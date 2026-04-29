'경북도지사 출마' 오중기 "국가유산청 경주 이전·한수원 도심지 이전"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 오중기 경북도지사 예비후보가 29일 경주시청 앞에서 기자회견을 열었다.
- 국가유산청 경주 이전과 한수원 도심 이전 등을 담은 경주 발전 5대 공약을 제시했다.
- 경주를 글로벌 역사문화도시와 첨단 미래산업 도시로 도약시키겠다고 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 더불어민주당 오중기 경북도지사 예비후보가 국가유산청 경주 이전과 한수원 도심 이전 등을 담은 '경주 발전 5대 공약'을 내놓았다.
오 예비후보는 29일 경주시청 앞에서 기자회견을 열고 "경주를 천년고도에서 '글로벌 역사문화도시'이자 '첨단 미래산업의 선도 도시'로 도약시키겠다"고 약속했다.
오 후보는 이날 회견에서 "'2025 APEC 정상회의'는 경주가 가진 글로벌 도시의 잠재력을 전 세계에 보여준 성과였다"고 평가하고 "이를 일회성 행사가 아닌 지속 가능한 발전 전략으로 연결하기 위한 이른바 '포스트 APEC' 추진 계획과 민생경제 전략을 담은 5대 핵심 공약"을 제시했다.
오 후보가 이날 '경주 대전환'을 위해 제시한 5대 공약은 국가유산청 경주 이전, APEC 경주 포럼 정례화 및 APEC 기념 문화의 전당 건립 등을 담은 '포스트 APEC' 전략과 ▲양성자 가속기 고도화▲한수원 도심 이전▲국도 14호선 구간 선형 직선화 및 확장 등 민생 경제 전략이다.
오 후보는 "이재명 대통령 직통 도지사로서 정부와 긴밀히 협력해 국책사업 반영과 예산 확보를 반드시 이뤄내겠다"고 강조하고 "경주를 천년고도에서 첨단 미래산업의 도시로 변모시키는 경북 대전환을 시작하겠다"며 지지를 호소했다.
오중기 예비후보는 이날 경주 지역 광역·기초의회 출마자들과 함께 불국사 방문을 시작으로 경주시청, 안강 5일장 등을 찾아 시민들과 경주 발전을 위한 허심탄회한 소통 시간을 가진 후 포항으로 이동해 지역 상인들의 현장 목소리를 청취하는 등 민생 행보를 이어갔다.
nulcheon@newspim.com