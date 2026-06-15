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金총리 "지난 1년간 응급실에서 일한 느낌…성장 회복에 모든 것 쏟아부었다"

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  • 김민석 총리는 15일 총리직 소감으로 지난 1년을 응급실 같았다고 말했다
  • 김 총리는 정부 성과로 국민의 신뢰와 기대 회복을 꼽았다
  • 김 총리는 한성숙 후보자와 당 복귀, 개혁 구상을 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"선관위, 외부 감시 받도록 원포인트 개헌해야"
"민주당, 완벽한 당정 일체와 민생 실용 확장 노선 필요"
"당대표 출마 여부는 당에 정식 복귀한 뒤 밝힐 것"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 15일 그간 총리직을 수행한 소감에 대해 "지난 1년은 응급실에서 일한 느낌"이라고 밝혔다.

김 총리는 이날 MBC라디오 <권순표의 뉴스하이킥>에 나와 "여러 가지 중요한 국가적 가치가 있지만 지난 1년은 성장의 회복에 모든 걸 쏟아부었던 시간이라고 생각한다"며 이같이 말했다.

정부의 가장 큰 성과로는 대통령과 행정부에 대한 국민의 신뢰 회복을 꼽았다.

김 총리는 "정부의 성과라면 '국가가 다시 정상화될 수 있겠구나' 하는 신뢰와 기대, 자신감의 회복 이런 것 아니겠나"며 "주식, 성장, 수출 등 여러 지표를 말씀드릴 수 있겠지만 더 중요한 것은 신뢰가 전반적으로 자리잡은 것"이라고 했다.

[사진=MBC라디오 유튜브 갈무리]

김 총리는 6·3 지방선거 투표용지 부족사태로 불거진 중앙선거관리위원회의 외부 견제 필요성에 대해서는 "(선관위를) 없앨 수도 없고 행정부 산하에 둘 수도 없다"며 "현재 가능한 대안이라면 독립적이지만 외부 감시와 감독을 받게 해야 하는데 현행법 틀 내에서 어려우니 딱 그에 해당하는 부분만 원포인트 개헌을 해야 한다는 의견을 가지고 있다. 토론을 해 봐야 한다"고 밝혔다.

한성숙 총리 후보자의 자질에 대해서는 "워낙 일을 잘해 '저 분의 잠재력은 어디까지일까' 많은 기대를 하게 된다"며 "후임 총리로 마음에 뒀던 몇 분 중 한 분"이라고 평가했다.

그러면서 "(한 후보자는) 평사원부터 시작해 일군 분 아니냐"며 "회의를 하거나 일할 때 보면 아주 꼼꼼하다. 지난 1년 동안 1차 위기를 잡아내는 과정이었다면 지금부터는 민생과 경제를 정말 살리고, AI(인공지능) 대전환을 이뤄야 하는데 (한 후보자는) 필요한 자질을 다 갖췄다"고 덧붙였다.

한 후보자의 청문회 날짜는 아직 공식적으로 확정되지 않은 상태다. 김 총리는 한 후보자가 청문회를 거쳐 정식 임명하게 되면 이달 말이나 다음 달 초 정도에 물러날 것으로 예상한다고 이날 밝혔다.

김 총리는 당대표 출마 여부를 묻는 질의에는 "정식으로 당에 돌아간 뒤 말씀 드리는 게 맞을 것"이라고 즉답을 피했다. 이어 "대통령을 뒷받침하면서 국정 성공에 기여하는 역할을 하는 것이 제 기본 임무라고 생각한다. 내각에서 하던 것을 당으로 옮겨 하는 것이 지금은 더 필요하고 효율적인 상황이 됐다고 판단한 것"이라고 설명했다.

김 총리는 또 "정부와 여당은 한몸인데, 지난 1년은 정부에서 큰 틀을 잡는 데에 주력했다면 이제 그 틀이 어느 정도 잡혔다고 본다"며 "지금부터는 국회에서 입법을 더 속도감 있게 처리해서 그것(국정)을 뒷받침하고, 당이 더 안정적으로 정부와 대통령을 뒷받침하는 것이 좋다. 제가 당에 가서 그 역할을 하는 것이 필요한 시점"이라고 부연했다.

김 총리는 정청래 당대표 역할 수행을 어떻게 평가하는지 묻는 질의나 최근 이재명 대통령의 해외 순방 배웅을 당에서 나가지 않고 김 총리만 나간 배경을 묻는 질의에는 "제가 말씀드릴 일은 아닌 것 같다"고 답했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김민석 국무총리가 15일 오후 서울 마포구 연세대학교 김대중도서관에서 열린 6·15 남북정상회담 26주년 기념식 및 특별강연 '한반도 평화 : 다시 6·15'에서 권노갑 김대중재단 이사장과 대화를 나누고 있다. 2026.06.15 mironj19@newspim.com

이 대통령이 지난 13일 여당의 역할에 대해 언급한 엑스(X) 게시글의 해석을 묻는 질의에는 "대통령을 포함한 정부 여당이 각각 또 한몸으로 자기 성찰이랄까 이런 것들을 해야 할 시점이 됐다. 그런 연장선상에서, 큰 틀에서의 정부 여당의 자세에 대해서도 생각하는 바를 말씀하신 것"이라며 "선거 결과에 대해서는 이겼다고 보기 어렵고 국민이 경고한 것으로 생각한다고 이미 말씀하셨기에 저를 포함해 여권에서 책임 있는 사람들 모두가 성찰하자는 뜻이라고 생각한다"고 밝혔다.

