SK이노베이션, 임직원 급여 1% 기부로 19년째 백혈병·소아암 치료비 지원

AI 핵심 요약beta
- SK이노베이션이 28일 백혈병·소아암 아동 치료비 3억원을 기부했다.
- 구성원들의 자발적 기부로 조성한 '1% 행복나눔기금'으로 마련됐다.
- 2008년부터 19년간 누적 67억원을 기부해 환아 가족들을 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = SK이노베이션이 백혈병·소아암 아동 치료비 지원 사업을 19년째 이어오며 환아와 가족들의 든든한 버팀목이 되고 있다.
SK이노베이션은 28일 서울 나음소아암센터에서 강충식 SK이노베이션 부사장, 서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장이 참석한 가운데, '백혈병·소아암 아동 치료비 지원' 기부금 3억원을 전달했다고 밝혔다.
이번 기부금은 SK이노베이션 계열 구성원들이 기본급의 1%를 자발적으로 기부한 '1% 행복나눔기금'으로 마련됐다. '1% 행복나눔기금'은 취약계층 지원과 사회안전망 강화를 위해 구성원들의 뜻을 모아 조성한 기금으로, 아동·청소년 지원, 발달장애 아동 지원, 독거노인 돌봄, 환경 복원, 지역사회 상생 등에 사용되고 있다.
SK이노베이션은 2008년부터 백혈병·소아암 어린이들의 치료를 돕기 위한 기부를 이어오고 있으며, 누적 기부금은 67억원에 달한다
강충식 SK이노베이션 부사장은 "구성원들이 자발적으로 뜻을 모아 조성한 '1% 행복나눔기금'이 백혈병·소아암 어린이들과 가족들에게 작은 희망이 되기를 바란다"며 "앞으로도 미래 세대가 건강하게 성장할 수 있도록 사회적 가치를 실천하는 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
tack@newspim.com