[패치노트] 클레르 옵스퀴르: 33 원정대·레전드 오브 이미르·블루 아카이브 外

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트는 28일 '클레르 옵스퀴르: 33 원정대' 1주년 맞아 개발 다큐와 아트워크 발표했다.
- 800만 장 판매 등 성과 공개와 전 플랫폼 무료 업데이트를 진행했다.
- 위메이드 넥슨 넷마블은 각 게임에 신규 콘텐츠와 이벤트를 업데이트했다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 스마일게이트는 '클레르 옵스퀴르: 33 원정대' 1주년을 맞아 개발 다큐 공개, 기념 아트워크 발표, 전 플랫폼 무료 업데이트(캐릭터 신규 헤어 추가·편의성/안정성 개선)를 진행했다. 누적 판매 800만 장, 게임패스 최다 다운로드 서드파티 기록 등 성과도 함께 공개했다.
위메이드는 '레전드 오브 이미르' 5월 대규모 업데이트를 예고하고 신규 콘텐츠를 공개했다. 5월 7일 클랜 경쟁 전장 '신드리의 잃어버린 보물섬', 21일 신규 재화 '푸른 앰버'와 세트 아이템을 추가한다. 고레벨 사냥터 '고룡의 둥지 하층'도 도입되며, 6월에는 e스포츠 '이미르컵 월드 챔피언십'이 열린다.
넥슨은 '블루 아카이브'에 이벤트 스토리 '불인의 길 ~패션쇼 경호 임무!의 서~'를 업데이트하고, 보상 2배 캠페인과 함께 신규 캐릭터 '미치루(드레스)', '츠쿠요(드레스)'를 추가했다. 스토리·임무 완료 시 이벤트 전용 재화와 각종 성장 아이템을 지급하며, 5월 5일까지 현상수배, 5월 5~12일 스케쥴·임무 보상을 2배로 제공한다.
넷마블은 '블레이드 & 소울 레볼루션'에 이벤트 캠페인 필드 '태동의 고원'을 업데이트하고, 몬스터 처치 시 얻는 이벤트 주화로 신화 장비 승급 도안, 역왕서, 무공패, 수호령 옵션 변경권 등을 획득할 수 있도록 했다. '홍문진기' 성장에 따라 주화 획득량이 증가하며, 각종 미션·타임캡슐·2,700일 기념 이벤트를 통해 신화 장비·보석 재료와 수호신령, 복구석 등 추가 보상을 제공한다.
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