애플, AI 탑재한 새 시리 공개…"매 단계서 프라이버시 염두"

WWDC 2026 핵심은 AI

시리 AI, 화면 분석·웹 정보 검색 가능

전용 앱과 iOS 27 발표

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 애플이 8일(현지시간) 인공지능(AI)을 탑재한 새 버전의 음성 비서 시리(Siri)를 공개했다. 기기 화면을 분석하고 웹에서 정보를 가져올 수 있는 기능을 갖췄다. 오랫동안 기다려온 시리의 대대적 개편이다.

이날 애플은 캘리포니아 쿠퍼티노 본사에서 연례 세계 개발자 콘퍼런스(WWDC)를 개최했다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 올해 WWDC가 애플 인텔리전스와 시리에 초점을 맞출 것이라고 설명했다.

이번 행사에서 애플은 '시리 AI(Siri AI)'라고 명명된 새 소프트웨어를 공개했다. 자체 전용 앱도 함께 출시된다. 시리 AI는 애플이 '광범위한 세계 지식(broad world knowledge)'이라고 표현한 능력을 갖춰 사용자 질의에 대해 인터넷에서 더 많은 세부 정보를 제공한다.

사용자는 이전 시리 대화를 다시 참조할 수 있게 됐다. 시리는 메시지로 전송된 친구의 주소 같은 정보 조각도 정식으로 저장되지 않았더라도 찾아낼 수 있다고 애플 임원진은 설명했다.

크레이그 페데리기 애플 소프트웨어 수석부사장은 "진정으로 도움이 되는 AI는 사용자와 사용자의 필요를 중심으로 해야 한다"며 "이는 매일 사용하는 제품에 AI를 깊이 통합하고 개인적 맥락과 사용자가 의존하는 앱에 기반을 두며 모든 단계에서 프라이버시를 염두에 두고 설계하는 것을 의미한다"고 강조했다. 그러면서 "이것이 애플 인텔리전스에 대한 우리의 비전"이라고 말했다.

8일(현지시간) 애플은 캘리포니아 쿠퍼티노 본사에서 연례 세계 개발자 콘퍼런스(WWDC)를 개최했다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)가 손을 흔들고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.09 mj72284@newspim.com

페데리기는 "AI는 사회를 심오한 방식으로 형성할 잠재력을 가진 매우 강력한 기술이며 적절한 관리를 통해 모든 사람에게 의미 있는 혜택을 가져올 수 있다"며 "다만 일부는 사람들에 대한 명확한 고려 없이 AI를 위한 AI를 추구하는 것처럼 보이며 빠르게 앞서가는 것 같다"고 경쟁사를 우회적으로 비판했다.

애플은 마이크로소프트(MS)와 알파벳의 구글 같은 경쟁사들과의 AI 분야 격차를 좁히려 노력해왔다. 이들은 복잡한 작업을 수행할 수 있는 소프트웨어인 에이전트형(agentic) AI를 일상 컴퓨팅에 통합하는 데 더 빨리 움직였다.

애플은 오랫동안 자사 소프트웨어와 사용자 데이터에 대한 엄격한 통제를 유지해왔으며 AI에 대해 신중한 접근법을 취해왔다. 새로운 기능을 구동하기 위해 애플은 구글 제미니 모델 등과의 파트너십에 부분적으로 의존하고 있다.

이러한 신중함은 결국 전통적 앱을 대체하고 사람들이 기기를 사용하는 방식을 재편할 수 있는 AI 에이전트에 베팅하는 경쟁사들과 대조된다.

카운터포인트 리서치의 타룬 파탁 리서치 디렉터는 "에이전트는 잠재적으로 소비자가 기기와 상호작용하는 주요 접점이 될 수 있어 매우 중요하다"며 "에이전트형 AI 시대는 우리가 생각하는 방식과 매우 다르게 전개될 수 있지만 놓치기에는 너무 큰 위험이며 애플은 신속히 따라야 한다"고 평가했다.

이날 애플은 새 iOS 27 운영체제(OS)를 공개하고 새로운 OS가 아이폰 11 모델까지 지원될 것이라고 밝혔다. 차세대 맥OS의 이름은 '골든 게이트(Golden Gate)'로 정해졌다.

애플은 이날 아동 안전 기능에 대한 여러 업데이트도 발표했다. 새로운 부모 통제 기능은 기본적으로 아이가 부모가 허용한 앱만 접근할 수 있도록 한다. 또한 애플은 아이가 방문하는 모든 새 웹사이트에 대해 허락을 구해야 하는 새 '브라우징 요청(ask to browse)' 기능을 도입한다.

메시징 앱에서 잔혹한 이미지를 기본적으로 흐리게 처리하고 부모에게 알리는 새 기능도 추가된다. 누드가 포함된 이미지에 대해 이미 적용되던 도구를 확장한 것이다. 애플은 미국 소아과학회와 협력해 부모가 자녀에게 건강한 디지털 습관을 만들어줄 수 있도록 돕는 가이드를 만들고 있다고도 설명했다.

새로운 시리 공개에도 애플의 주가는 이날 하락세를 보이고 있다. 미국 동부 시간 오후 2시 39분 애플은 전장보다 1.09% 내린 304.00달러를 기록했다.



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