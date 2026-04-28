"취업, 운 아냐…기업은 '준비된 인재' 뽑는다"

28일 '2026 대한민국 상생채용박람회' 개최

정준호 LG이노텍 팀장 취업 실전 특강 참여

정기 공채 저물고 수시채용 유연화 가속 ↑

문제 정의·책임의식 핵심 경쟁력으로 지목

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = "취업은 운빨(운)이 아닙니다. 정확한 동작법과 기준이 있고, 그 기준으로 정해지는 절차가 있는 실전입니다."

정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장은 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 한경협 '2026 대한민국 상생채용박람회' 부대 행사로 마련된 취업 실전 특강에서 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장이 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생채용박람회' 취업 실전 특강에 참여해 발표하고 있다. 2026.04.28 aykim@newspim.com

◆채용 시대적 변화..."공채 저물고 '에자일 채용' 시대로"

12년째 채용 업무를 담당해온 정 팀장은 현재의 채용 환경을 '에자일(Agile) 채용'의 시대라고 정의했다. 과거 1957년 삼성물산에서 시작된 정기 공채 제도가 고성장 시대의 인력 육성을 위한 모델이었다면, 현재는 필요한 인재를 적기에 소수라도 선발하는 수시 채용을 넘어선 유연한 모델이 자리 잡았다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장이 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생채용박람회' 취업 실전 특강에 참여해 발표하고 있다. 2026.04.28 aykim@newspim.com

그는 "이제 기업은 2명을 뽑기로 했어도 적합한 인재가 없으면 한 명도 뽑지 않고, 반대로 10명 모두가 미래를 위해 필요한 인재라고 판단되면 전원을 채용하기도 한다"며 "기업은 인재를 채용해 내부에서 5~10년씩 기다려 육성하기보다 즉시 현장에 투입할 수 있는 인력을 소수라도 적기에 확보하는 방향으로 가고 있다"고 말했다. 그러면서 "이러한 경영 환경의 변화를 읽어야 취업의 길을 찾을 수 있다"고 덧붙였다.

◆AI가 대체할 수 없는 역량..."문제 정의와 책임 의식"

정 팀장은 특히 인공지능(AI)의 등장으로 인한 일자리 변화에 주목했다. 그는 한국은행과 기업 현장의 전망을 인용하며 2035년까지 상당수의 일자리가 AI로 대체될 것이라고 진단했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장이 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생채용박람회' 취업 실전 특강에 참여해 발표하고 있다. 2026.04.28 aykim@newspim.com

이러한 환경에서 신입사원이 갖춰야 할 차별화된 무기로 정 팀장은 세 가지를 꼽았다. 기성세대보다 뛰어난 문화적 수용성을 바탕으로 한 '글로벌 AI 역량', 변화하는 기술을 빠르게 습득하는 '학습 민첩성', 그리고 조직의 도메인 지식을 누적해 향후 성장을 도모할 '리더십'이다.

그는 특히 최근 기업들이 가장 중요하게 여기는 가치로 책임 의식을 강조했다. 정 팀장은 "2023년 100대 기업 인재상 조사에서 책임 의식이 1위로 올라왔다"며 "기업 문화가 수평적·자율적으로 바뀌면서 누군가 나를 통제하지 않기에 본인 스스로 과업에 대해 얼마나 책임감을 갖느냐가 조직의 성패를 가르기 때문"이라고 분석했다.

그는 이어 "AI는 주어진 문제를 해결하는 데는 뛰어나지만, 무엇이 문제인지 정의하고 우선순위를 정하는 것은 사람만이 할 수 있다"며 "문제를 정의하고 책임감 있게 실행해 끝까지 결과를 만들어내는 역량이 신입 채용의 가장 중요한 기준"이라고 강조했다.

◆"있는 그대로의 모습 아닌 기업 언어로 된 부캐 필요"

현실적인 취업 준비 전략에 대해서는 나만의 증거를 만드는 법을 상세히 조언했다. 정 팀장은 취업준비생들이 흔히 하는 착각 중 하나가 '있는 그대로의 나를 보여주는 것'이라고 꼬집었다.

그는 "기업은 지원자의 본연의 모습보다 그 회사에서 일할 사람을 원한다"며 "기업의 홈페이지나 지속가능경영보고서를 읽으며 그들이 쓰는 기업의 언어를 익히고, 본인의 기질을 바탕으로 그 환경에 적합한 '부캐(부캐릭터)'를 만들어야 한다"고 조언했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장이 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생채용박람회' 취업 실전 특강에 참여해 발표하고 있다. 2026.04.28 aykim@newspim.com

자기소개서 역시 문장의 체계성보다 담긴 내용과 객관적 증거가 핵심이라고 짚었다. 정 팀장은 "구체적인 상황(Situation), 과업(Task), 행동(Action), 결과(Result)를 담은 '스타(STAR) 기법'으로 나만의 경험을 기록해야 한다"며 "어떤 직무의 인턴십에서 어떤 문제를 해결해 몇 퍼센트의 성과를 냈는지와 같이 숫자로 증명된 성과를 보여주는 것이 중요하다"고 설명했다.

끝으로 정 팀장은 인턴십을 가장 중요한 채용 관문으로 꼽았다. 그는 "인턴십 기간 동안 피드백을 강하게 요청하고 이를 반영해 개선되는 모습을 보여줌으로써 자신이 어떻게 성장하는지 기업에 확인시켜야 한다"고 당부했다.

aykim@newspim.com