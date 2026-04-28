여야, 김성태 두고 국조특위 격돌..."강압 수사" vs "방북비용 대납이 본질"

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민주당 "정치 검찰이 강압수사로 허위 진술 받아"

국민의힘 "방북비용 대납이 본질...회유 의혹까지"

김성태 "그 분 본 적도 만난 적도 없다" 강력 부인

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 =쌍방울 대북송금 사건을 둘러싼 국정조사 종합청문회에서 여야가 재차 정면으로 맞붙었다.

28일 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회' 종합청문회에서 집권 여당인 더불어민주당은 국정조사 청문회에 증인으로 나온 김성태 전 쌍방울그룹 회장을 상대로 검찰의 강압 수사 의혹을 부각했다. 반면 야당인 국민의힘은 여당이 증인을 회유했다고 맞받아쳤다.

이건태 민주당 의원은 이날 "윤석열 정권의 정치 검찰이 남욱 변호사의 주리를 틀어서 허위 진술을 받고 김성태 증인에 대해서도 압박수사를 했다"고 지적했다.

이 의원은 "(김 전 회장이 녹취록에서) '더 이상은 저것들하고 이야기할 게 없다. 저것들은 악마보다 못한 놈들'이라고 말했다"고 주장했다.

반면 윤상현 국민의힘 의원은 "대북송금 사건의 본질은 경기도지사 사업 비용과 당시 이재명 지사 300만 달러 방북 비용을 대납했다는 것"이라며 "이재명 당시 지사가 대통령이 되면 꿩 먹고 알 먹고하겠다는 목적 아닌가"라고 공격했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김성태 전 쌍방울 회장이 28일 오전 서울 여의도 국회 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회에서 열린 종합 청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.04.28 mironj19@newspim.com

김 전 회장을 향해 "왜 나왔는지 모르겠다. 민주당 측 설득, 회유가 있었나. 누가 설득하고 회유했나"라고 질의했다. 이에 김 전 회장은 "전혀 그런 사실이 없다"고 선을 그었다.

국민의힘은 김 전 회장이 청문회 전 서영교 국조특위 위원장 사무실을 방문했을 가능성도 제기하며 폐쇄회로(CC)TV 확인을 요구했다.

이에 서 위원장은 "허위이고 사실이 아니다"라고 반박했다. 김 전 회장 역시 "이 자리에서 처음 뵌 것 같다"고 답했다.

김 전 회장은 이 대통령과의 공범 여부를 묻는 이 의원의 질문에 "그분에 대한 건 제가 본 적도 없고 대가를 받은 것도 없고 상대를 안 했다"고 부인했다. 윤 의원이 사건 당시 이 대통령을 만난 적 있는지 묻자 "없다"고 답했다.

김 전 회장은 스스로 민주당 지지자임을 강조하기도 했다. 그는 고(故) 노무현 전 대통령을 언급하며 "포장마차에서 (누군가) 막말을 하길래 싸워서 파출소에 간 적도 있다"고 말했다. 검찰의 '연어 술파티 회유' 의혹에 대해서는 "5월 17일에 술 안 먹었다"며 즉각 부인했다.

oneway@newspim.com