油价汇率齐上涨 韩国大企业进入"紧缩模式"

纽斯频通讯社首尔4月3日电 受中东军事冲突长期化影响，国际油价与韩元汇率同步大幅上升，韩国企业经营压力加大，多家大型企业启动成本控制与紧缩经营措施。

【插图=AI生成】

当前，韩元对美元汇率已突破1500关口，国际油价亦超过每桶100美元。在此背景下，三星电子、SK集团、现代汽车、LG集团等主要企业为应对高通胀与经济放缓并存的"滞胀"风险，纷纷压缩投资与运营成本。

企业层面，三星电子自3月起已削减高层海外差旅支出；现代制铁下调全体高层20%薪资，并对全体员工实施自愿离职计划；SK集团和LG集团则下调董事薪酬上限。同时，LG化学、韩华思路信（Solutions）、SKC等企业正推进产能调整和人员优化。

韩国银行（央行）3日公布的企业景气调查显示，3月综合企业信心指数（CBSI）为94.1，环比下降0.1，低于长期平均值100，表明企业整体信心偏弱。4月预期方面，制造业CBSI为95.9，环比下降3；非制造业为91.2，下降5.6，创自紧急戒严后去年1月制造业下降3.8、非制造业下降9.7以来的最大降幅。

航空业同样承压。随着航空燃油价格较军事冲突前上涨一倍以上，大韩航空、韩亚航空等宣布进入紧急经营状态。航空燃油成本占运营成本的20%至30%，叠加以美元计价的租赁及维修费用，高汇率进一步压缩企业盈利空间。

分析认为，即便中东局势缓和，企业仍将长期面临高成本环境。油价上涨推高制造业整体成本，霍尔木兹海峡运输受限也加重物流负担。

在用工方面，除半导体、造船、军工等部分行业外，多数企业已趋于谨慎招聘。此前公布的招聘计划显示，三星计划招聘约1.2万人，SK约8500人，韩华约5780人，POSCO约3300人，LG约3000人，HD现代约2000人，现代汽车集团计划招聘超1万人，但实际执行存在不确定性。

此前韩国企业界曾提出未来5年投资300万亿韩元的计划，但在当前外部不确定性加剧背景下，相关投资推进面临压力。

业内人士指出，过去两三年持续的高利率、高汇率和高成本结构，正由阶段性因素逐步转变为企业经营的长期约束，企业"紧急经营"状态呈常态化趋势。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社