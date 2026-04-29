1분기 외환거래 일평균 1000억 달러 첫 돌파…역대 최대 경신

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 29일 2026년 1분기 외환거래 동향을 발표했다.
- 일평균 거래 규모가 1026억5000만 달러로 역대 최대치를 경신했다.
- 외국인 증권투자 확대와 환율 변동성으로 현물환·파생상품 거래가 급증했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 올해 1분기 우리나라 외환거래 규모가 일평균 1000억 달러를 돌파하며 역대 최대치를 기록했다. 계절적 요인에 외국인의 국내 증권투자 매매액 급증과 환율 변동성에 따른 헤지 수요가 맞물린 결과다.
한국은행이 29일 발표한 '2026년 1/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면, 지난 1분기 외국환은행의 일평균 외환거래 규모는 1026억 5000만 달러로 집계됐다. 이는 전분기(846억 2000만 달러) 대비 180억 3000만 달러(21.3%) 급증한 수치다.
이로써 지난해 4분기에 이어 두 분기 연속 역대 최대치를 경신한 것은 물론, 2008년 통계 개편 이후 처음으로 일평균 거래액 1000억 달러 시대를 열었다.
외환거래 급증은 계절적 요인과 더불어 증권투자 관련 자본 이동 확대에 따른 결과다. 금융감독원에 따르면 외국인의 국내 증권투자 월평균 매매액은 지난해 4분기 475조원에서 올해 1분기 855조원으로 증가했다. 여기에 달러/원 환율이 1분기 말 1530.1원까지 치솟고 환율 변동률이 전분기 0.37%에서 0.60%로 확대되면서 환위험 헤지 수요도 늘었다.
상품별로 보면 현물환 거래 규모는 일평균 423억 9000만 달러로 전분기 대비 88억 달러(26.2%) 증가했다. 통화별로는 달러/원 거래가 일평균 332억 8000만 달러로 73억 3000만 달러(28.3%) 늘었으며 위안/원 거래도 일평균 36억 5000만 달러로 29.1% 확대됐다. 기타통화 거래 역시 일평균 46억 4000만 달러를 기록하며 전분기 대비 26.5% 증가했다.
은행별로는 국내은행의 현물환 거래가 일평균 230억 8000만 달러로 17.4% 증가했으며 외은지점 거래는 193억 달러로 38.6% 급증했다.
거래 상대방별로는 외국환은행 간 상호거래가 일평균 208억 4000만 달러로 26.4% 늘었다. 특히 비거주자와의 거래(125억 9000만 달러)가 51.3% 폭증하며 증가세를 주도했다. 반면 국내 고객과의 거래는 89억 6000만 달러로, 2.0% 증가하는 데 그쳤다.
외환파생상품 거래도 큰 폭의 증가세를 보였다. 1분기 외환파생상품 거래 규모는 일평균 602억 7000만 달러로 전분기 대비 92억 3000만 달러(18.1%) 늘었다. 상품별로는 선물환 거래가 일평균 189억 4000만 달러를 기록하며 전분기보다 23.9% 증가했다. 이는 역외차액결제선물환(NDF) 거래가 33억 8000만 달러 증가하며 주도한 결과다.
외환스왑 거래 규모는 일평균 391억 2000만 달러로 전분기 대비 49억 2000만 달러(14.4%) 증가했다. 통화스왑(+41.8%)과 통화옵션(+52.7%) 거래 역시 전분기 대비 높은 증가율을 보였다.
현물환과 파생상품을 합친 전체 은행별로는 국내은행과 외은지점 모두 거래 규모가 늘었다. 국내은행의 전체 외환거래 규모는 일평균 462억 달러로 전분기 대비 14.0% 증가했으며, 외은지점은 564억 5000만 달러로 28.0% 늘어났다. 특히 외은지점은 현물환 거래가 38.6% 폭증하며 전체 실적을 끌어올렸다
전체 거래 상대방별로 외국환은행 간 상호거래는 일평균 400억 3000만 달러로 전분기 대비 21.4% 증가했다. 비거주자와의 거래는 일평균 419억 6000만 달러를 기록하며 전분기 대비 29.5% 늘어났다. 특히 비거주자와의 현물환 거래(125억 9000만 달러)가 51.3% 폭증하며 전체 증가세를 견인했다. 반면 국내 고객과의 거래 규모는 206억 7000만 달러로 7.4% 증가하는 데 그쳤다.
한국은행은 "4분기 연말 북클로징 이후 1분기에는 거래 수요가 늘어나는 계절적 요인이 있다"며 "실제로 최근 5년간 1분기 증가율은 평균 13.9% 수준이었으나 올해는 외국인 증권투자 확대와 환율 변동성 등이 맞물리며 가파른 증가세를 나타냈다"고 설명했다.
eoyn2@newspim.com