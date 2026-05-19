[종목+] 대성하이텍, 유럽 방산 출하·AI 냉각부품 초기 공급 동시 진입

정밀부품 수주잔고 429억, 전년 대비 286% 증가

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 대성하이텍의 정밀부품 수주잔고가 방산과 인공지능(AI) 데이터센터 냉각부품을 중심으로 매출 전환 구간에 들어섰다. 회사는 올해 2분기 이후 유럽향 방산 부품 출하를 시작, AI 데이터센터 냉각부품인 UQD·NVQD는 양산성 테스트를 마치고 초기 공급 단계에 들어갈 예정이라고 밝혔다.

18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대성하이텍의 올 1분기 말 전체 수주잔고는 670억원에 달한다. 이는 전년 동기 대비 136% 증가한 규모로, 이 가운데 정밀부품 사업 수주잔고는 429억원으로 같은 기간 대비 286% 늘었다.

회사 측은 정밀부품 수주잔고 증가에 기존 산업기계·공작기계향 물량과 함께 방산, AI 데이터센터 냉각부품, 로봇 분야 신규 수요가 반영됐다고 설명했다. 세부 비중은 고객사 비밀유지계약(NDA)과 프로젝트 진행 상황을 이유로 공개하지 않았지만, 최근 증가분에는 방산과 AI 데이터센터 관련 물량 확대 영향이 크다고 밝혔다.



수주잔고 상당 부분은 올해 하반기까지 순차적으로 매출 인식될 예정이다. 일부 장기 프로젝트는 내년까지 이어질 수 있다.

대성하이텍은 올해 1분기 별도 기준 실적으로 매출 177억원, 영업이익 5억원, 당기순손실 154억원을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 15% 증가했지만, 주가 상승에 따른 전환사채(CB) 관련 파생상품 평가손실이 반영되면서 회계상 손실이 발생했다는 게 회사의 설명이다.

올 1분기 연결 기준 매출에서는 정밀부품 비중이 가장 컸다. 정밀부품 매출은 80억1847만원으로 전체 매출의 45.61%를 차지, 스위스턴 자동선반 매출은 45억8652만원으로 26.09%, 컴팩트 머시닝 센터 매출은 42억6093만원으로 24.24%를 기록했다.

대성하이텍 로고. [사진=대성하이텍]

대성하이텍은 초정밀 가공 기술을 기반으로 공작기계와 산업기계 부품을 공급해 왔다. 최근에는 정밀부품 사업의 적용처는 방산 부품, AI 데이터센터 액체냉각 부품, 로봇 핵심 기구부로 확대되고 있다.



특히 방산 분야에서는 지난해 말 성사된 유럽향 방산 부품 출하가 올해 2분기 이후 시작된다. 회사 측은 유럽향 수주 물량이 2분기 이후 신규 매출로 반영될 예정이라고 밝혔다. 루마니아 법인은 유럽 방산부품 생산·물류 거점으로, 현지 방위산업 제품 생산 허가 절차가 진행 중이다.

AI 데이터센터 분야에서는 UQD와 NVQD가 양산성 테스트를 완료했다. UQD와 NVQD는 액체냉각 시스템에서 유체 연결과 분리, 유지보수를 지원하는 정밀부품이다. 두 품목 모두 초기 공급 단계에 들어갔다. 아울러 대성하이텍은 AI 데이터센터 시장에서 부품 공급과 장비 판매를 함께 추진하고 있다.



회사는 최근 중국 시장에서 AI 데이터센터 냉각부품 생산에 활용되는 핵심 장비 102대를 수주했다. 회사 측은 해당 장비로 생산한 냉각부품이 엔비디아, 아마존 등 글로벌 AI 데이터센터 고객사 밸류체인으로 연결된다고 설명했다.

부품 사업은 고객사 승인 기반 반복 생산 구조로, 장비 사업은 신규 라인 증설 수요에 대응하는 형태다. 회사는 한국·베트남 생산거점을 활용한 정밀 냉각부품 공급과 함께 중국·대만 시장을 대상으로 한 장비 판매 확대도 병행 중이다.

네이버의 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종' 전경. 사진은 기사와 무관. [사진=네이버]

핵심은 베트남 DSNOMURA VINA다. 베트남은 AI 데이터센터 냉각부품 생산거점으로, 회사는 베트남 법인의 생산능력이 현재 구축된 장비와 생산라인 기준 즉시 확보 가능한 수준이라고 자신했다. 실제 가동률은 고객사 승인 일정과 양산 물량 확대 속도에 따라 높아질 예정이다.

회사 관계자는 "현재 AI 데이터센터 냉각부품 관련 고정밀 절삭가공 중심 생산이 확대되고 있으며, 일부 글로벌 고객사향 테스트 대응도 병행 중"이라고 밝혔다.

로봇 분야에서도 로봇 손과 방산 로봇 프로젝트가 상대적으로 빠르게 진행되고 있다. 회사는 일부 프로젝트가 샘플 제작과 테스트 단계를 넘어 양산 협의 단계까지 들어갔다고 밝혔다. 자율주행 로봇 분야에서는 트위니와 초도 샘플 및 기술 검증을 진행 중이다.

로봇 손 분야에서는 다관절 기반 로봇 핸드 핵심 정밀부품 가공과 함께 자동화 검사 장비도 자체 제작해 공급할 예정이다. 회사 측은 단순 부품 공급을 넘어 양산 안정화와 품질 관리 체계 구축까지 대응 가능한 구조를 확보하고 있다고 설명했다.

휴머노이드 로봇용 고효율·고출력밀도 모터 개발도 추진한다. 대성하이텍은 한국생산기술연구원 기술이전 활성화 지원사업 신규 과제 수행 기업으로 선정됐다. 개발 모터는 에이로봇에 우선 공급될 예정이다.



회사는 올 1분기 말 정밀부품 수주잔고 429억원 가운데 상당 부분이 올해 하반기까지 순차적으로 매출 인식될 예정이라고 밝혔다. 다만 유럽향 방산 부품의 출하 규모와 분기별 매출 반영액이 변수다.

AI 데이터센터 분야에서는 UQD·NVQD 초기 공급 물량의 확대 여부가 주목된다. 로봇 분야에서도 양산 협의가 실제 발주로 이어지는지 여부가 주목된다. 로봇 손, 방산 로봇, 자율주행 로봇, 휴머노이드 모터 과제는 각각 샘플·검증·양산 협의 단계에 있지만, 고객사 승인 일정과 공급 물량 확정 여부에 따라 매출 반영 시기가 달라질 전망이다.

회사 관계자는 "기존 초정밀 가공 기술력을 기반으로 방산, AI 데이터센터, 로봇 등 고성장 산업으로 사업 영역을 확대하고 있다"며 "단순 장비 제조를 넘어 고부가가치 정밀부품 및 CDMO 기반 사업 구조로 전환을 추진하고 있으며, 글로벌 고객사 대응 역량 강화와 해외 생산거점 확대를 통해 중장기 성장 기반을 확보해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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