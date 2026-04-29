대한전선, 분기 최대 실적...AI發 전력망 수요 폭증

해저케이블·HVDC 중심 수주 확대…글로벌 전력 인프라 공략 강화
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 대한전선이 인공지능(AI) 확산에 따른 글로벌 전력망 투자 확대에 힘입어 분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다.
대한전선은 29일 잠정실적 공시를 통해 연결 기준 매출 1조834억원, 영업이익 604억원을 달성했다고 밝혔다.
전년 동기 대비 매출은 26.6%, 영업이익은 122.9% 증가한 수치로, 지난 2010년 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 도입 이후 분기 최고치다.
매출은 전 분기에 이어 2개 분기 연속 1조원을 넘겼다. 대한전선은 미국·싱가포르 등 AI와 데이터센터 확대로 전력 인프라 수요가 늘어난 지역에서 초고압 프로젝트 매출이 확대된 점을 주요 요인으로 꼽았다.
1분기 영업이익률은 5.6%로 최근 5년 평균 대비 상승했다. 신규 수주는 7340억원, 수주잔고는 3조8273억원으로 역대 최대를 기록했다. 대한전선은 해저케이블과 초고압직류송전(HVDC) 등 전략 제품 경쟁력 강화와 글로벌 수주 확대를 이어간다는 방침이다.
syu@newspim.com