토스증권, 'GTC 2026' 분석 리포트 발행

AI 핵심 요약beta
- 토스증권 리서치센터가 28일 미국 GPU 기술 컨퍼런스 분석 리포트를 발행했다.
- AI 산업은 단일 기업 독점에서 벗어나 인프라·플랫폼·모델·서비스 등 부문별 핵심 플레이어로 분화될 것으로 분석했다.
- AI 사용량 증가로 메모리 수요 확대와 인프라 병목 해소가 핵심 과제가 될 것으로 지적했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 토스증권 리서치센터가 28일 미국 GPU 기술 컨퍼런스(GTC) 2026에서 나온 기술과 메시지를 분석한 'GTC Deep DIVE - 01. Overview' 리포트를 발행했다.
지난 3월 현지에서 수집한 정보를 바탕으로 작성된 이 리포트는 향후 GTC 2026 관련 정보와 분석을 담은 후속 리포트를 순차적으로 발간할 계획이다.
리포트는 세 가지 핵심 포인트를 제시했다. 먼저, AI 산업은 단일 기업의 독점에서 벗어나 인프라·플랫폼·모델·서비스 등 각 부문별 핵심 플레이어가 분화되는 방향으로 진화할 것으로 분석했다. 이 과정에서 AI 인프라는 산업 성장의 직접적 수혜를 받을 것으로 예상된다.
AI 수요 확대와 효율 개선으로 인한 사용량 증가가 메모리 수요 확대로 이어질 것으로 분석했다. AI 사용량 증가에 따라 데이터 처리량과 연산 수요가 늘어나면서 인프라 수요가 자극되는 선순환 구조가 형성될 것이라는 설명이다. 메모리 반도체 기업들은 추론 수요 확대와 AI 사용량 증가의 수혜를 받을 것으로 예상된다.
AI 팩토리 시대 도래에 따라 인프라 병목 해소의 중요성이 커질 것으로 지적했다. AI 데이터센터가 소프트웨어와 인프라가 결합된 '공장'으로 진화하면서 전력 효율 개선 등 인프라 최적화가 핵심 과제가 될 것이라는 분석이다.
리포트는 토스증권 리서치센터 이영곤 연구원이 작성했으며, 토스증권 홈페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com