김영훈 노동부 장관 "청년 일경험 얻고 도전하도록 지원 확대"

AI 핵심 요약beta
- 김영훈 고용노동부 장관은 21일 청년 일자리 지원사업을 확대하겠다고 강조했다.
- 올해 1차 추경액 4165억원으로 일경험 지원 규모를 4만 5000명으로 늘렸다.
- 도전지원사업과 성장프로그램 지원 대상 4000명, 청년일자리도약장려금 1만명을 추가 지원한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 21일 청년 일자리 지원사업과 관련해 "청년들이 더 많은 일경험의 기회를 얻고, 보다 폭넓게 도전하며 성장해 나갈 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다"고 강조했다.
김 장관은 이날 서울 금천구 청년카페 청춘삘딩을 찾아 "청년들에게 중요한 것은 실패에도 불구하고 다시 도전할 수 있는 자신감과 다양한 경험을 통해 스스로의 성장을 확인해 나가는 과정"이라며 이같이 밝혔다. 이번 일정은 청년 일경험 지원 등 1차 추가경정예산(추경)으로 확대된 청년 일자리 지원사업 진행 상황을 확인하기 위해 마련됐다.
노동부 소관 올해 1차 추경액은 4165억원으로 확정됐다. 주로 유가·환율 상승과 산업 충격에 따른 고용 충격 완화, 취약 노동자의 생활안정 지원, 일자리 위기 청년 집중 지원 사업 중심으로 편성됐다.
올해 일경험 지원 규모는 4만 5000명으로, 추경을 통해 2000명 늘어났다. 구직단념청년 등이 노동시장에 참여할 수 있도록 지원하는 도전지원사업과 미취업 청년의 구직 의욕을 유지하기 위한 성장프로그램 지원 대상도 4000명(153억원) 늘었다. 청년일자리도약장려금 지원대상은 지방 중견기업 전체로 확대해 1만명 추가 지원한다.
노동부는 김 장관이 현장방문 이후 인근 치킨집에서 취업을 준비 중인 청년들과 사회 초년생들을 만나 취업 준비 과정에서의 어려움 등 현장 의견을 청취했다고 덧붙였다.
sheep@newspim.com