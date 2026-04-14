SK AX·CJ올리브 등 'AI 캠퍼스' 운영…청년 AI 훈련 지원

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 14일 SK AX 등 44개 기관을 AI 캠퍼스로 선정했다.
- SK AX와 CJ올리브는 수료생 채용 연계 서비스를 제공한다.
- AI 엔지니어 등 4개 직군 실무 인력을 양성하며 훈련비 전액 지원한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = SK(AX), CJ올리브네트웍스, KT, LG전자 등 44개 기관이 인공지능(AI) 캠퍼스로 선정됐다. 특히 SK AX와 CJ올리브 등은 AI 캠퍼스 수료생 대상 채용 연계 서비스를 제공한다.
14일 고용노동부에 따르면 AI 캠퍼스 공모에는 172개 기관이 참여해 44개 기관이 최종 선정됐다. 이들 기관 중 기업은 21개, 대학 7개, 훈련기관 16개 등이다.
SK(AX), CJ올리브, KG ICT 등 AI 캠퍼스 참여 기업은 자체 AI 솔루션, 실제 비즈니스 데이터 등 훈련에 필수적인 인프라를 제공한다. 기업 현직자도 프로젝트 멘토로 참여한다. SK의 경우 훈련생 선발 단계부터 그룹 채용 기준을 반영한 평가 체계를 적용한다. 수도권인 판교(240명)뿐 아니라 울산(60명), 광주(60명) 등 비수도권에서도 훈련을 운영한다.
CJ올리브는 훈련 수료생에게 신입 공채 1차 서류전형 면제 혜택을 제공한다. 우수 수료생은 2차 기술테스트 전형까지 면제한다. KG ICT는 수료생에게 그룹사 및 협력사 인턴십과 채용 기회를 제공한다. 맞춤형 컨설팅으로 훈련생의 현장 진입도 지원한다.
대학은 전문 교수진과 우수 연구장비 등을 AI 캠퍼스 과정에 투입한다. 성균관대(반도체·금융), 차의과대(바이오), 인하대(자율주행)는 대학별 주력 전공과 연계한 훈련을 설계했다. 경북대·부경대 등 지역 우수 대학은 문제 해결형 프로젝트를 통해 지역 기업의 AX전환을 지원하거나, 지역 기업과의 인턴십·채용 협약을 통해 청년들의 지역 정착을 지원한다.
스마트인재개발원(광주)·경북산업직업전문학교(대구) 등 비수도권의 우수 직업훈련기관과 팀스파르타·멀티캠퍼스·구름·모두의연구소·엘리스그룹 등 혁신훈련기관도 AI 캠퍼스 사업에 참여한다. 비수도권 우수 직업훈련기관들은 지역 내 산업수요 기반의 훈련과정을 통해 지역인재 육성 및 정착을 추진한다.
AI 캠퍼스는 AI 전환을 이끌 청년 인력을 먼저 양성하기 위해 올해 신설된 과정이다.
AI 엔지니어, AI 어플리케이션 개발자, AI 융합가, AI 하드웨어 엔지니어 4개 직군의 실무 인력을 양성한다는 목표다. 교육 과정의 30% 이상은 프로젝트 학습으로, 기업이 실제 직면한 문제를 해결하는 것이 핵심이다.
내일배움카드 발급자 모두 AI 캠퍼스에 참여할 수 있고, 훈련비 전액이 지원된다. 훈련수당은 출석률에 따라 지급된다. 수도권은 월 최대 40만원, 비수도권은 60만원, 인구감소지역은 80만원까지 받을 수 있다.
권창준 노동부 차관은 "각 기관들이 청년들의 AI 전문역량 습득과 채용 문제에 대해 진지하게 고민하고 지원 의지를 보여준 데 감사드린다"며 "정부도 AI 캠퍼스를 통해 AI 시대 청년들의 미래 준비를 적극적으로 지원해 나가겠다"고 강조했다.
sheep@newspim.com