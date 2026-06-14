복지부, '낙상예방 재가환경지원' 전국 확대...1인당 100만원 지원

시설 입소자·아파트 거주자 등 제외

안전 손잡이·문턱 방지 경사로 개선

복지부 "예방 중심 장기 요양 확대"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 1인당 생애 100만원의 낙상 방지 주거 환경 개선 비용을 지원하는 '낙상예방 재가환경지원 시범사업'이 전국적으로 확대된다.

보건복지부와 국민건강보험공단은 오는 15일부터 장기요양 재가수급자 어르신의 낙상사고를 예방하고 안전한 재가 생활을 지원하기 위해 '낙상예방 재가환경지원 시범사업'을 전국적으로 시행한다고 14일 밝혔다.

낙상예방 재가환경지원 시범사업 서비스 제공 체계도 [자료=보건복지부]

낙상은 고령자에게 가장 빈번하게 발생하는 안전사고 중 하나로 골절과 장기 입원, 신체 기능 저하로 이어져 재가 생활을 지속하기 위해서는 사전 예방이 중요하다. 이번 사업은 장기요양 재가수급자의 주거환경을 개선해 낙상 위험을 줄이고 어르신이 익숙한 생활공간에서 보다 안전하고 독립적인 일상을 유지할 수 있도록 지원하기 위해 추진된다.

복지부와 건보공단은 재가 노인을 대상으로 주택 안전 환경 조성 시범사업을 운영해 서비스 효과와 수요를 확인했다. 이번 사업은 기존 사업 운영 결과를 토대로 지원체계와 품질관리 체계를 보완하고 전국 단위로 시행을 확대해 더 많은 재가 어르신이 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

지원 대상은 본인 또는 가족 소유 주택에 거주하는 장기요양 재가수급자 중 낙상 위험도가 높은 어르신이다. 시설 입소자, 병·의원 입원자, 기초생활수급자, 아파트 거주자는 제외된다.

단독주택과 연립·다세대주택은 아파트에 비해 체계적인 관리 여건이 부족하고 문턱, 계단 등의 실내 구조로 안전사고 위험이 상대적으로 높아 이번 시범사업 우선 대상으로 결정됐다. 대상자는 1인당 생애 100만원 한도 내(본인부담금 15%)에서 안전 손잡이, 문턱방지 경사로, 단차 축소 발판, 조명 개선 등 낙상 예방과 생활 편의 향상에 필요한 총 13개 품목에 대한 개선 비용을 지원받을 수 있다.

복지부는 올해 총 1만명의 어르신을 지원하는 것을 목표로 시범사업을 추진한다. 사업 신청은 건보공단 장기요양운영센터 방문, 우편, 팩스 또는 누리집을 통해 가능하다. 자세한 사업 내용과 신청 절차는 노인장기요양보험 누리집에서 확인할 수 있다.

임을기 노인정책관은 "고령자 낙상은 한 번의 사고가 장기적인 건강 악화와 돌봄 부담 증가로 이어질 수 있는 만큼 예방이 무엇보다 중요하다"며 "어르신이 살던 곳에서 안전하고 건강하게 생활할 수 있도록 예방 중심의 장기요양 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com