작년 하반기 비수도권 취업자 20만명 증가…민생쿠폰에 지역경제 '반등'

AI 핵심 요약beta
- 재경부가 14일 국무회의에서 2025년 하반기 지역경제 동향을 발표했다.
- 비수도권 취업자 20만명 증가로 고용률 0.8%p 상승했다.
- 추경과 소비쿠폰 효과로 지방 소비·관광 활성화되며 정부 추가 대응한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
관광·상권·인구까지 회복세…지방주도성장 발굴
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 지난해 하반기 지역경제가 고용과 소비를 중심으로 뚜렷한 회복 흐름을 보인 것으로 나타났다.
특히 비수도권 취업자가 20만명 늘며 증가폭이 두 배 이상 확대되는 등 지방 중심의 경기 반등이 가시화했다.
◆ 비수도권 취업자 수 2배 증가…고용률 0.8%p↑
재정경제부는 14일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 이런 내용의 '2025년 하반기 지역경제 동향 및 평가'를 발표했다.
재경부에 따르면, 작년 하반기 비수도권 취업자 수는 20만명 증가해 상반기(9만8000명) 대비 증가폭이 두 배 이상 확대됐다. 같은 기간 고용률도 62.4%에서 63.2%로 0.8%포인트(p) 상승했다.
업종별로는 도소매와 숙박·음식업 등 내수와 밀접한 서비스업 중심으로 고용이 증가 전환했다. 서비스업 취업자는 비수도권 기준 13만5000명 감소에서 33만명 증가로 급반등하며 지역 내 소비 회복 흐름을 반영했다.
고용의 질도 개선됐다. 상용근로자 증가폭이 확대되면서 단기 일자리 중심이 아닌 안정적인 고용 구조로 전환되는 흐름이 나타났다. 정부 출범 전후 6개월 기준으로도 비수도권 취업자 증가폭이 확대된 것은 통계 작성 이후 처음이다.
◆ 상권·관광·인구까지 회복…지방 활력 확산
고용 회복은 소비와 지역 활력으로 이어졌다. 소상공인 체감경기(BSI)는 비수도권에서 61.1에서 72.8로 11.7 상승해 수도권보다 개선 폭이 컸다. 전통시장 체감경기도 52.8에서 70.9로 18.1 급등했다.
관광과 소비 지표도 개선됐다. 외국인의 지역 체류일은 36.2% 증가했고, 지출액은 7억5000만달러에서 8억8000만달러로 17.2% 늘었다. 수도권 거주자의 지역 방문도 6.8% 증가했다.
교육과 인구 지표에서도 변화가 나타났다. 비수도권 대학 경쟁률은 5.9대1에서 6.5대1로 11.4% 상승해 수도권 상승률을 크게 웃돌았다. 인구감소지역 89곳 중 22곳에서는 인구가 반등하며 지방 소멸 우려 완화 가능성도 확인됐다.
◆ 추경·소비쿠폰 효과…"지방 중심 회복 구조"
정부는 이 같은 회복 흐름이 정책 효과와 민간 활력이 결합된 결과로 보고 있다. 지난해 하반기 31조8000억원 규모 추가경정예산과 민생회복 소비쿠폰 등이 내수 회복을 견인했다는 분석이다.
실제 국내총생산(GDP) 증가율은 상반기 0.3%에서 하반기 1.7%로 상승했고, 내수 기여도도 0.2%p에서 1.1%p로 확대됐다.
특히 소비쿠폰과 지역사랑상품권 할인율 확대, 동행축제와 코리아세일페스타 등 지역 중심 소비 활성화 정책이 지방 상권 회복을 견인한 것으로 평가된다. 공공기관의 지역인재 채용 확대와 지방 우대 재정사업도 고용 개선에 영향을 미쳤다.
◆ "지역경제 회복세 이어간다"…지방 투자·청년정책 강화
정부는 지역경제 회복 흐름이 지속되도록 추가 대응에 나선다. 중동 전쟁 등 대외 불확실성이 지역경제에 미치는 영향을 최소화하기 위해 내수·민생 관련 추경사업을 신속히 집행할 계획이다.
또 비수도권 창업 활성화와 일자리 확대를 위해 '모두의 창업 프로젝트'를 통해 5000명 규모 창업가를 발굴하고, 이 중 70% 이상을 비수도권에서 선발한다.
청년 정책에서도 비수도권을 우대해 직무교육 수당을 수도권 30만원, 비수도권 50만원으로 차등 지원한다.
이달 중 발표 예정인 '청년 뉴딜' 핵심 과제도 지방청년을 우대하는 방안을 담는다.
이와 함께 '5극 3특' 성장 전략과 메가특구 도입, 지방투자촉진보조금 한도 상향 등 투자 유인책을 통해 지방 주도 성장 기반을 강화한다는 방침이다.
plum@newspim.com