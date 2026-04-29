1분기 외환거래 일평균 1000억 달러 첫 돌파…역대 최대 경신

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

전분기 대비 21.3%↑…외인 국내 증권투자 및 환율 변동성 확대 영향

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 올해 1분기 우리나라 외환거래 규모가 일평균 1000억 달러를 돌파하며 역대 최대치를 기록했다. 계절적 요인에 외국인의 국내 증권투자 매매액 급증과 환율 변동성에 따른 헤지 수요가 맞물린 결과다.

한국은행이 29일 발표한 '2026년 1/4분기중 외국환은행의 외환거래 동향'에 따르면, 지난 1분기 외국환은행의 일평균 외환거래 규모는 1026억 5000만 달러로 집계됐다. 이는 전분기(846억 2000만 달러) 대비 180억 3000만 달러(21.3%) 급증한 수치다.

이로써 지난해 4분기에 이어 두 분기 연속 역대 최대치를 경신한 것은 물론, 2008년 통계 개편 이후 처음으로 일평균 거래액 1000억 달러 시대를 열었다.

[자료=한국은행]

외환거래 급증은 계절적 요인과 더불어 증권투자 관련 자본 이동 확대에 따른 결과다. 금융감독원에 따르면 외국인의 국내 증권투자 월평균 매매액은 지난해 4분기 475조원에서 올해 1분기 855조원으로 증가했다. 여기에 달러/원 환율이 1분기 말 1530.1원까지 치솟고 환율 변동률이 전분기 0.37%에서 0.60%로 확대되면서 환위험 헤지 수요도 늘었다.

상품별로 보면 현물환 거래 규모는 일평균 423억 9000만 달러로 전분기 대비 88억 달러(26.2%) 증가했다. 통화별로는 달러/원 거래가 일평균 332억 8000만 달러로 73억 3000만 달러(28.3%) 늘었으며 위안/원 거래도 일평균 36억 5000만 달러로 29.1% 확대됐다. 기타통화 거래 역시 일평균 46억 4000만 달러를 기록하며 전분기 대비 26.5% 증가했다.

은행별로는 국내은행의 현물환 거래가 일평균 230억 8000만 달러로 17.4% 증가했으며 외은지점 거래는 193억 달러로 38.6% 급증했다.

거래 상대방별로는 외국환은행 간 상호거래가 일평균 208억 4000만 달러로 26.4% 늘었다. 특히 비거주자와의 거래(125억 9000만 달러)가 51.3% 폭증하며 증가세를 주도했다. 반면 국내 고객과의 거래는 89억 6000만 달러로, 2.0% 증가하는 데 그쳤다.

외환파생상품 거래도 큰 폭의 증가세를 보였다. 1분기 외환파생상품 거래 규모는 일평균 602억 7000만 달러로 전분기 대비 92억 3000만 달러(18.1%) 늘었다. 상품별로는 선물환 거래가 일평균 189억 4000만 달러를 기록하며 전분기보다 23.9% 증가했다. 이는 역외차액결제선물환(NDF) 거래가 33억 8000만 달러 증가하며 주도한 결과다.

외환스왑 거래 규모는 일평균 391억 2000만 달러로 전분기 대비 49억 2000만 달러(14.4%) 증가했다. 통화스왑(+41.8%)과 통화옵션(+52.7%) 거래 역시 전분기 대비 높은 증가율을 보였다.

현물환과 파생상품을 합친 전체 은행별로는 국내은행과 외은지점 모두 거래 규모가 늘었다. 국내은행의 전체 외환거래 규모는 일평균 462억 달러로 전분기 대비 14.0% 증가했으며, 외은지점은 564억 5000만 달러로 28.0% 늘어났다. 특히 외은지점은 현물환 거래가 38.6% 폭증하며 전체 실적을 끌어올렸다

전체 거래 상대방별로 외국환은행 간 상호거래는 일평균 400억 3000만 달러로 전분기 대비 21.4% 증가했다. 비거주자와의 거래는 일평균 419억 6000만 달러를 기록하며 전분기 대비 29.5% 늘어났다. 특히 비거주자와의 현물환 거래(125억 9000만 달러)가 51.3% 폭증하며 전체 증가세를 견인했다. 반면 국내 고객과의 거래 규모는 206억 7000만 달러로 7.4% 증가하는 데 그쳤다.

한국은행은 "4분기 연말 북클로징 이후 1분기에는 거래 수요가 늘어나는 계절적 요인이 있다"며 "실제로 최근 5년간 1분기 증가율은 평균 13.9% 수준이었으나 올해는 외국인 증권투자 확대와 환율 변동성 등이 맞물리며 가파른 증가세를 나타냈다"고 설명했다.

eoyn2@newspim.com