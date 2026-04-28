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"취업, 운 아냐…기업은 '준비된 인재' 뽑는다"

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AI 핵심 요약

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  • 정준호 LG이노텍 팀장이 28일 상생채용박람회 특강에서 취업은 운이 아닌 실전이라고 강조했다.
  • 채용은 공채에서 에자일 방식으로 바뀌었고 AI 대체 불가 역량으로 문제 정의와 책임 의식을 꼽았다.
  • 기업 언어 부캐 만들기와 STAR 기법 자기소개서, 인턴십 피드백으로 취업 준비하라고 조언했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

28일 '2026 대한민국 상생채용박람회' 개최
정준호 LG이노텍 팀장 취업 실전 특강 참여
정기 공채 저물고 수시채용 유연화 가속 ↑
문제 정의·책임의식 핵심 경쟁력으로 지목

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = "취업은 운빨(운)이 아닙니다. 정확한 동작법과 기준이 있고, 그 기준으로 정해지는 절차가 있는 실전입니다."

정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장은 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 한경협 '2026 대한민국 상생채용박람회' 부대 행사로 마련된 취업 실전 특강에서 이같이 말했다. 

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장이 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생채용박람회' 취업 실전 특강에 참여해 발표하고 있다. 2026.04.28 aykim@newspim.com

◆채용 시대적 변화..."공채 저물고 '에자일 채용' 시대로"

12년째 채용 업무를 담당해온 정 팀장은 현재의 채용 환경을 '에자일(Agile) 채용'의 시대라고 정의했다. 과거 1957년 삼성물산에서 시작된 정기 공채 제도가 고성장 시대의 인력 육성을 위한 모델이었다면, 현재는 필요한 인재를 적기에 소수라도 선발하는 수시 채용을 넘어선 유연한 모델이 자리 잡았다는 설명이다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장이 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생채용박람회' 취업 실전 특강에 참여해 발표하고 있다. 2026.04.28 aykim@newspim.com

그는 "이제 기업은 2명을 뽑기로 했어도 적합한 인재가 없으면 한 명도 뽑지 않고, 반대로 10명 모두가 미래를 위해 필요한 인재라고 판단되면 전원을 채용하기도 한다"며 "기업은 인재를 채용해 내부에서 5~10년씩 기다려 육성하기보다 즉시 현장에 투입할 수 있는 인력을 소수라도 적기에 확보하는 방향으로 가고 있다"고 말했다. 그러면서 "이러한 경영 환경의 변화를 읽어야 취업의 길을 찾을 수 있다"고 덧붙였다.

◆AI가 대체할 수 없는 역량..."문제 정의와 책임 의식"

정 팀장은 특히 인공지능(AI)의 등장으로 인한 일자리 변화에 주목했다. 그는 한국은행과 기업 현장의 전망을 인용하며 2035년까지 상당수의 일자리가 AI로 대체될 것이라고 진단했다. 

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장이 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생채용박람회' 취업 실전 특강에 참여해 발표하고 있다. 2026.04.28 aykim@newspim.com

이러한 환경에서 신입사원이 갖춰야 할 차별화된 무기로 정 팀장은 세 가지를 꼽았다. 기성세대보다 뛰어난 문화적 수용성을 바탕으로 한 '글로벌 AI 역량', 변화하는 기술을 빠르게 습득하는 '학습 민첩성', 그리고 조직의 도메인 지식을 누적해 향후 성장을 도모할 '리더십'이다.

그는 특히 최근 기업들이 가장 중요하게 여기는 가치로 책임 의식을 강조했다. 정 팀장은 "2023년 100대 기업 인재상 조사에서 책임 의식이 1위로 올라왔다"며 "기업 문화가 수평적·자율적으로 바뀌면서 누군가 나를 통제하지 않기에 본인 스스로 과업에 대해 얼마나 책임감을 갖느냐가 조직의 성패를 가르기 때문"이라고 분석했다.

그는 이어 "AI는 주어진 문제를 해결하는 데는 뛰어나지만, 무엇이 문제인지 정의하고 우선순위를 정하는 것은 사람만이 할 수 있다"며 "문제를 정의하고 책임감 있게 실행해 끝까지 결과를 만들어내는 역량이 신입 채용의 가장 중요한 기준"이라고 강조했다.

◆"있는 그대로의 모습 아닌 기업 언어로 된 부캐 필요"

현실적인 취업 준비 전략에 대해서는 나만의 증거를 만드는 법을 상세히 조언했다. 정 팀장은 취업준비생들이 흔히 하는 착각 중 하나가 '있는 그대로의 나를 보여주는 것'이라고 꼬집었다.

그는 "기업은 지원자의 본연의 모습보다 그 회사에서 일할 사람을 원한다"며 "기업의 홈페이지나 지속가능경영보고서를 읽으며 그들이 쓰는 기업의 언어를 익히고, 본인의 기질을 바탕으로 그 환경에 적합한 '부캐(부캐릭터)'를 만들어야 한다"고 조언했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장이 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생채용박람회' 취업 실전 특강에 참여해 발표하고 있다. 2026.04.28 aykim@newspim.com

자기소개서 역시 문장의 체계성보다 담긴 내용과 객관적 증거가 핵심이라고 짚었다. 정 팀장은 "구체적인 상황(Situation), 과업(Task), 행동(Action), 결과(Result)를 담은 '스타(STAR) 기법'으로 나만의 경험을 기록해야 한다"며 "어떤 직무의 인턴십에서 어떤 문제를 해결해 몇 퍼센트의 성과를 냈는지와 같이 숫자로 증명된 성과를 보여주는 것이 중요하다"고 설명했다.

끝으로 정 팀장은 인턴십을 가장 중요한 채용 관문으로 꼽았다. 그는 "인턴십 기간 동안 피드백을 강하게 요청하고 이를 반영해 개선되는 모습을 보여줌으로써 자신이 어떻게 성장하는지 기업에 확인시켜야 한다"고 당부했다.

aykim@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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