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[종목+] 영림원소프트, 사상 최고 실적에도 이익률 5%대 그쳐...AI로 구조 개선 나선다

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AI 핵심 요약

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  • 영림원소프트랩 권영범 대표가 28일 IR 설명회에서 AI 활용 생산성 50% 향상 목표를 밝혔다.
  • 2027년부터 영업이익률 개선 본격화하며 2030년 매출 1억 달러 달성을 자신했다.
  • 지난해 매출 798억원·영업이익 42억원으로 성장했으나 이익률 5%대에 머물렀다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

작년 매출 800억 육박·영업이익도 90% 급증, 반복 매출 38% 안착
원가 증가율, 매출 웃돌아...이익률 5%대 구조는 과제로
권영범 대표 "AI로 전사 생산성 50% 향상, 내년 이익률 성장 기대"

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 영림원소프트랩이 올해부터 인공지능(AI)을 활용한 생산성 향상을 추진한다. 내년부터는 영업이익률 개선이 본격화되면서 오는 2030년에는 매출 1억 달러(약 1474억원) 달성을 자신했다.

권영범 영림원소프트랩 대표이사는 28일 열린 '2026년 IR 설명회'에서 "2026년 전사적인 혁신 과제를 대대적으로 실행해 AI를 기반으로 전사 생산성을 50% 향상하기 위한 목표를 세웠다. 2027년부터 괄목할 만한 영업이익률 성장이 기대된다"며 "2030년 매출 1억 달러, 주가 10만원, 평균 연봉 1억원, 아시아 넘버원 ERP 기업의 꿈을 이뤄가도록 하겠다"고 강조했다.

영림원소프트랩은 지난해 창사 이래 최고치 매출 798억원을 달성하며 수익성 개선에 성공했다. 내부적으로는 클라우드 구독형 ERP(전사적자원관리) 계약이 전년 대비 두 배 이상 급증하고 반복 매출 비중이 38%로 확대되는 등 사업 구조의 안정성이 높아졌다는 평가다. 다만 영업이익률이 5%대에 머물고 매출 성장에 인력 비용이 연동되는 구조적 한계가 여전히 부각되고 있어, 회사가 강조한 수익성 변곡점 도달 여부는 올해 AI 기반 생산성 혁신을 성공적으로 실행하느냐에 따라 달라질 것으로 보인다.

◆ 연매출 3년 연속 성장, 영업이익도 지난해 두 배 가까이 반등

영림원소프트랩의 지난해 연결 기준 매출은 798억8100만원으로 전년(625억5300만원) 대비 27.7% 증가했다. 영업이익은 42억2000만원으로 전년(22억2000만원) 대비 90.1% 늘었다. 매출은 2023년 555억1000만원, 2024년 625억5000만원, 2025년 798억8100만원으로 3년 연속 성장 흐름을 기록 중이다. 영업이익은 같은 기간 28억9000만원, 22억2000만원, 42억2000만원을 기록해 지난해 큰 폭으로 반등하는 흐름을 보였다. 영업이익률은 2024년 3.5%에서 2025년 5.3%로 1.8%포인트 개선됐다. 당기순이익은 연결 기준 63억7700만원으로 전년(32억8000만원) 대비 94.4% 증가했다.

영림원소프트랩 로고. [사진=영림원소프트랩]

매출 성장을 뒷받침하는 구조적 변화도 가시화됐다. 구독형 SaaS 제품인 시스템에버(System Ever) 계약이 전년 대비 142% 증가하며 클라우드 매출 성장을 이끌었다. 유지관리와 클라우드 중심의 반복 매출 비중은 전체의 약 38%로, ERP 구축 이후 평균 6개월 내 유지관리 계약으로 전환되는 구조가 정착됐다. 평균 계약 유지 기간은 10년 이상이다. 연간 신규 고객 유입도 150개사 이상으로 이들이 순차적으로 반복 매출로 전환되면서 안정적인 매출 기반이 확대되고 있다. 2025년 기준 누적 수주 금액은 약 544억원이며 수주잔고는 약 195억원으로, 향후 매출로 이어질 물량을 일정 수준 선확보한 상태다.

