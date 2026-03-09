김영훈 노동부 장관, 부산·울산 등 조선업 밀집 지역 불시점검 긴급 지시

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 9일 부산과 울산 등 조선업 사업장이 밀집한 8개 지역에 조선업 분야 안전수칙 준수 여부 불시 점검을 긴급 지시했다.
김 장관은 이날 전남 영암 대불산단에 위치한 조선업 사업장을 대상으로 안전수칙 준수 여부를 불시 점검하고 이같이 밝혔다.
김 장관이 각 지방노동관서장에게 불시 점검을 지시한 지역은 부산, 울산, 창원, 통영, 진주, 포항, 여수, 군산 8곳이다. 이들 지역은 조선업 사업장이 밀집한 곳이다.
이번 점검은 조선업에 중량물 취급작업(크레인 등), 화기작업(절단·용접) 및 고소작업 등 고위험 작업이 많고, 저숙련·외국인 노동자도 증가한 상황에서 중대재해가 발생함에 따라 동종업계의 안전보건의식을 확립하기 위해 마련됐다.
조선업 고용허가제(E-9) 인력 규모는 2023년 9128명에서 2024년 1만1181명, 2025년 1만1790명으로 증가했다.
점검 결과 ▲선박블럭 상부 추락방지 조치 미실시 ▲안전발판의 사다리 하부 손상 ▲가스 배관 분기관 미식별에 따른 혼용사고 우려 등 위험요인이 확인됐다.
노동부는 적발된 위험요인에 대한 즉각 개선을 지시했다. 의사소통이 원활하지 않은 이주노동자 대상으로 주요 공정별 핵심 안전수칙에 대한 철저한 맞춤형 교육을 실시할 것도 요청했다.
김 장관은 "조선업 중대재해는 협력업체에서 발생하는 비중이 높은 만큼, 원·하청이 협력해 상시 합동점검 등 안전·보건조치를 철저히 준수해야 한다"며 "모든 노동자가 사고 없이 집으로 돌아갈 수 있는 안전한 일터가 될 수 있도록 경미한 위험요인이라도 경각심을 갖고 안전관리에 한 치의 소홀함이 없게 해달라"고 강조했다.