여당 분열에 대한 우려가 나온다는 지적도 이날 제기됐다. 김 총리는 "민주당의 그간 (겪은) 승리의 공식은 두 가지 같다. 하나는 처음부터 끝까지 완벽한 당정일체, 그리고 두 번째는 민생 실용 확장 노선"이라며 "이번 선거 전까지 대통령 지지율, 국정 지지율이 상당히 높았는데 선거 결과는 기대한 만큼 나오지 않은 것이 사실이다. 원인이 어디 있는지 분석하는 것과 별도로 가야 할 길은 명확하다"고 말했다.

또 "(가야 할 길은) 완벽한 당정 일체 그리고 민생 실용 확장 노선을 한번 되돌아보고 방향을 추스리는 것"이라며 "제가 당에 돌아가면 제가 생각하는 방향이 당의 방향이 되도록 의견을 낼 생각"이라고 덧붙였다.

부동산 정책 방향을 묻는 질의에 김 총리는 "대한민국에서 가장 어려운 문제인 부동산 문제에 어떻게 하나의 답을 낼 수 있겠나. 크게 보면 가급적 빠른 시간 내 공급 문제를 해결하면서 수요를 적절하게 조절하는 것"이라며 "문제가 아주 크게 격화되지 않도록 관리해 왔다고 보지만 어렵다"고 말했다.

김 총리는 검찰개혁 방향성의 경우 "중수청을 행안부 산하에 가는 것이 맞겠다고 생각하고, 보완수사권은 원칙적으로 폐지하는 것이 좋겠다는 이야기를 일관적으로 해 왔다"면서도 "대통령께서도 그렇고 국내 상당한 많은 분들이, 여론조사를 해 봐도, 보완수사권을 다 폐지했을 때 피해자에게 역으로 불이익이 있지 않느냐는 문제제기가 있어 충분히 토론하고 (불이익을) 보완할 수 있는 대안을 논의해야 한다고 본다"고 답했다.

sheep@newspim.com

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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19
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김명수 前합참의장 구속심사 출석 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 이날 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김 전 의장에 대한 영장실질심사에 들어갔다.  12·3 비상계엄에 가담한 혐의를 받는 김명수 전 합동참모본부 의장이 15일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 법원에 출석했다. 사진은 서울 서초구 서울중앙지법 전경. [사진=뉴스핌DB] 이날 심문에 참석한 2차 종합특별검사팀의 김정민 특검보는 "계엄 당시 상황을 잘 설명드리고 당시 합참이 국민이 바라는 바를 전혀 이행하지 못했다는 점을 강조할 것"이라며 "조사 과정에서 계엄을 막고자 행동했던 사람들은 영장 청구 대상에서 제외했고, 현재 심사 대상이 된 사람들은 국민적 요구를 제대로 이행하지 못한 것이 가장 큰 잘못"이라고 말했다. 김 전 의장이 혐의를 부인하는 것과 관련해서는 "법의 세세한 규정을 가지고 의무가 있느냐 없느냐를 따지는 것은 형식 논리"라며 "현역 군인 군령권자 서열 1위인 합참의장이 이 사태에 대해 아무것도 하지 않았고, 이후 '아무것도 할 수 없었다'고 변명하는 것은 국민 상식에 반한다"고 지적했다. 이어 "이번 심사에서는 김 전 의장이 실제로 아무것도 할 수 없는 위치가 아니었다는 점을 정확히 지적할 것"이라고 덧붙였다. 김 특검보는 김 전 의장의 행위가 단순 부작위에 그치지 않았다고도 주장했다. 그는 "계엄 상황실 조성에 협조했고 계엄사 부사령관, 기조실장, 상황실 핵심 인력 대부분이 합참 요원이었다"며 "단편 명령 역시 적극적 지원 행위의 한 예"라고 설명했다. 이어 "참모들과 국가안보실장까지 국회에 투입된 병력 철수를 건의했지만 이를 묵살했다"며 "이는 단순한 도덕적 문제가 아니라 명확한 법적 의무 위반이라고 보고 있다"고 강조했다. 같은 혐의를 받는 이재식 전 합참 전비태세검열차장과 정진팔 전 합참 차장, 김흥준 전 육군본부 정책실장의 영장실질심사는 각각 15일 오전 11시, 오후 2시, 오후 3시 30분에 열린다. 이들은 모두 내란중요임무종사 혐의를 받고 있다. 2차 종합특검은 지난 9일 김 전 의장 등 4명에 대해 사전구속영장을 청구했다.  서울중앙지법 부동식 내란영장전담 부장판사는 15일 오전 9시 30분부터 내란중요임무종사 혐의를 받는 김명수 전 의장에 대한 영장실질심사를 진행한다. 사진은 김명수 전 합참의장이 지난 5월 27일 2차 종합특별검사팀에 출석하는 모습. 2026.05.27 yek105@newspim.com 특검은 김 전 의장이 비상계엄 당시 합참 지휘통제실에서 국회 등에 군 병력이 투입되는 상황을 인지하고도 계엄사령부 구성에 참여하고, 특전사와 수방사에 '계엄 사무를 우선하라'는 취지의 지시를 내린 것으로 보고 있다. 특검은 또 김 전 의장이 계엄 선포 절차의 위법성 문제와 국회 투입 병력 철수 필요성에 대한 보고를 받았음에도 별다른 조치를 하지 않았다는 진술과 관련 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 반면 김 전 의장은 특검 조사 과정에서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 계획을 사전에 알지 못했으며, 당시 군은 안보 공백 방지와 우발적 충돌 예방을 위한 임무를 수행했을 뿐이라는 입장을 밝혔다. 김 전 의장 등의 비상계엄 가담 의혹은 종합특검의 첫 인지 사건으로, 이번 영장실질심사 결과는 향후 특검 수사의 향방을 가를 첫 분수령이 될 것으로 보인다. pmk1459@newspim.com 2026-06-15 10:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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