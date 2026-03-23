중동 전쟁에 석유화학·철강 고용 직격탄…노동부 "고용위기지역 지원 검토"

위기 시 특별고용지원업종 지정 검토

신규 입직자 훈련·재정 지원 강화

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 23일 중동 전쟁이 석유화학·철강·항공 등 국내 일부 업종 고용 상황에 직·간접적으로 영향을 미칠 수 있다고 봤다. 노동부는 고용상황이 나빠질 것으로 전망되는 지역에 대해 고용위기 선제대응지역으로 관리하고, 특정 업종 위기가 심화하면 특별고용지원업종 지정을 검토한다는 방침이다.

김 장관은 이날 전국 7개 지방고용노동청장 및 본부 실·국장 등이 참석한 중동 전쟁 및 대전 대덕구 화재 사고에 관한 긴급 상황점검회의를 열었다.

회의는 중동 전쟁 장기화로 인한 원자재 가격 상승이 지역·업종별 고용 상황에 미치는 영향을 점검하기 위해 마련됐다. 노동부는 중동 전쟁에 따른 고용상황에 대해서는 불확실성이 장기화될 경우 석유화학철강 등 원자재 의존도가 높은 업종 등을 중심으로 고용 여건에 영향이 있을 수 있다고 내다봤다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김영훈 고용노동부 장관이 지난 11일 오젼 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제장관회의에서 발언하고 있다.2026.03.11 gdlee@newspim.com

김 장관은 "에너지 중동 수입과 경제의 수출 의존도가 높은 우리 경제 구조상 에너지 가격 변동, 물류 차질, 해외 수요 위축 등이 업종별 고용 상황에 직·간접적으로 영향을 줄 수 있다"며 "지금 필요한 것은 예측이 아니라, 현장에서 즉시 포착하고 선제 대응하는 실행력이다. 전국 지방관서는 지역별, 업종별 고용동향을 보다 촘촘히 점검해 주시길 부탁드린다"고 밝혔다.

노동부는 고용상황 악화가 예상되는 지역은 고용위기 선제대응지역으로 지정해 고용유지지원금 등을 우대 지원할 예정이다. 분쟁이 길어지면서 특정 업종 위기가 심화하면 산업별 협회 등 유관기관 의견 수렴 및 업종별 고용 상황을 고려해 특별고용지원업종 지정을 검토한다.

고용상황 악화 시 증가할 수 있는 실업·체불 노동자의 생활안정도 지원한다. 구직급여, 내일배움카드 훈련수당 지급 등을 토대로 실업자들의 안정적인 구직활동을 돕는다. 경영상 어려움 등으로 발생한 체불 청산 지원 및 체불노동자의 생활안정자금 융자도 적극 지원한다.

경기 둔화에 영향을 받는 청년 등 신규 입직자를 위한 취업지원과 훈련, 재정지원도 강화한다. 청년 구직자 등에게 국민취업지원제도를 통해 취업지원과 구직촉진수당 등을 신속 지원한다. 첨단 산업·디지털 기술 등 역량을 키우면서 안정적인 생활을 할 수 있도록 훈련 수당 등도 지급한다. 지역 기업 중 청년을 고용한 기업에 대해서는 청년일자리도약장려금 등을 통해 청년 채용을 독려한다.

다수 인명피해가 발생한 대전 대덕구 공장화재 사고 대응 및 유사사고 예방에 대한 당부도 나왔다. 김 장관은 지난 20일 발생한 대전 대덕구 공장 화재 사고 대응 상황을 보고받고, 산업안전보건본부와 대전고용노동청에 철저한 사고원인 규명 및 신속 지원이 필요하다고 지시했다. 화재·폭발 사고는 대형 인명피해로 이어질 수 있는 만큼 예방 점검을 철저히 진행하고 확인되는 위험 요인은 즉시 시정조치할 것도 당부했다.

김 장관은 "이번 화재 사고로 소중한 생명을 잃은 재해노동자들의 명복을 빌고, 유가족과 부상자분들께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "전국 지방관서는 유사한 사고가 언제든, 어디서든 반복될 수 있다는 경각심을 갖고 재발 방지를 위해 사업장 화재·폭발 예방 점검을 더욱 철저히 해달라"고 당부했다.

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