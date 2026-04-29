[써보니] 챗GPT는 잠시 꺼두셔도 좋습니다…장소·쇼핑 검색 편의성 높인 네이버 AI탭

네이버 생태계 활용해 바로 예약 및 쇼핑 링크 제시

문장형 검색 가능...네이버 검색 확장 기대



[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 10년 전 알파고와 이세돌 9단의 대국 당시 생소했던 인공지능(AI)은 챗GPT의 출시와 함께 빠르게 우리의 삶에 녹아들었다. 이제 사람들 대부분이 유료 AI 서비스를 구독해서 사용하고 있고 업무는 물론 개인용무에서도 그 활용 폭이 점차 넓어지고 있다.

네이버도 예외는 아니다. 지난해 3월 검색 결과를 AI로 요약해 보여주는 AI 브리핑을 출시한 데 이어 지난 27일 네이버플러스 멤버십 사용자를 대상으로 AI탭을 베타 출시한 것이다. 네이버의 AI탭을 직접 사용하면서 네이버 AI 에이전트의 기능들을 확인해봤다. 무엇보다 네이버 생태계를 바탕으로 쇼핑과 플레이스 검색을 원활하게 한다는 데 분명 강점이 있었다.

네이버 AI탭은 맥락으로 검색이 가능하다. '재미있는 남자 수영복'으로 검색했을 때 '재미있는'의 맥락을 파악한 결과를 제시했다. [사진= 네이버 캡쳐]

◆ AI탭, 네이버 생태계와 연동이 최대 강점

AI탭은 네이버플러스 멤버십 이용자라면 바로 사용이 가능하다. PC에서는 검색창 가장 오른편에 'AI' 탭을 눌러 AI 활용이 가능하다. 일반 검색으로 이미 검색어 값이 나왔다면 이를 AI탭의 결과로 보는 것도 가능하다. 이 역시 검색창 밑에 자리한 AI탭을 통해 AI가 다시 검색한 내용을 확인할 수 있다. 다만 모바일에서는 검색 결과 밑에 AI탭이 따로 있어 검색어를 먼저 입력 후 이동해야 한다는 점이 다소 불편했다.

AI탭은 별도의 검색창을 제공한다. 빈 칸에는 '무엇이든 물어보세요'라고 돼 있어 검색어를 입력할 수 있고 그 아래에는 별도로 '쇼핑', '맛집'을 검색할 수 있도록 해놓았다.

AI 검색으로 네이버 스토어로 연결이나 맛집을 검색하는 것이 한층 수월해졌다. 가령 '여의도에서 점심 미팅하기 좋은 곳'이라고 검색어를 입력하면 그에 대한 답변과 함께 관련된 장소들을 제시해준다. 점심 미팅으로는 프라이빗 룸이 확인되고 예약과 주차가 가능한 곳을 추천해주는 식이다.

네이버는 인공지능(AI) 검색 서비스 'AI탭'을 네이버플러스 멤버십 사용자를 대상으로 베타 출시했다. [사진= 네이버]

특히 네이버 예약이 가능한지 여부를 알려주는 것이 강점이었다. 식당 예약의 경우 직접 전화를 하지 않더라도 네이버 예약이 가능하다는 것을 미리 알려줘 편의성을 높인 것이다. 추가적인 조건으로 다시 결과를 추릴 수도 있다. '영수증 리뷰가 많은 곳'을 입력하면 그에 해당하는 장소들을 보여줬다. 제시된 장소와 함께 탭을 통해 곧바로 네이버 예약을 할 수 있다는 점도 편리했다.

예약 서비스를 이용하지 않더라고 네이버 플레이스와의 연동은 강점으로 작용했다. 각종 후기를 볼 수 있었기 때문이다. '대형견 진료 가능하고 과잉 진료 없는 동물병원'으로 검색할 경우 관련 후기들이 있는 결과를 제시하면서 '관련 내용이 구체적으로 확인된다'고 답하며 근거 페이지를 함께 보여줬다. 동물병원 역시 네이버 예약이 가능하다면 예약을 지원하는 점도 편리했다.

쇼핑 역시 검색어의 맥락을 파악할 수 있다는 점이 강점이었다. '재미있는 디자인의 남자 수영복'이라고 검색하면 검색 에이전트, '재미있는'의 맥락을 파악한다. '재미있는'의 의미를 파악해 동물, 그래픽, 3D 프린트처럼 시선을 끄는 디자인 중에서 고를 수 있다고 알려주는 식이다.

쇼핑 역시 네이버 생태계로 연결해주는 점이 분명한 강점이었다. 상품 소개와 함께 네이버 플러스 스토어로 연결되는 링크가 제시됐다. 하나하나 링크를 타고 들어가는 것이 번거롭기도 해서 썸네일을 함께 보여 달라고 하니 썸네일도 함께 볼 수 있었다.

네이버 AI탭은 쇼핑, 맛집 관련해 네이버 생태계를 활용한다는 점이 강점이다. 제시한 장소가 네이버 예약이 가능하면 곧바로 예약도 할 수 있다. [사진= 네이버 캡쳐]

◆ AI탭이 여는 네이버 AI 검색 시대...확장성도 기대

이번 베타테스트를 해보면서 앞으로 네이버식 검색이 더욱 확장될 수 있을 것이란 기대감이 들었다. 현재 네이버는 AI 브리핑을 통해 검색 결과를 요약해 제공하고 있다. 여기에 AI탭까지 정식 서비스를 시작하면 이용자들은 기존에 챗GPT, 제미나이 등 생성형 AI를 이용하던 것처럼 네이버 검색을 이용할 수 있게 된다. 이 때문에 네이버 이용 중에는 별도의 생성형 AI에 검색을 할 필요를 크게 느끼지 못했다.

다만 쇼핑할 때 썸네일과 함께 제시해달라고 한 뒤에 바로 다음에 '5만원대 미만으로'라고 추가 입력을 하면 바로 위에서 요청했던 썸네일 제시를 하지 않고 다시 5만원대 미만 기준에만 맞춰 텍스트로만 검색 결과가 나왔다. 앞선 대화의 맥락을 파악하는 대화형 검색의 고도화는 필요해보였다.

네이버는 베타 운영 기간 동안 확보한 멤버십 피드백을 통해 응답 속도를 최적화하고 복잡한 조건의 연속 질의에도 보다 정교하게 답변할 수 있도록 성능을 지속적으로 개선한다는 계획이다.

각종 네이버 서비스와의 연계를 통한 확장도 기대되는 부분이다. 여기에 연내에는 AI탭과 스마트렌즈를 연계해 멀티모달 AI 검색 경험을 강화하고 AI탭이 사용자에게 선제적으로 추가 질의와 탐색을 제안하는 방향으로 고도화된다.

AI탭은 AI 검색 시대에서 네이버가 보여줄 수 있는 승부수로 볼 만하다. 네이버가 AI탭과 기존의 AI 브리핑을 통해 국내 검색 시장에서의 위상을 이어갈 수 있을지 기대된다.

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