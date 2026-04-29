韓 전통주, 재외공관 30곳 통해 글로벌 확산…문화 외교 박차

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주한 외교단 배우자 대상 시음 행사

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 정부가 전통주를 앞세운 'K-푸드 외교'에 본격 시동을 걸었다. 전국 각지 전통주 36종을 재외공관에 보급한 데 이어 주한 외교단을 대상으로 한식과 결합한 홍보 행사까지 확대하며 수출 기반 구축에 나섰다.

농림축산식품부와 외교부는 29일 서울 한국의 집에서 주한 미국, 중국, 몽골, 독일, 태국 등 외교단 배우자를 대상으로 한국 전통주(K-Sool)와 한식을 연계한 홍보 행사를 열었다.

이번 행사는 K-푸드 수출거점 공관에 보급된 전통주 36종을 기념해 마련됐다. 전통주 세계화와 수출 확대를 목표로 전문선정위원회를 통해 엄선된 제품들이다. 전통문화 공간인 한국의 집에서 개최해 행사 상징성을 높였다.

29일 서울 한국의 집에서 주한 미국, 중국, 몽골, 독일, 태국 등 외교단 배우자를 대상으로 열린 한국 전통주(K-Sool) 문화 행사. [사진=농림축산식품부] 2026.04.29 plum@newspim.com

현장에서는 쌀을 비롯해 대추, 감 등 국내 농산물을 기반으로 한 전통주 36종이 전시됐다. 참여자들에게는 전통주의 특성과 유래를 설명하고 시음도 진행했다.

시음은 지난해 우리술 품평회 수상작 가운데 ▲막걸리 ▲약·청주 ▲과실주 ▲증류주 각 1종으로 구성했다.

오찬 자리에서는 한식과 어울리는 전통주도 함께 제공했다. 약·청주 '청명주'와 과실주 '크라테 미디엄 드라이'를 선보이며 음식과 주류를 결합한 식문화 경험을 강조했다.

정부는 전통주의 해외 확산을 위해 브랜딩 작업도 병행하고 있다. 전통주는 K-Sool, 막걸리는 Makgeolli, 약·청주는 Yakju, 과실주는 Fruit Wine, 증류주는 K-Soju로 명칭을 체계화했다.

아울러 재외공관 30곳을 K-푸드 수출거점으로 지정하고 전통주 지원사업을 추진 중이다. 선정된 36종 전통주는 국문·영문 가이드북과 함께 3월부터 순차 발송해 4월 현재 공급을 마쳤다.

정부는 향후 전통주 산업 규모화와 품질 고도화를 추진하고 해외 진출을 확대할 계획이다. 편의점 입점, 국적기 기내 판매, 공항 면세점 진출, 해외 박람회 참가, 팝업스토어 운영 등 지원을 강화하고 외교부와 협력도 확대한다.

송미령 농식품부 장관은 "전통주는 한국 농업과 지역, 역사와 이야기가 담긴 문화자산"이라며 "K-푸드 확산과 연계해 전통주가 함께 성장할 때 시너지 효과를 극대화할 수 있다"고 말했다.

임상우 외교부 공공외교대사는 "170여개 재외공관을 통해 K-푸드에 대한 글로벌 관심을 체감하고 있다"며 "부처 간 협력을 통해 전통주의 매력도 세계로 확산해 나가겠다"고 밝혔다.

29일 서울 한국의 집에서 주한 미국, 중국, 몽골, 독일, 태국 등 외교단 배우자를 대상으로 열린 한국 전통주(K-Sool) 문화 행사. [사진=농림축산식품부] 2026.04.29 plum@newspim.com

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