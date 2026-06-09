[종목+] 노타, 글로벌 AI 생태계 진입 가속…ARM 협력·엔비디아 네트워크 확대

엔비디아 행사 초청…AI 생태계 입지 확대

ARM 공급계약 체결 "글로벌 반도체 생태계 진입"

삼성전자·퓨리오사AI 협력…기술 적용처 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 모델 경량화·최적화 기술기업 '노타(NOTA)'가 글로벌 AI 반도체 생태계 내 입지를 확대하고 있다. 최근 ARM과의 공급계약 체결과 엔비디아 행사 초청 등을 계기로 글로벌 AI 생태계 내 존재감을 키우는 가운데 해외 시장 공략에도 속도를 내고 있다.

9일 업계에 따르면 최근 노타는 서울 신라호텔에서 열린 엔비디아 행사에 초청받은 것으로 알려졌다. 해당 행사에는 국내 주요 대기업과 AI 스타트업들이 참석했으며 엔비디아는 AI 생태계 확대 전략과 협력 방안을 공유한 것으로 전해졌다.

특히 엔비디아가 최근 ARM 기반 AI PC 시장 진출을 본격화하면서 관련 생태계에 참여하고 있는 기업들에 대한 관심도 높아지고 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 최근 대만에서 열린 행사에서 ARM 기반 설계를 적용한 AI PC용 'RTX 스파크 슈퍼칩'을 공개하며 AI PC 시장 확대 전략을 제시했다.

이러한 가운데 노타는 지난 3월 글로벌 반도체 설계자산(IP) 기업 ARM과 AI 소프트웨어 라이선스 공급 계약을 체결했다. 계약 기간은 오는 2028년 3월까지다.

노타 관계자는 "ARM의 IP를 활용해 반도체를 개발하는 글로벌 개발자 생태계 안에 노타의 AI 최적화 기술이 포함되는 구조"라며 "단순 공급 계약을 넘어 ARM 기반 반도체 개발 과정에서 지속적인 협력 기회를 확보했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

노타 로고. [사진=노타]

ARM은 모바일과 PC, 자동차, 로보틱스, 엣지 디바이스 등 다양한 AI 기기의 설계 구조를 제공하고 있다. 삼성전자와 퀄컴, 엔비디아, 미디어텍 등 주요 반도체 기업들이 ARM 기반 칩을 개발하고 있는 만큼 향후 관련 시장 확대 시 노타의 AI 최적화 기술 적용 범위도 넓어질 수 있다는 평가가 나온다.

특히 시장에서는 엔비디아가 ARM 기반 AI PC 시장 확대에 나서면서 온디바이스 AI 환경에 최적화된 소프트웨어 수요도 함께 증가할 것으로 예상한다. AI 모델이 다양한 디바이스에서 구동될수록 경량화·최적화 기술의 중요성이 커질 수밖에 없다는 설명이다.

김학준 키움증권 연구원은 "ARM 플랫폼 진입은 향후 ARM AP를 활용한 칩 개발 과정에서 노타의 최적화·경량화 솔루션 채택 가능성을 높이는 요인"이라며 "생태계 활성화에 따라 고객 확대와 실적 성장으로 이어질 수 있다"고 분석했다.

노타는 AI 모델을 다양한 디바이스 환경에 맞게 최적화하는 '넷츠프레소(Netspresso)' 플랫폼을 보유하고 있다. AI 모델의 크기를 줄이면서도 성능 저하를 최소화해 모바일과 PC, 자동차, 로보틱스 등 제한된 환경에서도 효율적으로 구동할 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.

노타의 AI 최적화 기술은 국내 주요 반도체·AI 기업들과의 협력을 통해 상용화 영역도 넓혀가고 있다. 회사는 삼성전자 모바일 AP인 엑시노스 2600에 넷츠프레소 기술을 공급하고 있으며 퓨리오사AI의 NPU '레니게이드(RNGD)'에도 AI 최적화 기술을 적용한 바 있다.

또한 글로벌 사업 확대에 속도를 내고 있다. 회사는 최근 중동 법인을 설립하며 해외 시장 공략을 본격화했다. 미국과 독일에 이어 중동까지 거점을 확대하며 글로벌 고객 확보에 나선 것이다. 중동 지역은 스마트시티와 지능형 교통체계(ITS), 산업용 AI 시장이 빠르게 성장하고 있어 비전 AI 솔루션 수요 확대가 기대되는 지역으로 꼽힌다.

nylee54@newspim.com