권 대표는 "향후 매출로 이어지는 물량을 이미 일정 수준 확보해 중장기 매출 가시성을 높이는 중요한 기반이 되고 있다. 특히 공공기관과 중견기업 그룹사 중심의 대형 ERP 프로젝트가 확대되면서 수주 규모와 안정성이 함께 개선되고 있다"며 "어패럴·에너지·서비스 등 신규 사업군으로의 확장도 이어지며 고객 기반이 점차 다변화되고 있다"고 전했다.

영림원소프트랩은 글로벌 시장 공략도 가속하고 있다. 일본 ICT 전문 기업과의 파트너십을 통한 시장 진입과 인도네시아 현지 법인의 대형 프로젝트 수주 등을 중기 성장 요인으로 지목했다. 권 대표는 올해 국내 사업에서의 혁신 실행을 거쳐 내년부터는 해외 사업 고도화로 이어가겠다는 방침이다.

◆ 이익률 5%대·차입금 확대…비용 구조 전환이 관건

비용 구조 측면에서는 개선 신호가 뚜렷하지 않다. 2025년 연결 기준 매출원가는 459억1000만원으로 전년(338억4600만원) 대비 35.7% 증가해 매출 증가율(27.7%)을 상회했다. 판매비와관리비도 297억5300만원으로 전년 대비 12.3% 늘었다. 장기차입금 잔액은 파주 글로벌 R&D센터 건축과 관련해 기업은행에서 170억원의 시설자금 대출을 실행한 결과 2024년 말 30억원에서 2025년 말 150억4100만원으로 대폭 늘었다.

권 대표는 이에 대해 "연결 기준 매출이 800억원에 이르는 성과를 보였지만 영업이익률이 5%대에 그치는 아쉬움이 있다"며 "이는 미래를 위한 투자와 매출 증가에 따라 인력이 지속적으로 증가하는 데 기인한다. 사업 방식에 획기적인 변화가 필요하다고 생각하고 있다"고 밝혔다.

이어 "올해를 제2의 창업정신으로 전사적인 혁신 과제를 대대적으로 실행하고자 한다. AI를 기반으로 전사 생산성을 50% 향상하기 위한 목표를 세웠다"며 "이를 달성함으로써 2027년부터 영업이익률에 괄목할 만한 성장이 기대된다"고 전했다.

영림원소프트랩 신규 엔터프라이즈 솔루션 'K-System Ace I&I' 인포그래픽. [사진=영림원소프트랩]

수익성 전환의 실행 거점은 올해 준공된 파주 글로벌 R&D센터 '와이스페이스'다. 권 대표는 "와이스페이스는 단순한 연구개발 공간이 아니라 차세대 ERP와 AI 기반 엔터프라이즈 솔루션으로의 전환을 가속화하는 창의·혁신·문화 기반의 통합 R&D 실행 거점"이라며 "기술 개발부터 제품화, 고객 확산까지 이어지는 구조를 통해 기술이 실제 사업 성과로 연결되는 체계를 구축해 나가고 있다"고 밝혔다.

핵심 제품인 'K-System Ace I&I(Intelligent & Integrated)'는 ERP 데이터와 AI 분석·시나리오 기능, 자연어 처리(Kbot)를 결합한 통합 플랫폼으로 고도화한다. 협업·SCM·MES·전자세금계산서 등 경영 솔루션 통합 플랫폼으로의 확장도 추진 중이다. 회사는 단순 ERP 공급을 넘어 AI·HR·협업·경영 솔루션을 통합 제공하는 엔터프라이즈 솔루션 프로바이더로의 전환을 공식화했다.

