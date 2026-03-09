김영훈 노동부 장관, 부산·울산 등 조선업 밀집 지역 불시점검 긴급 지시

9일 대불산단 불시 점검 이후 긴급 지시

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 9일 부산과 울산 등 조선업 사업장이 밀집한 8개 지역에 조선업 분야 안전수칙 준수 여부 불시 점검을 긴급 지시했다.

김 장관은 이날 전남 영암 대불산단에 위치한 조선업 사업장을 대상으로 안전수칙 준수 여부를 불시 점검하고 이같이 밝혔다.

김 장관이 각 지방노동관서장에게 불시 점검을 지시한 지역은 부산, 울산, 창원, 통영, 진주, 포항, 여수, 군산 8곳이다. 이들 지역은 조선업 사업장이 밀집한 곳이다.

김영훈 고용노동부 장관이 9일 전남 영암 대불산단 조선업 사업장을 찾아 안전수칙 준수 여부 등을 불시 점검하고 있다. [사진=고용노동부] 2026.03.09 sheep@newspim.com

이번 점검은 조선업에 중량물 취급작업(크레인 등), 화기작업(절단·용접) 및 고소작업 등 고위험 작업이 많고, 저숙련·외국인 노동자도 증가한 상황에서 중대재해가 발생함에 따라 동종업계의 안전보건의식을 확립하기 위해 마련됐다.

조선업 고용허가제(E-9) 인력 규모는 2023년 9128명에서 2024년 1만1181명, 2025년 1만1790명으로 증가했다.

점검 결과 ▲선박블럭 상부 추락방지 조치 미실시 ▲안전발판의 사다리 하부 손상 ▲가스 배관 분기관 미식별에 따른 혼용사고 우려 등 위험요인이 확인됐다.

노동부는 적발된 위험요인에 대한 즉각 개선을 지시했다. 의사소통이 원활하지 않은 이주노동자 대상으로 주요 공정별 핵심 안전수칙에 대한 철저한 맞춤형 교육을 실시할 것도 요청했다.

김 장관은 "조선업 중대재해는 협력업체에서 발생하는 비중이 높은 만큼, 원·하청이 협력해 상시 합동점검 등 안전·보건조치를 철저히 준수해야 한다"며 "모든 노동자가 사고 없이 집으로 돌아갈 수 있는 안전한 일터가 될 수 있도록 경미한 위험요인이라도 경각심을 갖고 안전관리에 한 치의 소홀함이 없게 해달라"고 강조했다.

sheep@newspim.com