위기가구 지원 10년 새 44배 급증…복지 지원율 역대 '최고'

지난해 사각지대 137만명 발굴

10년 동안 사각지대 발굴 12배↑

지난해 위기가구 지원 '88만명'

발굴 대상자 '3000명' 방문 조사

"도움 필요한 이웃 촘촘히 지원"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 위기가구로 발굴돼 정부로부터 지원받은 인원이 2015년 2만명에서 2025년 88만명으로 44배 증가했다.

보건복지부는 2014년 송파 세 모녀 사건을 계기로 위기가구를 선제적으로 발굴·지원하기 위해 2015년 12월부터 복지사각지대 발굴시스템을 운영하고 있다고 14일 밝혔다.

◆ 위기가구 지원 10년 동안 44배 증가…2015년 2만명→88만명

복지사각지대 발굴 규모는 2015년 11만명에서 2025년 137만명으로 약 12.5배 늘었다. 지원 인원은 2015년 2만명에서 2025년 88만명으로 44배 증가했다. 특히 지원율은 2015년 16%에서 2025년 63.9%까지 높아져 시스템 운영 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

복지사각지대 발굴시스템 발굴 및 지원 현황 [자료=보건복지부]

위기가구 선별과 발굴의 정확도도 향상됐다. 2025년 발굴 대상자는 2024년보다 5만2000명이 감소했지만 복지서비스 지원 인원은 4만6000명 증가하고 지원율은 5.5%포인트(p) 상승했다.

지원 서비스 유형별로 살펴보면, 기초생활보장급여 등 공공서비스를 지원받은 인원은 29만8000명이고 민간서비스를 지원받은 인원은 57만9000명이다. 공적 급여 기준에는 해당하지 않더라도 도움이 필요한 위기가구에는 후원물품, 민간기관 자원 연계 등 민간 복지서비스를 적극 연계해 지원했다.

시도별 지원 결과를 살펴보면, 발굴대상자는 경기 27만3000명, 서울 24만4000명, 부산 11만2000명, 경남 9만9000명, 인천 8만1000명 순으로 많았다. 발굴 규모는 주로 인구 규모가 큰 시도를 중심으로 높게 나타났다.

발굴대상자 대비 복지서비스 지원율은 세종이 94.8%로 가장 많았다. 충남 89.8%, 인천 81%, 울산 80.1%, 제주 75% 순으로 높았다. 특히 인천은 발굴 규모 상위 5개 시도에 포함되면서도 지원율도 81%로 높아 발굴과 지원 연계가 모두 활발히 이뤄졌다.

복지부는 21개 기관으로부터 입수된 47종 위기정보 보유대상 전체를 지방정부에 제공해 각 기관이 지역 특성을 반영해 위기가구를 발굴할 수 있도록 지원하고 있다. 2025년에는 지방정부 자체발굴을 통해 45만8000명을 발굴하고 이 중 29만5000명에게 복지서비스를 지원했다.

지방 정부별로는 경기, 전남, 경남, 대구 등이 자체 발굴 규모와 지원율이 모두 높다. 지역 여건을 반영한 자체 발굴이 실제 복지서비스 지원으로 이어진 것으로 평가된다. 세종과 전북은 기초생활보장 급여 등 복지급여 중지자를 발굴·지원하는 등 지역별 복지 수요에 맞춘 발굴을 통해 급여 중지 이후 발생할 수 있는 지원 공백을 보완했다.

◆ 발굴대상자 3000명 방문 조사 실시…지방 정부별 실적 공유 추진

복지부는 올해 5회에 걸쳐 위기가구를 지속적으로 찾아 나설 계획이다. 특히, 지난 4월까지 지방정부에 발굴대상자로 전달했으나 소재가 파악되지 않는 등 조사가 완료되지 않은 약 3000명에 대해 이달 중 방문 조사를 실시한다.

복지 사각지대 발굴시스템 [자료=보건복지부]

아울러 이달부터 매월 복지사각지대와 고독사 위험군 발굴대상자에 대한 지방정부별 지원 실적도 공유한다. 상담·조사와 지원이 완료되지 않은 대상자에 대한 지방정부의 확인을 지속 독려할 예정이다.

김문식 복지행정지원관 직무대리는 "복지사각지대 발굴시스템은 도움이 필요한 위기가구를 조기에 찾고 필요한 복지서비스를 연결하기 위한 핵심 기반"이라며 "2025년에는 발굴대상자 중 63.9%가 복지서비스를 지원받는 등 발굴 이후 실제 지원으로 이어지는 연계 성과가 향상됐다"고 했다.

김 직무대리는 "지방정부별 위기가구 발굴과 복지서비스 지원 실적을 주기적으로 공유하고 인적안전망을 통해 주변에 도움이 필요한 이웃을 촘촘하게 찾고 지원하는 데 최선의 노력을 다하겠다"며 중앙과 지방정부의 협력 필요성을 강조했다.

sdk1991@newspim.com