한편 한국거래소에 따르면 전날 영림원소프트랩 주가는 전 거래일 대비 0.92% 하락한 6440원에 마감했다. 이는 1년 전과 비교해 21.7% 오른 수준으로, 올해 들어 영림원소프트랩 주가는 7340원까지 올랐다가 이란-미국 전쟁 여파로 5660원까지 밀렸다가 이달 들어 다시 반등해 6200선을 회복하며 상승 흐름을 이어가고 있다.

dconnect@newspim.com

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마라톤 '서브 2' 기술 도핑 논란 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 인류 첫 공식 마라톤 '서브 2'라는 신기원이 세워지고 축하와 동시에 '기술 도핑' 논란이 일고 있다. 케냐의 사바스티안 사웨는 26일 런던 마라톤에서 42.195㎞를 1시간 59분 30초에 끊었다. 2023년 켈빈 키프텀이 시카고에서 세운 종전 세계기록 2시간 00분 35초를 무려 1분 5초나 앞당긴 기록이다. 공식 대회에서 인류 최초로 '서브 2'를 달성한 순간이었다. 2위로 들어온 에티오피아의 요미프 케젤차도 1시간 59분 41초를 기록하며 두 번째 공식 서브 2 러너가 됐다. '넘을 수 없는 벽'으로 여겨졌던 2시간 장벽이 같은 날, 같은 코스에서 연달아 무너진 것이다. 여자부에선 티지스트 아세파가 2시간 15분 41초로 스스로 세웠던 세계기록을 9초 줄이며 새 기록을 썼다. [런던 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=사바스티안 사웨(오른쪽)가 26일(한국시간) 2026 런던 마라톤 남자부에서 1시간 59분 30초에 1위로 결승선을 골인한 뒤 여자 엘리트 레이스 우승자 티지스트 아세파와 함께 신발을 들어보이며 포즈를 취하고 있다. 2026.4.26 psoq1337@newspim.com 세 사람은 모두 아디다스의 최신 레이싱화 '아디제로 아디오스 프로 에보3'를 신고 달렸다. 이 신발은 한 짝 무게가 97g에 불과한 초경량 카본화로 현재 규정상 허용되는 레이스용 슈즈 가운데 가장 가벼운 모델로 알려졌다. 힐 39㎜·포어풋 33㎜ 스택, 6㎜ 드롭으로 세계육상연맹이 정한 도로 레이스용 밑창 두께(40㎜ 이하) 규정을 간신히 충족했다. 사웨는 로이터·BBC 등과의 인터뷰에서 "기술 도핑이냐"는 질문을 정면으로 부인했다. 그는 "이 신발은 공식 승인을 받았다. 매우 가볍고 편안하며 앞으로 밀어주는 느낌이 드는 건 사실이지만 나는 규정에 맞는 신발을 신고 뛰었다"고 말했다. 슈즈 논쟁은 어제오늘 일이 아니다. 2016년 나이키가 탄소섬유 플레이트를 넣은 '베이퍼플라이'를 선보이면서 마라톤 기록은 '초(秒) 단위'에서 '분(分) 단위'로 떨어지기 시작했다. 카본 플레이트와 고반발 미드솔은 발이 지면을 딛고 나갈 때 추진력을 높이고 에너지 손실을 줄여 42.195㎞에서는 수십 초, 많게는 1분 이상 차이를 만든다. '슈퍼 슈즈'의 위력이 커지자 세계육상연맹은 2020년 규정 손질에 나섰다. 도로 레이스용 신발은 밑창 두께를 40㎜ 이하로 제한하고, 탄소 플레이트나 블레이드는 1장만 허용했다. 기술의 방향은 제한하고 혁신 자체는 허용한 것이다. 우사인 볼트는 2016년 리우 올림픽에서 일반 스파이크를 신고 세계기록을 세운 뒤 2021년 인터뷰에서 "내가 뛰던 시절엔 세계육상연맹이 새 스파이크를 아예 못 신게 했다. 요즘 나오는 스파이크 이야기를 듣고 귀를 의심했다"고 말했다. 수영에선 2008년 전신 수영복이 1년 사이 108개의 세계기록을 쏟아낸 끝에 2010년 전면 금지된 전례도 있다. 세계육상연맹은 밑창 두께와 탄소판 수를 제한하면서도 '슈퍼 슈즈 시대'를 인정했다. 덕분에 선수들은 기록을 갈아치우고 브랜드는 기술 경쟁을 벌이며 마라톤은 또 한 번 진화 중이다. 사웨의 1시간 59분 30초가 보여준 건 인간과 기술이 함께 만든 '새 시대의 기준'을 둘러싼 논쟁이 당분간 이어질 것이라는 점이다. psoq1337@newspim.com 2026-04-28 14:18
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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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