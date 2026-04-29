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[써보니] 챗GPT는 잠시 꺼두셔도 좋습니다…장소·쇼핑 검색 편의성 높인 네이버 AI탭

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AI 핵심 요약

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  • 네이버가 27일 네이버플러스 멤버십 사용자 대상으로 AI탭을 베타 출시했다.
  • AI탭은 쇼핑·맛집 검색에서 네이버 생태계와 연동해 예약·후기 확인이 수월했다.
  • 베타 기간 피드백으로 성능 개선하고 연내 스마트렌즈 연계 등 확장한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

네이버 생태계 활용해 바로 예약 및 쇼핑 링크 제시
문장형 검색 가능...네이버 검색 확장 기대

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 10년 전 알파고와 이세돌 9단의 대국 당시 생소했던 인공지능(AI)은 챗GPT의 출시와 함께 빠르게 우리의 삶에 녹아들었다. 이제 사람들 대부분이 유료 AI 서비스를 구독해서 사용하고 있고 업무는 물론 개인용무에서도 그 활용 폭이 점차 넓어지고 있다.

네이버도 예외는 아니다. 지난해 3월 검색 결과를 AI로 요약해 보여주는 AI 브리핑을 출시한 데 이어 지난 27일 네이버플러스 멤버십 사용자를 대상으로 AI탭을 베타 출시한 것이다. 네이버의 AI탭을 직접 사용하면서 네이버 AI 에이전트의 기능들을 확인해봤다. 무엇보다 네이버 생태계를 바탕으로 쇼핑과 플레이스 검색을 원활하게 한다는 데 분명 강점이 있었다.

네이버 AI탭은 맥락으로 검색이 가능하다. '재미있는 남자 수영복'으로 검색했을 때 '재미있는'의 맥락을 파악한 결과를 제시했다. [사진= 네이버 캡쳐]

◆ AI탭, 네이버 생태계와 연동이 최대 강점

AI탭은 네이버플러스 멤버십 이용자라면 바로 사용이 가능하다. PC에서는 검색창 가장 오른편에 'AI' 탭을 눌러 AI 활용이 가능하다. 일반 검색으로 이미 검색어 값이 나왔다면 이를 AI탭의 결과로 보는 것도 가능하다. 이 역시 검색창 밑에 자리한 AI탭을 통해 AI가 다시 검색한 내용을 확인할 수 있다. 다만 모바일에서는 검색 결과 밑에 AI탭이 따로 있어 검색어를 먼저 입력 후 이동해야 한다는 점이 다소 불편했다. 

AI탭은 별도의 검색창을 제공한다. 빈 칸에는 '무엇이든 물어보세요'라고 돼 있어 검색어를 입력할 수 있고 그 아래에는 별도로 '쇼핑', '맛집'을 검색할 수 있도록 해놓았다.

AI 검색으로 네이버 스토어로 연결이나 맛집을 검색하는 것이 한층 수월해졌다. 가령 '여의도에서 점심 미팅하기 좋은 곳'이라고 검색어를 입력하면 그에 대한 답변과 함께 관련된 장소들을 제시해준다. 점심 미팅으로는 프라이빗 룸이 확인되고 예약과 주차가 가능한 곳을 추천해주는 식이다.

네이버는 인공지능(AI) 검색 서비스 'AI탭'을 네이버플러스 멤버십 사용자를 대상으로 베타 출시했다. [사진= 네이버]

특히 네이버 예약이 가능한지 여부를 알려주는 것이 강점이었다. 식당 예약의 경우 직접 전화를 하지 않더라도 네이버 예약이 가능하다는 것을 미리 알려줘 편의성을 높인 것이다. 추가적인 조건으로 다시 결과를 추릴 수도 있다. '영수증 리뷰가 많은 곳'을 입력하면 그에 해당하는 장소들을 보여줬다. 제시된 장소와 함께 탭을 통해 곧바로 네이버 예약을 할 수 있다는 점도 편리했다.

예약 서비스를 이용하지 않더라고 네이버 플레이스와의 연동은 강점으로 작용했다. 각종 후기를 볼 수 있었기 때문이다. '대형견 진료 가능하고 과잉 진료 없는 동물병원'으로 검색할 경우 관련 후기들이 있는 결과를 제시하면서 '관련 내용이 구체적으로 확인된다'고 답하며 근거 페이지를 함께 보여줬다. 동물병원 역시 네이버 예약이 가능하다면 예약을 지원하는 점도 편리했다.

쇼핑 역시 검색어의 맥락을 파악할 수 있다는 점이 강점이었다. '재미있는 디자인의 남자 수영복'이라고 검색하면 검색 에이전트, '재미있는'의 맥락을 파악한다. '재미있는'의 의미를 파악해 동물, 그래픽, 3D 프린트처럼 시선을 끄는 디자인 중에서 고를 수 있다고 알려주는 식이다.

쇼핑 역시 네이버 생태계로 연결해주는 점이 분명한 강점이었다. 상품 소개와 함께 네이버 플러스 스토어로 연결되는 링크가 제시됐다. 하나하나 링크를 타고 들어가는 것이 번거롭기도 해서 썸네일을 함께 보여 달라고 하니 썸네일도 함께 볼 수 있었다.

네이버 AI탭은 쇼핑, 맛집 관련해 네이버 생태계를 활용한다는 점이 강점이다. 제시한 장소가 네이버 예약이 가능하면 곧바로 예약도 할 수 있다. [사진= 네이버 캡쳐]

◆ AI탭이 여는 네이버 AI 검색 시대...확장성도 기대

이번 베타테스트를 해보면서 앞으로 네이버식 검색이 더욱 확장될 수 있을 것이란 기대감이 들었다. 현재 네이버는 AI 브리핑을 통해 검색 결과를 요약해 제공하고 있다. 여기에 AI탭까지 정식 서비스를 시작하면 이용자들은 기존에 챗GPT, 제미나이 등 생성형 AI를 이용하던 것처럼 네이버 검색을 이용할 수 있게 된다. 이 때문에 네이버 이용 중에는 별도의 생성형 AI에 검색을 할 필요를 크게 느끼지 못했다.

다만 쇼핑할 때 썸네일과 함께 제시해달라고 한 뒤에 바로 다음에 '5만원대 미만으로'라고 추가 입력을 하면 바로 위에서 요청했던 썸네일 제시를 하지 않고 다시 5만원대 미만 기준에만 맞춰 텍스트로만 검색 결과가 나왔다. 앞선 대화의 맥락을 파악하는 대화형 검색의 고도화는 필요해보였다.

네이버는 베타 운영 기간 동안 확보한 멤버십 피드백을 통해 응답 속도를 최적화하고 복잡한 조건의 연속 질의에도 보다 정교하게 답변할 수 있도록 성능을 지속적으로 개선한다는 계획이다.

각종 네이버 서비스와의 연계를 통한 확장도 기대되는 부분이다. 여기에 연내에는 AI탭과 스마트렌즈를 연계해 멀티모달 AI 검색 경험을 강화하고 AI탭이 사용자에게 선제적으로 추가 질의와 탐색을 제안하는 방향으로 고도화된다.

AI탭은 AI 검색 시대에서 네이버가 보여줄 수 있는 승부수로 볼 만하다. 네이버가 AI탭과 기존의 AI 브리핑을 통해 국내 검색 시장에서의 위상을 이어갈 수 있을지 기대된다.

origin@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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