삼성물산 상사부문, 1Q 영업이익 1090억원...전년비 73% ↑

AI 핵심 요약beta
- 삼성물산 상사부문이 29일 1분기 매출 4조1140억원 영업이익 1090억원을 기록했다.
- 매출은 전년 대비 19.7% 영업이익은 73% 증가한 수치다.
- 철강 비료 비철금속 트레이딩과 태양광 사업 호조로 중동 전쟁 여파에도 실적을 달성했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 삼성물산 상사부문은 1분기 매출 4조1140억원, 영업이익 1090억원을 기록했다고 29일 밝혔다. 매출액은 전년 대비 19.7%, 영업이익은 73% 각각 증가한 수치다.
삼성물산은 "철강 수요 회복 및 비료 판매 확대, 비철금속 영업 호조 등 트레이딩 성과와 더불어 태양광 개발 및 해외 사업운영에서 견조한 실적을 유지하며 전년동기 및 전분기 대비 매출과 영업이익이 크게 증가했다"고 설명했다.
상사부문은 1분기 중동 전쟁 여파로 인한 글로벌 공급망의 극심한 불확실성에도 불구하고, 차별화된 트레이딩·사업개발·사업운영 역량을 바탕으로 위기 상황에 적극 대응하며 호실적을 기록했다.
트레이딩은 중동 전쟁으로 인한 글로벌 시황 변동에 적극 대응해 철강, 비료, 비철금속 등 필수 산업재 판매 확대 성과를 거뒀다.
삼성물산 관계자는 "상사부문은 철강, 비료, 비철금속 등 필수 산업재 트레이딩의 밸류체인을 적극적으로 확장하는 동시에 태양광·ESS를 비롯한 신재생에너지 사업 성장을 가속화하고, 반도체 소부장 등 테크(Tech) 분야의 신사업 발굴·확대에 나설 방침"이라고 강조했다.
tack@newspim.com