"700개 기업 한자리에"…정부·재계 총출동, 역대 최대 채용박람회 열린다

삼성·SK·현대차·LG 등 15개 그룹 참여…온·오프라인 700여개 기업 집결

채용상담부터 현장면접·커피챗까지…7월까지 온라인 채용 연계

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 정부와 경제계가 청년 취업난 해소를 위해 역대 최대 규모 채용박람회를 연다. 온·오프라인을 합쳐 700여개 기업이 참여해 채용상담부터 현장면접, 역량 개발까지 전 과정을 한 자리에서 제공하며 '대한민국 청년 채용의 모든 것'을 표방했다.

한국경제인협회는 고용노동부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 관계 부처와 대한상공회의소, 한국경영자총협회 등 주요 경제단체, 삼성·SK·현대자동차·LG 등 15개 그룹과 함께 오는 28~29일 서울 양재 aT센터에서 '2026 대한민국 상생 채용박람회'를 개최한다고 27일 밝혔다.

서울 강남구 세텍 서울무역전시장에서 열린 한 채용 박람회가 구직자들로 붐비고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

이번 박람회는 약 700개 기업이 참여하는 역대 최대 규모다. LS일렉트릭, 한국오라클, 한미약품, 한국콜마, HDC랩스, SK쉴더스, 스타벅스 등 주요 기업을 비롯해 대기업 파트너사와 중견·중소기업, 스타트업, 외국계 기업이 대거 참여해 일자리 미스매치 해소에 나선다. 한국콜마 관계자는 "R&D와 재무 등 다양한 직무에서 대졸 신입을 채용하고 있으며 박람회를 통해 역량 있는 인재와의 만남을 기대한다"고 말했다.

행사장은 구직자 수요에 맞춘 테마관 중심으로 운영된다. 채용상담관에서는 약 170개 기업이 참여해 채용 정보를 제공하고 상담을 진행한다. K-디지털 트레이닝관에서는 정부 지원 디지털·신기술 인재양성 프로그램 상담이 이뤄진다. 집중면접관에서는 중견·중소기업 10곳이 서류합격자를 대상으로 현장 1차 면접을 진행하며 정장 대여와 헤어·메이크업 등 취업지원 서비스도 제공한다. 현직자와의 '1대1 커피챗' 프로그램에서는 마케팅, 기획, 인사, 개발, 디자인 등 직무별 실무자들이 참여해 취업 준비 조언을 제공한다.

삼성전자·현대건설 등이 참여하는 디지털 트레이닝 프로그램과 삼성물산, 포스코, 한샘 등이 참여하는 대중소 상생 프로그램 홍보관도 함께 운영돼 직무 이해와 역량 개발을 지원한다. 취업선배로 참여하는 한 개발 직무 현직자는 "취업 문이 좁아진 상황에서 현업 경험을 공유하고 실질적인 도움이 되는 멘토링을 제공하겠다"고 말했다.

체험형 프로그램도 마련됐다. 합격 기원 발광다이오드(LED) 포토존, 자기 PR 명함 만들기, 스탬프 투어 이벤트 등이 운영되며 참가자는 아이패드와 상품권 등 경품에 응모할 수 있다. 행사 기간에는 '라스트팡 이벤트'를 통해 선착순 방문객에게 응모권을 제공하고 현장 추첨도 진행한다.

한경협은 오프라인 행사 이후에도 채용 연계를 이어간다. 온라인 채용 플랫폼 사람인을 통해 오는 7월 31일까지 온라인 채용박람회를 운영하며 참여 기업 정보 확인과 입사지원, 채용 일정 안내를 지속 제공할 계획이다.

syu@newspim.com