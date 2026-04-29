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청년 10만명에 직업훈련·일경험·회복 지원…8000억 투입

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  • 김영훈 장관이 29일 청년뉴딜 추진방안을 발표했다.
  • 8000억원 투입해 직업훈련·일경험 등으로 10만명 지원한다.
  • 20~30대 미취업 171만명 속 AI전환 대응 프로그램 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정부, 상생채용박람회장서 청년뉴딜 추진방안 발표
추경 반영 사업으로 구성…도약·경험·회복 프로그램
대기업이 직접 운영하는 K뉴딜 아카데미 1만명 규모
체납관리 실태확인원·농지조사인력 등 일경험 2.3만명
부모교육 및 경제교육 제공…청년친화 근로환경 조성

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 1분기 구직·실업·쉬었음 등 20~30대 미취업 인구가 171만명을 기록한 가운데, 정부가 8000억원 규모의 범부처 청년뉴딜 추진방안을 내놨다. 직업훈련부터 일경험, 상담·취업·경제교육 등을 통해 청년 10만명에게 정부가 보증하는 출발선을 제공한다는 취지다. 대부분의 사업이 기존 추진 중이거나 신설했어도 올해 1차 추가경정예산(추경)에 포함된 내용이다.

김영훈 고용노동부 장관은 구윤철 경제부총리 등 청년뉴딜 관계부처와 함께 29일 서울 양재동 aT센터에서 열린 대한민국 상생채용박람회장에서 이 같은 내용이 포함된 '청년뉴딜 추진방안'을 발표했다. 경제계에서는 류진 한국경제인협회장 등이 참석했다. 상생채용박람회는 6개 부처 700개 기업이 참가한 민관합동 행사다.

2026년 4월 28일 오전 서울 서초구 aT센터에서 열린 2026 대한민국 상생 채용박람회에서 구직자들이 채용 공고 게시대를 바라보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

최근 고용지표는 전반적으로 양호한 흐름을 보이고 있으나, 청년 일자리만큼은 회복세에 진입하지 못했다는 평가가 이어진다. 올 1분기 15~29세 청년 고용률은 43.5%로 코로나19 유행 이후 최저 수준이다. 구직·실업·쉬었음 등 20~30대 미취업 인구는 171만명으로, 전체 20~30대 인구의 14%에 달한다.

정부는 청년 고용지표가 좋지 않은 것과 관련 인공지능(AI) 등 급격한 산업전환으로 좋은 일자리가 감소하는 가운데, 기업의 경력직 채용 선호 등으로 취업 문턱이 더 올라갔다고 분석했다. 이날 발표된 청년뉴딜 추진방안의 총예산 규모는 8000억원 수준으로, ▲도약 ▲경험 ▲회복 세 가지 주제의 프로그램이 구성됐다. 

◆ 대기업이 직접 운영하는 1만명 규모 직업훈련 'K뉴딜 아카데미' 신설

도약 프로그램은 직업훈련·교육 사업 등으로 구성됐다. 먼저 민간기업이 직접 설계, 운영하는 직업훈련 K-뉴딜 아카데미 사업은 1만명 규모로 신설했다. 해당 사업은 앞서 노동부가 공개한 추경 내용에 포함된 바 있다. 400시간 이상, 3개월 이상 훈련을 받은 청년은 수료증을 받고 체계적 이력관리 및 일경험·직업훈련 등 다른 취업지원 프로그램을 연계 지원받는다.

김영훈 노동부 장관이 29일 서울 중구 전태일 기념관에서 우수 노동감독관 포상 및 전태일 평전 이어쓰기 행사를 열고 발언하고 있다. [사진=고용노동부]

K-뉴딜 아카데미는 30대 대기업, 외국계 기업 등 유명 기업이 15~34세 미취업 청년 대상으로 AI·반도체·로봇·바이오·금융·문화콘텐츠 등 여러 분야에 걸친 직무훈련과 자율훈련을 운영하는 사업이다. 비수도권 기업·청년을 우대 지원해, 기업 훈련비(1인당 시간단가)는 비수도권이 수도권보다 1만원 높은 2만4500원으로 책정됐다. 청년 참여수당도 비수도권 월 50만원, 수도권 월 30만원으로 확정됐다.

