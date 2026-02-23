지역 주도 일자리 사업에 450억 지원…전남·경북 60억, 충남 40억

노동부, 올해 '버팀 이음 프로젝트' 본격 가동

지역이 직접 정책 개발…중앙은 예산 지원만

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 지역이 직접 설계한 일자리 정책이 올해부터 본격 시행된다. 지역별 대책은 고용위기 선제대응지역으로 지정된 전남 여수, 충남 서산, 경북 포항, 광주 광산구 4곳에 먼저 적용한다.

고용노동부는 지역 중심의 고용 위기 극복을 지원하기 위한 버팀 이음 프로젝트에 올해 450억원을 투입한다고 23일 밝혔다.

버팀 이음 프로젝트는 각 지역이 여건에 맞는 일자리 사업을 직접 개발하면 노동부가 예산을 지원하는 사업이다. 중앙 정부가 일률적으로 설계하던 기존 일자리 정책과는 달리, 지역의 자생적 대응 역량 강화를 추진한다.

정부세종청사 고용노동부 전경

프로젝트 지원 대상 지역은 지난해 고용위기 선제대응지역으로 지정한 전남 여수, 충남 서산, 경북 포항, 광주 광산구 4곳이다. 올해 선제대응지역이 된 울산 남구와 전남 광양시의 경우 지역이 사업계획서를 제출하면 노동부가 추후 지원 예산액을 확정한다.

지역별 지원액은 전남 60억원, 충남 40억원, 경북 60억원, 광주 20억원으로 나타났다. 지역 주력산업이나 전·후방 산업의 이·전직자에 대한 재취업지원금 지급 사업, 종사자 등에 대한 주거·건강·교통비 등 생계비 지원 사업 등으로 구성됐다.

전남과 충남은 석유화학 업종 및 전·후방 연관산업의 특성을 반영, 지원 범위를 일용직 노동자와 화물 운수 종사자까지 확대할 예정이다. 경북은 철강업 등 주력산업 업황 악화로 고충이 가중된 임금체불 노동자에 대한 긴급생계 지원책을 추진한다.

충남 서산의 지원 내역을 구체적으로 보면 먼저 석유화학이나 전·후방 연관 산업 내 일용직근로자 및 화물운수종사자에게 주거·건강·교통·복지 비용 등 50만원을 지원한다.

서산 내에서 석유화학이나 전·후방 연관 산업에 취업하면 300만원을 지급한다. 서산 내 석유화학 및 전·후방 산업에서 타 업종으로 재취업해도 300만원을 지급하고, 다른 충남 지역으로 재취업하면 90만원만 지원한다.

노동부는 지역별 사업추진 상황 모니터링 및 소통 등을 통해 필요한 경우 예산을 추가 지원할 예정이다.

김영훈 노동부 장관은 "위기의 해법은 지역에 있다"며 "이번 사업은 고용 위기 우려 지역이 스스로 찾아낸 사각지대를 정부가 함께 메워가는 새로운 협력 모델"이라고 밝혔다.

김 장관은 이어 "지역이 설계한 사업들이 현장에서 제대로 작동해 지역 내 일하는 사람과 일하고자 하는 사람 한분 한분의 삶을 지키는 든든한 버팀목이 될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

