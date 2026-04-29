문대림 의원, '해상사고 실종자 수색·구조 특별법안' 대표발의

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 문대림 더불어민주당 의원은 29일 해상사고 발생 시 실종자에 대한 신속하고 체계적인 수색 및 구조 활동을 보장하기 위한 '해상사고 실종자 수색·구조에 관한 특별법안'을 대표발의했다고 밝혔다.

현재 시행 중인 수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률은 해상사고 발생 시 국가와 지방자치단체의 책임과 역할이 모호하여 혼선이 빚어지는 경우가 많다.

기상 악화나 수심 깊이 등 기술적·물리적 제약으로 인해 해양경찰 등 국가기관의 역량만으로는 한계가 있음에도 민간 수난구조업체 투입에 관한 법적 근거와 비용 부담 절차가 미비해 신속한 대응에 어려움을 겪어왔다.

문대림 더불어민주당 의원 [사진=뉴스핌 DB]

이번 법안은 이러한 문제점을 개선하기 위해 국가가 실종자 수색·구조 체계를 구축하고 필요한 인력·장비 및 예산을 확보하도록 책무를 강화하는 내용을 담고 있다.

또한 국가기관의 기술적 한계로 수색이 불가능하다고 판단될 경우 민간수난구조업체에 업무를 위탁하여 신속한 구조가 이루어질 수 있도록 근거를 마련했다.

이와 함께 수색·구조 비용의 선지급 제도를 도입하여 민간업체의 투입을 원활하게 하고, 사고 원인 제공자에 대해서는 국가가 구상권을 행사할 수 있도록 하여 재정적 책임을 명확히 했다.

아울러 민간수난구조업체의 인력 및 장비 확보를 예산 범위 내에서 지원할 수 있도록 하고, 실종자 가족을 위한 심리상담치료 지원과 수색·구조 진행상황 정보 제공 의무를 규정했다.

문 의원은 "해상사고는 골든타임 안에 이루어지는 초기 대응과 수색의 전문성이 무엇보다 중요한 만큼 국가와 민간이 유기적으로 협력할 수 있는 보다 실효성 있는 대책이 필요하다"며 "국민의 생명과 안전을 실질적으로 보호할 수 있도록 법안 통과를 위해 끝까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

jeongwon1026@newspim.com