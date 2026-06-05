4월 경상수지 흑자 283억달러 '역대 2위'…36개월째 흑자

수출 54.5% 급증한 905.9억달러…경상·상품수지 모두 역대 2위

배당 지급 집중에 본원소득 적자 전환…외국인 국내 증권투자 증가



[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 올해 4월 우리나라 경상수지가 반도체를 필두로 한 IT 품목의 수출 강세에 힘입어 역대 두 번째로 큰 흑자 규모를 기록했다. 자본시장에서는 세계국채지수(WGBI) 편입 효과 등에 힘입어 외국인의 국내 증권 투자도 한 달 만에 증가세로 돌아섰다.

한국은행이 5일 발표한 '2026년 4월 국제수지(잠정)'에 따르면 지난달 경상수지는 282억 9000만 달러 흑자로 집계됐다. 이는 역대 최대치였던 지난 3월(379억 3000만 달러)에 이어 월간 기준 역대 2위에 해당하는 규모다. 이로써 경상수지는 36개월 연속 흑자 행진을 이어갔으며, 2000년대 들어 두 번째로 긴 흑자 흐름을 기록했다.

[자료=한국은행]

항목별로는 상품수지가 역대 2위 기록인 338억 8000만 달러 흑자를 나타내며 전체 실적을 견인했다. 수출은 전년 동월 대비 54.5% 급증한 905억 9000만 달러로 역대 두 번째 규모를 나타냈다. 수입은 16.1% 늘어난 567억 달러로 집계됐다.

수출은 IT 품목의 강세가 뚜렷했다. 반도체 수출이 171.4% 증가한 가운데, SSD를 포함한 컴퓨터주변기기 수출도 411.3% 급증하며 대폭 늘었다. 비IT 품목 역시 석유제품 가격 상승 등의 영향으로 높은 증가세를 유지했다. 지역별로는 동남아와 중국, 미국 등 주요 시장으로의 수출이 일제히 큰 폭으로 확대됐다.

수입의 경우 미·이란 전쟁 여파로 국제유가가 상승한 가운데, 반도체 제조장비 등 자본재 수입이 크게 늘며 증가세를 이어갔다. 원유 도입단가는 배럴당 109.1달러로 전년 동월 대비 44.2% 상승했으나 도입물량은 21.6% 감소했다.

서비스수지는 24억 2000만 달러 적자를 기록했다. 다만 여행수지는 전월 흑자에서 소폭 적자(-3000만 달러)로 전환했으나, 외국인 입국자 수가 200만명을 넘어서는 등 전년 동월 대비 적자 폭을 상당 부분 축소했다.

본원소득수지는 배당소득을 중심으로 25억 3000만 달러 적자를 기록했다. 4월 계절적 배당 지급 집중 시기를 맞아 주요 기업들의 배당성향이 상승한 영향으로 풀이된다. 이전소득수지는 6억 4000만 달러 적자를 나타냈다.

자본 유출입을 보여주는 금융계정은 4월 중 254억 6000만 달러의 순자산 증가를 기록했으나 전월 대비 증가 폭은 축소됐다. 직접투자는 내국인의 해외투자가 62억 4000만 달러 증가했고 외국인의 국내투자는 13억 6000만 달러 감소했다

eoyn2@newspim.com