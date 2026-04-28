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2026.04.28 (화)
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[르포] "취업 정보 찾으러 왔어요"…채용박람회에 청년들 몰렸다

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AI 핵심 요약

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  • 한경협이 28일 양재 aT센터에서 상생채용박람회를 열었다.
  • 삼성 싸피 부스가 비전공자 취업 가이드로 인파를 끌었다.
  • AI 모의면접과 특강이 구직자들에게 실전 노하우를 줬다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

700개 기업 모인 '2026 상생채용박람회'
삼성 싸피 부스 상담 대기 행렬 줄이어
AI 면접관과 마주하며 실전 긴장감 체험

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = "개발자 취업이 예전만 못하다는 소식에 불안했는데, 오늘 삼성 싸피(SSAFY) 부스 상담을 통해 비전공자인 저도 충분히 승산이 있다는 걸 깨달았습니다. 단순 코딩 기술보다 제가 가진 전공 역량을 IT와 어떻게 결합할지 구체적인 가이드라인을 얻은 것이 가장 큰 수확입니다."

28일 오전 10시, 서울 서초구 양재 aT센터는 '2026 대한민국 상생채용박람회'를 찾은 인파로 붐볐다. 한국경제인협회(한경협)가 고용노동부 등 정부 부처 및 주요 경제단체, 삼성·SK·현대차·LG 등 국내 주요 그룹 15곳과 공동으로 개최한 이번 박람회는 온·오프라인 총 700여 개 기업이 참여하는 역대 최대 규모로 기획됐다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생 채용박람회'에 방문한 취업준비생들. 2026.04.28 aykim@newspim.com

◆"문 열자마자 상담 대기"... 싸피 부스, 비전공자 '취업 희망' 가교 역할

개막 직후 구직자들의 발길이 가장 길게 머문 곳 중 한 곳은 삼성전자의 소프트웨어 인재 양성 프로그램인 '싸피(SSAFY)' 부스였다. 본격적인 행사가 시작된 지 얼마 지나지 않았음에도 상담을 기다리는 사람들이 급격히 늘었다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생 채용박람회'에 마련된 삼성전자 싸피(SSAFY) 부스. 2026.04.28 aykim@newspim.com

싸피 부스 관계자는 "오전 10시 문을 열자마자 학생들이 끊이지 않고 있다"며 "사전 모집 설명회에서 해소되지 않았던 개인적인 진로 고민이나 특정 트랙 지원에 대한 디테일한 질문들에 대해 1대 1 맞춤형 상담을 진행하고 있다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 취업준비생들이 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생 채용박람회'에 방문했다. 삼성전자 싸피(SSAFY) 부스 앞에서 면담 대기 중인 모습. 2026.04.28 aykim@newspim.com

특히 현장에서는 최근 AI 기술 확산으로 인한 개발자 취업 시장의 불안감을 해소하는 데 많은 공을 들이는 모습이었다. 싸피 관계자는 "요즘 AI 때문에 학생들이 주눅이 들거나 뉴스에서 개발자 채용이 줄었다는 소식을 접하고 불안해하는 경향이 있다"며 "하지만 전공자는 물론이고, 비전공자라도 IT 기술을 융합해 공기업이나 IT 기획, PM 등으로 진출하는 사례가 많다는 점을 구체적인 데이터로 설명하며 자신감을 심어주고 있다"고 설명했다.

실제로 상담 과정에서는 의료 마이스터고 출신이 싸피를 거쳐 삼성 바이오 관련 그룹의 개발자로 입사한 사례, 경영학과 출신이 파이썬 역량을 쌓아 포스코 마케터 면접에서 차별화된 데이터 분석력을 어필해 합격한 사례 등이 상세히 소개됐다. 싸피 관계자들은 "기업은 이제 단순히 AI가 해주는 코딩을 넘어 사람을 직접 거쳐야 하는 정교한 문제 해결 능력을 원한다"며 구직자들에게 실질적인 취업 노하우가 담긴 가이드북을 배부했다.

◆AI 면접관과 마주한 청년들... "실전 같은 긴장감"

박람회장 한쪽 마련된 'AI 모의면접관' 역시 구직자들 사이에서 인기 장소였다. 모니터 속 AI 면접관과 모의 면접을 마치고 나온 구직자들은 전문가에게 본인의 표정, 음성 톤, 답변 내용 결과를 컨설팅받았다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생 채용박람회'에 마련된 AI 모의면접관에서 취업준비생들이 모의면접을 진행하고 있다. 2026.04.28 aykim@newspim.com

최근 많은 기업이 도입하고 있는 AI 채용 전형에 대비해 마련된 이 공간에서는 가상 면접뿐만 아니라 퍼스널 컬러 진단, 헤어·메이크업 지원 등 '집중면접관' 서비스가 유기적으로 연결됐다. 대학을 졸업 후 취업 준비를 하고 있는 28살 남성 A씨는 "AI 면접관이 제 시선 처리나 말하기 습관을 데이터로 짚어주니 훨씬 객관적으로 제 단점을 파악할 수 있었다"고 체험 소감을 전했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생 채용박람회'에 마련된 AI 모의면접관 내부. 2026.04.28 aykim@newspim.com

이번 박람회는 역대 최대 규모라는 타이틀에 걸맞게 LS일렉트릭, 한국오라클, 한미약품, 한국콜마 등 국내외 주요 기업들이 대거 참여했다. '취업선배 1:1 커피챗' 프로그램은 SK, 카카오, 토스 등 주요 기업의 현직자들이 참여해 마케팅, 인사, 개발 등 직무별 실질적 조언을 제공했다. 커피챗에 참여한 한 현직자는 "후배들이 현업에 대한 정확한 정보를 얻고 진로를 결정하는 데 도움이 되길 바라는 마음으로 멘토링에 임하고 있다"고 말했다.

◆채용 특강으로 마무리..."온라인 채용박람회도 지속 운영"

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 취업준비생들이 28일 서울 서초구 양재 aT센터에서 열린 '2026 대한민국 상생 채용박람회'에 방문했다. 채용공고 게시판을 보고있는 모습. 2026.04.28 aykim@newspim.com

이날 행사에서는 실제 기업 담당자들이 구직자들과 소통하는 세션도 있었다. 컴투스, 인스파이어 엔터테인먼트 리조트의 기업 채용 공개 설명회와 LG이노텍의 취업 실전 특강에 많은 구직자들이 참여했다. 특히 오후 1시 진행된 정준호 LG이노텍 인재역량확보팀장의 특강에는 준비된 좌석이 순식간에 가득 차 수십 명의 구직자가 강연장 통로 바닥에 앉아 경청하는 진풍경이 벌어지기도 했다.

한경협은 이번 오프라인 행사 이후에도 오는 7월 31일까지 온라인 채용 플랫폼 '사람인'을 통해 온라인 채용박람회를 지속 운영할 계획이다. 한경협 관계자는 "이번 박람회가 청년들에게는 채용의 모든 것을 얻어가는 기회가 되길 바란다"고 밝혔다

aykim@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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