李대통령 "피해지원금, 매출 30억 이상 주유소에서 쓸 수 있게 검토"

이규연 "제한 풀어주는 방향 검토해보라는 지시"

靑 관계자 "확실히 정해졌다는 것은 아냐"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 추가경정예산안으로 마련한 고유가 피해지원금을 연 매출 30억원 이상의 주유소에서도 사용할 수 있게 검토하라고 지시한 것으로 29일 전해졌다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 한국방송(ＫＢＳ）라디오에 출연해 "이 대통령이 전날 (청와대) 수석들에게 (연 매출 30억 이상 주유소에서 고유가 피해지원금 사용이 제한 되는 것에 대한) 의견을 들어보자고 말했다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 14일 청와대 본관에서 16회 국무회의 겸 5차 비상경제점검회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대]

이 수석은 "'아무래도 국민이 직관적으로 받아들이는 것은 고유가 피해지원금이니까 기름 정도는 넣을 수 있게 해야 되는 거 아니냐'고 하셔서 제한을 한 번 풀어주는 방향으로 검토해 보라고 지시를 내렸다"고 언급했다.

정부는 중동전쟁 장기화로 인해 유가 부담이 늘어나자 국민 부담을 줄이기 위해 지난 27일부터 고유가 피해지원금을 지급하고 있다. 다만 일각에서는 연 매출 30억원 이상인 주유소에서는 지원금을 쓸 수 없어 불편하다는 지적이 나오고 있다.

청와대 관계자는 "고유가 피해지원금이라는 이름으로 지급이 됐는데 30억원 매출 이상 주유소에서 쓸 수 없는 문제가 있고 언론보도로도 나왔다"며 "(이 대통령이) '오해할 수 있겠다'며 전향적으로 받아들였다"고 설명했다.

이 관계자는 "한 번 방안을 검토해보자 정도까지 일뿐 확실히 정해졌다거나 그렇게 될 거다는 아니"라며 "소비자들, 국민의 불편사항이라는 것을 인지했고 검토하기 시작했다 정도로 보면 된다"고 부연했다.

pcjay@newspim.com