그간 재학생 대상으로만 운영하던 대학의 단기 집중 교육과정은 '청년도약 인재양성 부트캠프'로 확대, 비재학생 구직청년 4000명을 추가 모집한다. AI·반도체 등 첨단인재형뿐 아니라 인문·사회·예체능을 위한 실전인재형 2개 유형을 운영한다. 노동부의 기존 직업훈련 프로그램인 K-디지털 트레이닝(KDT) 지원 규모도 5000명 확대한다.

◆ 2만3000명에게 공공부문 일경험 제공…국세청 체납관리 실태확인 및 농식품부 농지전수 등

일경험은 공공부문에서 2만3000개 확대했다. 정부는 일경험 참여 청년들이 이번 일경험과 K뉴딜 아카데미 참여 경험을 향후 이력서에 쓸 수 있도록 이력확인서·수료증을 고용24로 통합 관리·발급한다는 계획도 세웠다. 다만 정부는 이번 일경험은 공공부문 비정규직 공정수당 지급 대상에 해당하지 않는다고 설명했다.

국세청은 체납관리 실태확인원 9500명 가운데 최소 30% 이상을 청년 일경험 자리로 운영한다는 방침이다. 앞서 국세청은 국세체납관리단으로 기간제 500명을 채용, 실태확인 작업을 하고 있었다. 해당 인력을 2500명 늘린다는 것이다. 이밖에 7000명 규모 국세외수입체납관리단 자리도 새로 마련했다. 이는 오는 6월과 9월 두 차례에 걸쳐 각각 3000명, 4000명을 나눠 뽑는다.

농지 전경 [사진=뉴스핌 DB]

농림축산식품부는 농지 투기 근절, 농지소유·이용 현황 파악 등 데이터베이스(DB) 구축을 위한 농지전수조사 인력 4000명을 일경험으로 운영한다. 사회적기업·마을기업·협동조합 등 사회연대경제조직 일경험도 2500개 신설한다. 공공기관 청년인턴은 전년보다 3000명 늘렸다. 민간부문 관광·콘텐츠·문화예술·디지털 등 청년들이 선호하는 분야에도 취업연계 과정을 신설·확대하고, 기존 민간 일경험 사업도 현장수요가 높은 인턴형·ESG 지원형 중심으로 1500명 늘린다.

◆ 일상회복 지원하는 청년미래센터 4곳 → 17곳 확대…청년성장프로젝트 3000명 추가지원

회복이 필요한 청년을 위한 상담·직업훈련·취업 전주기 지원 프로그램은 1만1000개 확대한다. 청년미래센터는 기존 4곳에서 17곳으로 확대해 접근성을 높인다. 해당 센터는 청년의 사회적 고립 방지, 맞춤형 일상회복 지원 프로그램을 제공하는 플랫폼 역할을 맡는다. 청년미래센터가 17곳으로 늘면 지원 청년 규모는 6500명 증가할 것으로 예상됐다.

청년카페를 통한 청년성장프로젝트 지원 규모는 3000명 늘린다. 청년카페에서는 청년의 일상·교류·취업 등을 지원하는 청년 친화 공간이다. 구직을 단념한 청년을 위해 청년도전지원사업 지원 인원은 1000명 확대한다. 밀착상담, 진로상담 등을 제공하고 향후 국민취업지원제도 등과 연계하는 방식이다. 니트컴퍼니·두더잡 등 민간이 운영하는 우수 회복 프로그램 대상으로 인증제를 도입, 운영비·인건비 등을 지원한다는 계획도 세웠다.

정부는 취업경험이 없거나 비수도권에 취직하는 청년들을 더 지원하는 방향으로 청년 고용지원 인프라도 손질했다. 국민취업지원제도 내 청년특화트랙을 신설, 중위소득 120% 이하 및 재산 5억원 이하 청년 3만명은 취업 경험이 없어도 국민취업지원 1유형의 지원을 받도록 한다. 1유형은 구직촉진수당 월 60만원을 6개월간 받을 수 있다.

청년일자리 도약장려금 지원 기업은 기존 비수도권 산업단지 중견기업에서 전국 비수도권 중견기업으로 확대, 1만명을 추가 지원한다. 이에 청년 고용 기업과 장기 근속 청년은 각각 1년, 2년간 최대 720만원을 받을 수 있다. 청년 친화 근로환경을 조성한 기업은 '행복한 일터'로 인증, 다양한 인센티브를 제공하는 제도도 운영한다. 지난해까지 3곳에 불과했던 문화선도 산업단지는 올해 3곳, 내년 4곳을 추가 확대해 총 10곳으로 늘린다.

sheep@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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