향으로 높은 증가세를 이어갔다. 지역별로는 동남아와 중국, 미국 등 주요 시장으로의 수출이 큰 폭 확대됐다.

수입은 16.1% 증가한 567억 달러를 기록했다. 미국과 이란 간 전쟁 영향으로 국제유가가 상승한 가운데 반도체와 관련 장비 등 자본재 수입이 크게 늘면서 증가세를 이어갔다. 원유 도입단가는 배럴당 109.1달러로 전년 동월 대비 44.2% 상승했으나 도입물량은 21.6% 감소했다.

서비스수지는 24억 2000만달러 적자를 기록했다. 통신·컴퓨터·정보서비스 수지가 2022년 12월 이후 처음 적자로 전환하고 여행수지도 소폭 적자를 나타내면서 전월 대비 적자 폭이 확대됐다.

유 부장은 "통신·컴퓨터·정보서비스 적자는 매월 말 유입되던 대규모 컴퓨터 서비스 대가가 5월 초로 이연된 데 따른 영향"이라며 "여행수지도 소폭 적자를 기록했지만 입국자 수 증가로 전년 동월 대비로는 상당폭 개선됐다"고 설명했다.

본원소득수지는 배당소득을 중심으로 25억 3000만 달러 적자를 기록했다. 유 부장은 "4월은 주요 기업들의 배당 지급이 집중되는 시기"라며 "배당 지급 규모 확대와 배당성향 상승 영향이 반영됐다"고 말했다. 이전소득수지는 6억 4000만 달러 적자를 나타냈다.

◆ 한은 "5월도 대규모 흑자 예상"…외국인 증권투자 증가 전환

자본 유출입을 보여주는 금융계정은 254억 6000만 달러 순자산 증가를 기록했으나 전월 대비 증가 폭은 축소됐다. 직접투자는 내국인의 해외투자가 62억 4000만 달러 증가했고 외국인의 국내투자는 13억 6000만달러 감소했다.

증권투자에서는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 82억 2000만 달러 증가했다. 미국 증시 반등 영향으로 기타금융기관을 중심으로 해외 주식 순매수가 확대된 영향이다.

외국인의 국내 증권투자는 전월 감소에서 35억 1000만 달러 증가로 전환했다. 중동지역 긴장 완화와 국내 반도체 기업의 양호한 실적 발표 등으로 외국인의 주식 매도세가 축소됐고, 채권 등 부채성증권은 세계국채지수(WGBI) 편입 효과 등에 힘입어 47억 5000만 달러 순유입을 기록했다.

유성욱 경제통계1국 금융통계부장이 5일 오전 서울 중구 한국은행에서 열린 2026년 4월 국제수지(잠정) 기자설명회에서 발언하고 있다. [사진=한국은행]

한은은 5월에도 대규모 경상수지 흑자 흐름이 이어질 것으로 전망했다. 유 부장은 "5월에도 반도체 수출 호조가 이어지고 있으며 배당 집중 등 계절적 요인도 해소됐다"며 "경상수지는 역대 최대를 기록했던 3월에 버금가는 수준의 흑자를 기록할 것으로 예상한다"고 말했다.

유 부장은 "올해 1분기 우리나라 경상수지 규모는 독일·일본·대만을 웃도는 수준"이라며 "특히 지난해 연간 기준 우리나라를 앞섰던 대만보다도 120억 달러가량 많은 것으로 나타났다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동